Pedro Rosemblat sobre el tercer show de Lali Espósito en River: “Se devora el escenario como si fuera un caramelo”

Pedro Rosemblat estuvo presente en el tercer show de Lali Espósito en River para alentar y acompañar a su novia. Este domingo, tras el éxito de la cantante pop en un increíble concierto frente a un Monumental repleto e invitados de lujo, el streamer compartió un video y le dedicó palabras de amor y admiración.

“Este video malísimo es el único registro que tengo de anoche”, empezó Rosemblat para luego sí resumir todos sus sentimientos. “Y aunque tuviera uno mejor, es imposible reflejar el despliegue que tiene Mariana arriba del escenario, se lo devora como si fuera un caramelo”.

El posteo de Pedro Rosemblat para Lali tras el tercer show en River

Después agregó: “Maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites. Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80.000 personas que fuimos a verla”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este año Instagram (@lali)

Luego hizo un resumen breve pero potente, de los números de Lali Espósito. “34 años de vida, 25 de carrera, 8 estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”.

Por último, Rosemblat le dedicó unas palabras de amor a la mujer con quien se casará en octubre de este año: “Qué tarde llegué a la obra de Lali, cuántos shows me perdí! Pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante. Te amo y te admiro enana faquera”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, juntos (Foto: Instagram/@lali)

Lali Espósito brilló en su tercer River

El sábado 26 de septiembre, Lali Espósito llevó a cabo su último recital del año del tour “No vayas a atender cuando el demonio llama” en el estadio River Plate. Como invitada estrella fue Martina “Tini” Stoessel, con quien, previo a interpretar “Like a virgin” de Madonna, se dedicaron palabras de cariño y apoyo.

Antes de cantar el tema de la reina del pop mundial, las argentinas ingresaron al escenario con vestidos de casamiento y anunciaron: “Nos enamoramos, taradas. Nos casamos”. Justamente allí hicieron referencias a sus respectivas parejas: Pedro Rosemblat y en el caso de Tini, el futbolista Rodrigo De Paul, con quien se casará en diciembre de este año.

Lali Espósito y Tini Stoessel: "Nos casamos"

Luego de ese momento divertido, Tini Stoessel se puso reflexiva y sincera frente a todos. “Fuiste parte de mi casa, de mis meriendas... Me acompañaste en muchos momentos y para mí es un honor estar al lado tuyo cantando con vos, verte trabajar desde que sos tan pequeña y ver todo lo que lograste. Sos una genia”, expresó la cantante mientras Lali miraba y escuchaba.

“Esta invitación es por las niñas que fuimos y por las mujeres en las que nos convertimos”, respondió Espósito y Stoessel contestó: “Gracias por darme este espacio en la gran fiesta del pop”. Luego se tomaron de la mano mientras ambas miraron al público que las ovacionó.

Para esa noche, Lali Espósito quiso rememorar el histórico recital de Madonna en el que invitó a Britney Spears y a Christina Aguilera para cantar “Like a virgin”. En esta ocasión, Espósito, además de a Stoessel, recibió a Marilina Bertoldi y las tres se besaron, como las artistas estadounidenses.

El beso entre Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi

El despliegue de Lali Espósito en River se dio a modo de conclusión de una etapa musical vibrante y cargada de elogios. Incursionó en el rock y se subió al escenario con importantes figuras nacionales e internacionales para ofrecerle a su público lo mejor. Esta fue la tercera performance en el estadio Monumental después de haber reunido a 160.000 espectadores en los dos que hizo a mediados del 2026.

Además de Tini Stoessel, Lali recibió al dúo Miranda!, compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas. Los tres ya se volvieron un clásico en cada show y esta vez interpretaron: “Mejor que vos”. También Dillom estuvo presente y de la mano de la protagonista entonaron “33″.