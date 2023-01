Karina “La Princesita” contó que pasó un duro momento y que decidió hacerle frente: “Hay que darle bolilla”

escuchar

Karina “La Princesita” Tejeda atraviesa uno de sus momentos más complejos en cuanto a vida personal se trata. La cantante de cumbia contó que está haciendo un tratamiento terapéutico debido a que inició un proceso de “sanación” interna. Hace días, desde sus redes sociales manifestó que le gustaría “abrazar” a su “yo del pasado”.

Karina La Princesita contó que está atendiéndose ante un malestar que sufría

A pocas horas de festejar su cumpleaños número 37, la cantante dialogó este lunes con LAM (América TV), desde donde aclaró qué sucede en su entorno y qué tipo de situación anímica transita. Allí se abrió y contó que está en un proceso de darle prioridad a su salud mental, por lo que indicó que recibe tratamiento.

“Estoy bien. No es algo que me debe pasar a mi sola, le debe pasar a la mayoría. Es una etapa copada que te pase eso, porque entendés que muchas cosas que suceden hoy tienen que ver con cosas del pasado y cuando transitás esto es porque estás sanando ciertas cosas”, comenzó Karina, quien días atrás fue tajante mediante su cuenta de Instagram con un profundo mensaje: “Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran. Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”.

Karina "La Princesita" contó que inició un proceso de sanación interno

“Me está tocando ahora de plantearme por qué me pasa que cada tanto que no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas, a todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”, reconoció Karina y añadió: “Estoy haciendo terapia, psicología y psiquiatría”.

Gracias a la visibilización y la importancia de borrar ciertos estigmas acerca del malestar mental y anímico, Karina fortaleció el discurso acerca de lo importantes que es brindarse un tiempo para uno mismo y priorizar el bienestar propio. “Hay gente que lo siente y le da vergüenza, porque escucha que si te duele algo o si te entristece algo, te victimizás y sos susceptible. Y no tiene nada que ver con esto. Tampoco está bueno esto de medir a quién le pasa algo más grave o no, todo tiene que ver con la capacidad de resistir que vos tengas”, recalcó la cantante.

“Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas ‘todo bien, todo bien’. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. Por esa razón me dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro más negro. Ahora dije: ‘No quiero estar más así’”, dijo Karina

En un modo reflexivo, La Princesita animó a las personas que se sienten como ella a buscar una alternativa, a salir de ese malestar y a subrayar en que existan profesionales médicos capacitados a ayudar a quienes lo necesitan. “Hay mucha gente que le pasa y está bueno que no se sientan mal, con vergüenza. Yo tenía vergüenza de decir: ‘Estoy triste, estoy mal’. Que la gente entienda que si te pasa, no tenés que tener vergüenza, no estás loco por ir al psicólogo ni por estar medicado”, remarcó.

Antes de concluir con la entrevista, Karina afirmó: “A veces no tenemos los límites bien definidos de la tristeza. Podés llorar hasta acá, tantos días, que no se te vaya el hambre, que no dejes de dormir. Todo eso me pasaba y ahora que me estoy ocupando, de repente está mejorando todo”.

Así celebró su cumpleaños La Princesita (Fuente: Instagram/@kariprinceoficial)

Las alarmas dentro del entorno y en los fans de Karina se encendieron luego de una llamativa publicación en sus redes sociales para la Navidad pasada, donde escribió: “Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”. Tras una serie de mensajes de este tipo, actualmente la cantante esclareció su malestar, el cual afortunadamente está en un proceso de mejora.

