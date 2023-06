Paul McCartney usó Inteligencia Artificial para terminar una canción inédita de The Beatles y “recuperó” la voz de John Lennon

escuchar

Nacieron en los ‘60 en Liverpool y si bien se separaron en los ‘70, se convirtieron indiscutidamente en una de las bandas más legendarias de todos los tiempos y para algunos, la mejor del mundo. Una suerte de mística los envuelve y sus éxitos como “Let it be”, “Yesterday” y “Love is all you need” (entre tantos otros), no pierden vigencia a pesar del paso de los años. Pero, ahora, una nueva canción se sumará al repertorio, y tendrá la voz de John Lennon, asesinado en 1980. ¿Cómo? Con Inteligencia Artificial

La tecnología crece a pasos agigantados y los nuevos descubrimientos no dejan de sorprender - y también de atemorizar -. Las imágenes creadas por la Inteligencia Artificial (IA) revolucionan las redes sociales, pero ahora también tendrán su influencia en la música, más precisamente en el lanzamiento de una nueva canción de Los Beatles con la voz de Lennon. En una entrevista que dio con Today, el programa de BBC Radio 4, Paul McCartney sorprendió al mundo con una impensada noticia: “La última grabación de Los Beatles”.

Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, Los Beatles ap - Archivo

El cantante británico explicó durante la entrevista que la tecnología se utilizó para tomar la voz de Lennon de una vieja grabación y utilizarla para la canción. Si bien aseguró que la acaban de terminar y que se estrenará “este año”, no precisó cuál es, aunque según pudo deducir la BBC, podría tratarse de “Now And Then”, una composición que hizo el cantante en 1978, dos años antes de morir, que formaba parte del casete For Paul (Para Paul).

Años más tarde, Yoko Ono, se lo entregó a McCartney. Dos de los temas que estaban en el caset, “Free As a Bird” y “Real Love”, lograron limpiarse, remasterizarse y publicarse en 1995 y 1996, un trabajo del productor Jeff Lyne. La suerte de “Now And Then” fue distinta, ya que si bien tenía estribillo y mucho potencial, no había forma de completarla, por lo que la idea quedó descartada.

Paul McCartney y John Lennon

Sin embargo, no todo estaba perdido. El documental The Beatles: Get Back, disponible en Disney + y dirigido por Peter Jackson, abrió una nueva puerta a la esperanza. El editor de diálogos, Emile de la Rey, pudo, con el uso de la tecnología, reconocer las voces de Los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo, y de esta forma “depurar” el audio.

Durante la entrevista con Radio 4, MacCartney dijo que el director “fue capaz de sacar la voz de John” de un pequeño casete: “Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina ‘esa es la voz. Esta es una guitarra. Pierde la guitarra’”.

Paul McCartney habló sobre el nuevo lanzamiento de Los Beatles gracias a la IA Ricardo Pristupluk - Archivo

En esta misma línea, el intérprete de “Live and let die” reveló cómo hicieron para producir el que será un nuevo lanzamiento del mítico grupo: “Pudimos tomar su voz y obtenerla pura a través de esta IA”. Si bien aseguró que pudieron hacer la mezcla, lo que les dio cierta “libertad”, también dio cuenta de que algunos aspectos de la tecnología, en cierta forma, lo preocupan un poco.

Imágenes de la filmación de Strawberry Fields Forever de The Beatles

“No estoy mucho en Internet, pero la gente me dirá ‘oh, sí, hay una pista en la que John está cantando una de mis canciones’, y es solo IA, ¿sabes?”. Pero, a pesar de que sostuvo que da “un poco de miedo”, también “es emocionante, porque es el futuro”. Por eso, concluyó: “Tendremos que ver a dónde nos lleva”.

