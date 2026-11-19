Cada fin de año, mientras Mi pobre angelito, Realmente amor, El descanso, La joya de la familia y El Grinch vuelven a estar entre las favoritas de las plataformas, se renueva la oferta de películas navideñas. Esta temporada se suman al catálogo festivo varias películas románticas, una aventura animada para ver en familia, dos comedias de acción, una de fantasía y otra de humor negro. Para quienes disfrutan de las historias ambientadas en Navidad, reunimos las novedades que ya se pueden ver y los estrenos que llegan en las próximas semanas a las plataformas y al cine.

Cómo proteger a una estrella

Hannah (Leighton Meester), una guardaespaldas acostumbrada a mantener las distancias, debe proteger a Jack (Jared Padalecki), un actor de películas de acción que se refugia en el rancho de su familia en Montana. Para evitar preguntas sobre su presencia durante las fiestas, los dos fingen que son pareja. Meester, recordada por su papel de Blair Waldorf en Gossip Girl, y Padalecki, quien interpretó a Sam Winchester en Supernatural, protagonizan junto a Andie MacDowell esta comedia romántica dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum y basada en una novela de Katherine Center. Ya disponible en Netflix.

La razón de estar contigo: una Navidad perfecta

Una emergencia médica altera los planes de Navidad de la familia Goss. En medio de la crisis, una adolescente, su abuelo y Winstead, el perro basset hound de la familia, de orejas largas y caídas, hacen lo posible por mantener a todos unidos. Dennis Quaid, Milo Ventimiglia y Brooke Lena Johnson encabezan el elenco de este drama familiar dirigido por Cathryn Michon. Thomas Haden Church le pone la voz al perro en la versión original. Ya disponible en Netflix.

Gospel de Navidad

A Isaac, un pastor que se muda con su familia a Nueva York, le encargan sacar adelante una iglesia en crisis. Con la ayuda de su esposa, Rebecca, intenta devolverle al templo su lugar en el barrio mientras lidia con sus propias dudas. Tyler Perry escribe y dirige este drama sobre la fe, con la música gospel como parte central de la historia. El film está protagonizado por Durrell “Tank” Babbs y Fantasia Barrino Taylor y cuenta con la participación de la cantante Shirley Caesar. Ya disponible en Netflix.

El intercambio navideño

Mathilda nunca se fue de su pueblo. En cambio, su hermana Freddie está acostumbrada al ritmo de la ciudad. En las semanas previas a Navidad, un imprevisto las obliga a intercambiar sus vidas. Mientras cada una intenta adaptarse al mundo de la otra, las dos encuentran el amor donde menos lo esperaban. Las hermanas Félice y Happy Jankell protagonizan esta comedia romántica sueca, el primer largometraje dirigido por Adam Pålsson. Ya disponible en Netflix.

Christmas on the Ranch

Christina conduce un programa de radio en el que da consejos sobre el amor. En la víspera de Navidad, sufre un imprevisto con su auto, lo que la lleva a pasar las fiestas en un rancho dedicado a la terapia con caballos. Allí conoce a Corey, un viudo con el que entabla una relación, y a su hija. Dirigido por Danny Buday y protagonizado por Jade Harlow, Houston Rhines y Saige Chaseley, este drama romántico se estrenó en 2024 y se sumó al catálogo argentino de Netflix este año. Ya disponible en Netflix.

Ebenezer: los fantasmas de Navidad

Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge, un avaro que en Nochebuena recibe la visita de tres fantasmas. Cada uno le muestra algo distinto: quién fue, cómo vive y qué le espera si sigue por el mismo camino. Ti West, director de X y Pearl, adapta el clásico de Charles Dickens Cuento de Navidad con el tono de una película de terror gótico. Ian McKellen interpreta a Jacob Marley, el difunto socio de Scrooge. El elenco también incluye a Andrea Riseborough, Rupert Grint y Daisy Ridley. En cines desde el 12 de noviembre.

Clashing Through the Snow

Ryan y Hannah trabajan en la misma editorial y compiten por cerrar el contrato que podría salvar sus puestos. Cuando una tormenta de nieve los deja varados camino a Nueva York, se ven obligados a compartir el último auto de alquiler disponible. Christopher Briney, de El verano en que me enamoré, y Michelle Randolph protagonizan esta comedia romántica de Carlson Young, en la que también actúan Lukas Gage y Julia Fox. Se estrena en Prime Video el 23 de noviembre.

Misión bolsa mágica

Cuando está a punto de salir a repartir los regalos en Nochebuena, Papá Noel se queda sin su saco mágico. Una elfa se lo robó y, para recuperarlo, le pide ayuda a un ladrón que figura en su lista de los que se portaron mal. El hombre reúne a un equipo de expertos para recuperarlo. Treinta años después de El regalo prometido, Arnold Schwarzenegger vuelve al cine navideño, esta vez en el papel de Papá Noel. Alan Ritchson y Awkwafina lo acompañan en esta comedia de acción y fantasía dirigida por Adam Shankman. Se estrena en Prime Video el 2 de diciembre.

Atrapada en las vacaciones

Después de un traspié amoroso, Mae queda atrapada en un bucle que la obliga a repetir las mismas vacaciones navideñas en una cabaña familiar. Cada vuelta le da otra oportunidad para sincerarse con el hombre del que siempre estuvo enamorada y preguntarse qué quiere hacer con su vida. Maddie Ziegler, Graham Phillips y Rob Lowe integran el elenco de esta comedia romántica fantástica dirigida por Tiffany Paulsen y basada en la novela de Christina Lauren. Se estrena en Netflix el 2 de diciembre.

Noche sin paz 2

David Harbour vuelve a ponerse el traje de un Papá Noel que sabe defenderse a los golpes. Esta vez, un gánster aterroriza a los comerciantes de un shopping y Santa, que ya no puede recurrir a su magia, necesita la ayuda de la propia señora Claus. Tommy Wirkola dirige esta comedia negra de acción, con Kristen Bell, Jared Harris y Daniela Melchior en el elenco. Se estrena en cines el 3 de diciembre.

El diario de Greg: La escapada de Navidad

En esta comedia animada, los Heffley cambian de planes a último momento y deciden pasar la Navidad en un hotel con todo incluido en una isla. La idea es tomarse unos días de descanso lejos del ajetreo de las fiestas, aunque Greg tiene sus reservas desde el principio. Cuando los contratiempos empiezan a acumularse, la familia tendrá que ingeniárselas para salvar las vacaciones. Matt Danner dirige la película, escrita y producida por Jeff Kinney. En el elenco de voces en inglés, Jacob Isaac Peterson interpreta a Greg, y Chris Diamantopoulos y Erica Cerra les ponen voz a sus padres, Frank y Susan. Se estrena en Disney+ el 4 de diciembre.