Pepe Cibrián mostró en vivo su increíble dormitorio de 120 metros: “Tiene chimenea, living y escritorio”

Pepe Cibrián dio este lunes una entrevista televisiva desde la habitación principal de su casa, y las características y las dimensiones de ese ambiente llamaron la atención de sus entrevistadoras, que le pidieron que describiera el lugar. “Tiene 120 metros cuadrados, living, chimenea y escritorio”, enumeró el director teatral.

Cibrián hablaba sobre su vida y su profesión con el programa Mshow (Ciudad Magazine) desde la casa que tiene en un barrio privado de Pilar. Detrás de él se podía ver un ambiente amplio, con decoración elegantemente rústica, que no pasó desapercibido para las conductoras del ciclo, Gabriela Sobrado y Mica Levitt.

Fue justamente Levitt quien primero le hizo notar al actor, autor y director teatral su fascinación por el entorno en el que se encontraba. “Tenés una escenografía maravillosa”, le dijo la periodista, y añadió: “No te digo que te pares y nos muestres, porque va a quedar desprolijo, pero, ¿nos podrías contar brevemente alguna cosita que quieras rescatar?”

“Este es mi dormitorio -respondió Cibrián-. Tengo un dormitorio, parece una vanidad, pero es mi lugar, que tiene 120 metros (cuadrados). Allí vas a ver el baño, para el lado de allá tengo el living, en el medio, la chimenea, acá la cama, acá mi escritorio. Y una vista al jardín, impresionante”.

La casa de Pepito Cibrián se encuentra en el barrio Los Fresnos, un barrio cerrado de zona norte, y ocupa un terreno de 2200 metros cuadrados, de los cuales, 420 son cubiertos. La habitación principal -la casa tiene cinco, en total- es, además, toda vidriada y tiene, como dijo el dramaturgo, una vista al parque y a una fuente en cascada. Cuenta también con un vestidor y un jacuzzi.

Luego de hacer la descripción de su habitación, Cibrián pasó a hablar de su jardín, que es, según dijo, “impresionante”. “Es muy grande mi parque”, enunció, orgulloso, y continuó: “Tiene 120 palmeras, 200 árboles y no había nada cuando lo compré hace 22 años. No había una planta. Hoy, prácticamente es una reserva ecológica”.

Luego, el hijo de Pepe Cibrián y Ana María Campoy detalló su vida en relación a su parque y a las plantas que viven en él. “Riego todas las mañanas, algo que me llevará dos horas, dos horas y media, pero riego planta por planta, porque sé que se ponen contentas, y a la gente le parece raro eso. Y me apoyo en un árbol, y les hablo, y las acaricio. Porque las he hecho. Las he parido. Estos han sido hijos míos”, dijo el director y concluyó: “Para mí es mágico, muy mágico el lugar”.

“Tenés tu propio rincón verde, tu pulmón”, le señaló Levitt. “Absolutamente”, fue la respuesta de Cibrián y añadió: “Yo veo, por ejemplo, la [ruta] Panamericana, que es tan grande y digo: ´¿Por qué no se plantan más árboles?´. De hecho, en la bajada para llegar a nuestro barrio, que es cerca de la panamericana, yo planté árboles, y ahora cada vez que los veo digo: ‘¡Guau! ¡Qué lindo haberlos puesto!’”.

Esta no es la primera vez que Cibrián exhibe su casa con orgullo. Lo había hecho antes para diversos medios periodísticos y también lo hizo en abril de 2021, cuando puso en venta esa mansión, una operación que finalmente no se llevó a cabo.

Entonces, en un video realizado para una casa de bienes raíces, el dramaturgo introducía su hogar con las siguientes palabras: “Bienvenidos. Yo soy Pepe Cibrián y me definiría como un artista, un creativo, que se ha hecho un espacio de acuerdo a lo que su vida ha sido: creatividad y arte”.

Más adelante, el artista rescataba la singularidad del lugar: “Es un lugar único, absolutamente único, porque todo lo que lo rodea está hecho a lo largo de años. No se pueden comprar palmeras de 120 metros y 30 años”. Entonces, la propiedad había sido valuada en casi medio millón de dólares.

