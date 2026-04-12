Carina Zampini: el recuerdo de Gerardo Rozín, el personaje del que salió airosa y la vuelta de una novela que fue un suceso

Hace poco más de diez años, Gerardo Rozín la convocó para conducir Morfi todos a la mesa, y así le abrió una puerta a un mundo que la sedujo. Porque Carina Zampini, villana y heroína de decenas de telenovelas, nunca había pensado en esa posibilidad. Esta vez vuelve a Telefe para estar al frente de La peña de morfi, junto a Diego Leuco, a partir de este domingo 12 de abril, de 13 a 16. LA NACION conversó con la actriz en la intimidad de su camarín sobre cómo fue este giro inesperado que la hizo descubrir un nuevo oficio. Habló de la posibilidad de hacer una segunda temporada de Dulce amor con Sebastián Estevanéz, y recordó a la villana Carla Lucero.

-¿Cómo fue que Gerardo Rozín puso el ojo en vos y te invitó a co-conducir con él?

-Empecé a conducir con Gerardo, producto de un ofrecimiento que me hizo el canal en ese momento. Había terminado de hacer Camino al amor, que fue la segunda novela que hicimos con Sebastián Estevanéz después de Dulce Amor. Me ofrecieron un trabajo de otro lado y Telefe quería que me quedara, pero todavía no tenían una ficción para hacer y me ofrecieron conducir con Gerardo. Obviamente, él fue quien dijo que le gustaba que lo acompañara en la conducción. Así que arranqué y fue hermoso porque, además, el programa era tan lindo. Gerardo era un gran productor, todos lo saben, entonces estaba en el más mínimo detalle; era un programa perfecto. Aprendí muchísimo de Gerardo. De hecho, es una persona que tengo presente muy seguido porque sigo conduciendo. Entonces, muchas veces lo traigo a colación como una referencia. Fue un gran mentor. Estuvo muchísimos años siendo un extraordinario productor hasta que un día se puso adelante de la cámara. Ese es el espíritu de La peña de morfi y de él aprendí a tratar a los artistas. Gerardo tenía una forma tan particular de presentarlos y de comunicar su trabajo. Le fascinaba la música y sabía muchísimo. Fue una súperlinda experiencia, y de mucho aprendizaje. Y después tuve la posibilidad de seguir en el camino de la conducción.

La peña del morfi, el ciclo que irá los domingos por Telefe Soledad Aznarez

-¿Por elección?

-Porque se dio y porque la gente aceptó mi trabajo también en ese rol, y es algo que uno nunca sabe. Porque empecé a los 20 años actuando en la tele y siempre fui actriz. Me habían aceptado siendo la villana de las novelas y también como heroína. Y me aceptaron también como conductora. Me siento una privilegiada. Cuando empecé con Carla Lucero, todos me preguntaban si tenía miedo de quedar encasillada.

-Porque fue la única villana en la historia que pasó de una telenovela a otra…

-Sí, de Por siempre mujercitas a Ricos y famosas. Estuve tres años haciendo el mismo personaje. Sin embargo, no quedé encasillada y tuve la posibilidad de hacer distintos tipos de personajes. Y después, conducir. Siento que el universo me da estas oportunidades, como me pasó con el streaming. Soy una señora de 50 años, y un día me llamó Diego Leuco para decirme que iban a hacer un programa en el verano y querían que yo estuviera. Me pareció extraño que me convocaran y pregunté por qué.

Carina Zampini conduce en Luzu TV La novela del streaming Captura

-¿Y qué te dijo?

-Que pensaron en mí porque soy popular y muy querida por la gente. Me di cuenta de que era una gran oportunidad de aprender otro lenguaje, llegar a gente joven que ya no tiene el hábito de ver televisión y quizá me conoce de nombre, pero no consume lo que hago si no es a través de otras plataformas. Y sigo en Luzu TV con La novela de streaming, los lunes y miércoles. Lo disfruto un montón también.

-¿Y cómo se dio hacer La Peña de morfi?

