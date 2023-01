El insólito cuestionamiento estético de un usuario a Pampita que generó un ferviente debate en las redes: “Qué detallista”

escuchar

Carolina “Pampita” Ardohain disfruta de unos días de vacaciones en familia en las paradisíacas playas de Brasil. Como tiene acostumbrados a sus seguidores en las redes sociales, comparte con ellos un poco de su día a día, las actividades que realiza y los outfits que luce. No obstante, si bien varios usuarios interactúan de manera positiva, otros lo hacen con comentarios negativos. Este fue el caso de un debate que se generó esta semana por un mensaje de una persona que presuntamente expuso un detalle de su cuerpo: que no tenía pintadas las uñas de los pies. En este sentido, se volvió viral la respuesta de la modelo, en la cual hizo una revelación personal que dejó sin palabras a sus fans.

Esta temporada, la modelo eligió Brasil como su destino para vacacionar junto a su marido Roberto García Moritán y su hija en común, Ana, Bautista, Beltrán y Benicio - fruto de su relación con Benjamín Vicuña -, amigos y varios miembros de su familia ensamblada. Todos disfrutaron de unos días de sol y playa, fiestas en la pileta y hasta celebraron el cumpleaños número 45 de Pampita con una increíble fiesta en temática bajo la luz de la luna.

Pampita y Roberto García Mortián junto a sus hijos en el cumpleaños de la modelo (Foto: Palladium Hotel Group) Gleyson Almeida

Los más de siete millones de seguidores que tiene la empresaria en Instagram pudieron conocer un poco de sus vacaciones a partir de las fotos y videos que ella compartió. No obstante, uno de los usuarios le hizo un cuestionable comentario que, no solo fue duramente cuestionado en las redes, sino que también recibió una respuesta de la propia Pampita, que no se quedó callada y fue contundente.

Pampita compartió en sus redes sus vacaciones en Brasil (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Hermosa Carolina”, arrancó el mensaje que este usuario puso en un video que subió la conductora de El Hotel de los famosos (eltrece) en la playa, donde lució su traje de baño. No obstante, las palabras de la persona en cuestión continuaron con una crítica directa hacia ella a partir de una detalle casi imperceptible: “Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos, porque además de ser una diosa, representás a muchas chicas que te van a imitar”. Esto generó indignación entre varios de los seguidores. Pero, entre todos los mensajes, apreció uno de la propia Pampita, que salió a responderle sin tapujos.

El video que compartió Pampita de sus vacaciones (Video: IG @pampitaoficial)

“No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días por el agua del mar”, explicó la modelo. En este sentido, varios de sus seguidores salieron a debatir sobre el tema. “Vi el video varias veces y no llego a ver el tema de las uñas sin pintar. La verdad, que envidia la vista de este señor, que por cierto parece mayor. Qué detallista”; “¿Digo yo en qué momento vio que no tenía pintadas las uñas de los pies? Y si así fuera... chabón, ¿Qué te metés en la vida de otra persona?”, fueron algunos de los comentarios.

Pero, el debate no solo quedó en Instagram, sino que también pasó a Twitter. Una usuaria publicó una captura del cruce entre Pampita y el usuario, que ocurrió durante los últimos días. “Un bol... le comento una foto a ‘atentis’ Pampita diciéndole que tiene que pintarse las uñas de los pies y ella le contestó”.

La contundente respuesta de Pampita a un usuario que la criticó por las uñas Foto: Captura

No obstante, Carolina continuó disfrutando de sus vacaciones e hizo oídos sordos a los comentarios negativos. Junto a las personas más importantes de su vida, pasa unos días de relax antes de volver a la rutina.

