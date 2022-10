Oriana Sabatini reveló la insólita afición que estudia en Europa: “Probablemente me baje la presión”

escuchar

Luego de los días difíciles junto a su madre Catherine Fulop por la muerte de su pequeño perro, Oriana Sabatini se acercó a los estudios de LUZU TV y brindó una entrevistas con el programa de Nadie dice Nada, que lidera Nicolás Occhiato y presentó su nuevo single “Sola”. En un momento de la charla, la cantante reveló su insólita afición y dejó tanto a los panelistas como a los oyentes sorprendidos.

La actriz, que vive actualmente en Roma junto a su novio el futbolista Paulo Dybala, habló de su día a día en Europa, sus proyectos laborales y del curso a distancia que está haciendo. “Después estudio también... estoy haciendo un curso muy interesante”, introdujo la cantante y agregó: “Es de tanatopraxia”.

Ochiatto, Nati Jota, Flor Jazmín y Nacho Elizalde se sorprendieron ante tal palabra y comenzaron a adivinar de qué se trataba, hasta que la productora del programa asoció “tanato” con muerte, y Oriana finalmente reveló de qué se trataba.

Oriana Sabatini habló de la tanatopraxia en Nadie dice nada (Luzu Tv)

“Es la gente que prepara los cuerpos para los velorios”, señaló Sabatini. Ante esto, Nati Jota le consultó qué le parecía apasionante de esa profesión. “Estar con un cuerpo sin vida”, indicó Oriana y agregó que todavía no interactuó con un cuerpo sin vida porque todavía está en la etapa teórica del curso, pero que en algún momento lo tendrá que hacer en España.

Luego, Oriana Sabatini marcó la diferencia de su afición con la tanatoestética: “Está la tanatoestética, que es la parte del maquillaje, y después la tanatopraxia, es como abrirlo, sacarle los órganos y todo eso”. Es decir, que la tanatopraxia son las prácticas que se realizan en un cadáver para mejorar su aspecto de una manera general a la hora de entregarlo a un velatorio y la tanatoestética se especializa en la peluquería y en el maquillaje del cadáver.

“Me pasó toda la vida que me apasionó la muerte. Siempre hacía chistes de ‘me gustaría estudiar medicina’. La verdad que me apasiona la medicina forense, pero es un compromiso que no sé si estoy preparada para tomar”, manifestó y luego se refirió al vínculo que tendría con su carrera artística: “Si quiero vivir de la música, me parecen incompatibles en cuanto a tiempos. Descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré de que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto”.

“No sé que va a pasar el día que tenga que estar en frente a un cuerpo sin vida y manipularlo. Tengo la sensación de que probablemente me baje la presión porque debe ser impresionante abrirlo, no tanto verlo sin vida”, reflexionó la cantante, que todavía no pasó por la parte final del curso.

Según explicó Oriana Sabatini, el curso cuenta con seis libros y el más extenso tiene 200 páginas como máximo. Una vez finalizado cada libro, le toman un examen y por último tiene que asistir a hacer las prácticas.

Cabe destacar que en el lanzamiento de su videoclip “Sola”, la cantante baila frente a la cámara y en un tramo comienza a “llover sangre” hasta que todo el escenario y su vestimenta quedan empapados de color rojo.