-Me enteré hace poquito (risas). Mi representante, Adrián Loureiro, que venía hablando con Telefe, me dijo que había una posibilidad de hacer La peña y le dije que sí. La verdad que ni lo pensé porque es uno de los hermosos programas que tiene y mantiene la tele. La peña tiene todo lo que una persona necesita para sentirse bien. Me fascina mucho recibir artistas, música en vivo, tener invitados que de pronto sacan una guitarra y se ponen a cantar. Es un regalazo. La música te conecta con montones de personas, y con montones de etapas de tu vida, porque te transporta a lugares y situaciones, a recuerdos, encuentros, y desencuentros. Y además está la cocina que me encanta. Nos acompañan Santiago Giorgini y Feli Pizarro a quien conozco de El gran premio de la cocina y es un amor. Son dos enormes cocineros, que además son muy queridos por la gente. Y la cocina es entrega de amor. Me pasa a mí que vivo sola ya hace unos años, porque mi hijo Manu (27) se mudó. Y quizá cocino una tarta y como tarta cinco días seguidos con tal de no volver a cocinar. Porque el arte de cocinar, y la dedicación, es pensando en alguien.

Dulce amor, junto a Sebastían Estevanez

-Es para compartir…

-Exacto. La cocina se comparte. Y eso tiene La peña de morfi, todo es para compartir: la música, la cocina y el humor que van a hacer Pichu, Pachu y Nazareno Mottola. El humor descomprime montones de situaciones, te saca carcajadas, aún estando en momentos difíciles. Para la gente que está del otro lado, es la compañía ideal. Y el Turco Husaín va a hablar de deportes. Este programa combina todo. Y está Diego Leuco, que es un bálsamo también. Lo conozco de cruzarlo mucho en los pasillos de Canal 13, hace varios años ya, y es un tipazo, trabajador, compañero, una persona muy inteligente, muy preparada, y a la vez es muy sensible, muy cercano, humilde. Compartimos muchas cosas sobre la mirada de la vida.

-¿Qué tuviste que cambiar de tu rutina dominical?

-Nada (risas). Soy muy tranquila, muy casera, y particularmente los domingos al mediodía soy de estar en mi casa. No soy de armar planes. Sé que hay gente que todos los domingos se levanta y tiene un plan y va a pasar el día a algún lado, o se junta a comer con la familia. Yo prefiero quedarme en casa y organizo salidas los viernes o los sábados a la noche. Como en la vida, soy de mirar la mitad del vaso medio lleno siempre, y ahora los domingos hago un programa hermoso. Hay tanta gente que los domingos está en su casa y quisiera armar planes, y no tiene esa posibilidad.

"La actriz no quedó de lado", dice Zampini Soledad Aznarez

-¿La actriz quedó de lado?

-Ahora ya no hay ficciones. Creo que hace diez años que no hago ficción. Pero no quedó de lado porque yo amo actuar.

-¿Es cierto que quieren hacer una segunda parte de Dulce amor?

-El año pasado estuvimos trabajando en eso con Sebastián. Nos gustaría hacer una segunda vuelta de Dulce amor, y el canal está súperinteresado. Entonces la idea era remontar esa novela, presentamos una historia y las ganas están. Todavía no hay nada definido. Ojalá se dé porque fue una experiencia inolvidable para todo el mundo. Es como si Dulce amor hubiera terminado hace una semana; la gente la tiene muy presente. Es increíble. Y nosotros también la tenemos presente porque fue una novela hermosa, con un elenco soñado y una historia muy linda. Fue un éxito, además. Fue la anteúltima novela que hice, porque después vino Camino al amor. No es sencilla la gestión de ningún tipo de ficción para la televisión abierta. Está complicado económicamente hablando.

-¿Por qué no hacés ficción en plataformas?

-Creo que no hice ficción en estos años por el solo hecho de que estuve conduciendo. Y una ficción requiere de muchas horas de trabajo, entonces es difícil combinar, salvo que sea una participación. He tenido trabajo como conductora, con proyectos que me han entusiasmado y que me han gustado mucho. Sin proponérmelo, la actriz fue quedando de lado, pero no por haberme cansado ni porque no me guste. Soy actriz y empecé a vincularme con el teatro a los nueve años en la escuela primaria. Teníamos un grupo de teatro y montábamos obras y las presentábamos en colegios, en sociedades de fomento. La actriz es parte de mis células y re disfruto. Cada vez que tengo un contacto cercano con la actuación digo, “¡ay, qué lindo esto”.

-¿Quiénes van a ser los invitados de este primer domingo?

-Tenemos seis invitados de lujo para el arranque del festejo de los diez años de La peña. Van a estar Valeria Lynch, El Chaqueño Palavecino, Destino San Javier, Ráfaga, Alejandro Lerner y Ángela Leiva. Y Giorgini va a presentar un chiche nuevo en su cocina, y lo tiene bastante entusiasmado. Más no puedo contar.