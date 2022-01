A la tarde: la tristeza de Karina Mazzocco al hablar sobre la muerte de Martín, el hermano de Cecilia Caramelito Carrizo

Luego de los avances del programa, A la tarde comenzó sin Cecilia Caramelito Carrizo en el piso. Con una foto de ella y su hermano, de fondo, Karina Mazzocco abrió el programa con la triste noticia: “No es una tarde más. Estamos muy atravesados por la emoción. Esta madrugada falleció Martín Carrizo, un enorme músico argentino. Según el Indio Solari el mejor baterista argentino, que tocó con A.N.I.M.A.L, que tocó con Gustavo Cerati, que tocó con Walter Giardino, con el Indio Solari. Un hombre muy querido dentro del ámbito del rock y la música argentina. Un hombre amado por su familia, su mujer y sus hijos y ni hablar de su hermana, nuestra compañera”. Luego, cada uno de los integrantes del programa aprovechó para mandar mensajes de aliento a la panelista.

“ Con todo nuestro amor, nuestro abrazo a la familia, que viene apuntalando a Martín en todo este tiempo. Toda nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame ”, expresó Mazzocco tras hablar de la enfermedad y lo que sufrió el músico durante el último tiempo.

Luego fue el turno de Debora D´Amato. “Yo no la conocía a Cecilia, entonces lo mío con Martín tenía que ver con la admiración, con un tipo que supo romper grietas desde la música y desde su arte”, arrancó. “Después venir acá significó conocer a una Cecilia que me fue contando cosas, y que hizo que esa admiración y sentido de pertenencia que yo sentía con la música de Martín se transformara además en admiración y amor, porque su hermana me contaba su día a día, con mucho dolor pero con una sonrisa, muy al estilo de Cecilia”, siguió, y cerró con un mensaje para su colega: “Darle un abrazo enorme, que es una gran compañera, una hermosa hermana que está seguramente pasando uno de los peores momentos de su vida. Y que entienda que su hermano y su historia va a ser eterno, porque va a estar en nuestros corazones con su arte”.

“Cecilia es y fue durante todas estas tardes mi compañera de banco. Hemos compartido muchas charlas, incluso cuando compartíamos el camarín. Las dos, por distintas cuestiones, siempre nos encontrábamos en el abrazo”, expresó Diana Deglauy con la voz entrecortada. “Me ha contado mucho la tristeza que le daba que su hermano esté pasando por eso, principalmente teniendo en cuenta que las dos somos hermanas mayores, entonces compartimos un poco también ese pesar. La verdad que hoy cuando me enteré me dolió muchísimo”, agregó. Después de destacar el rol que cumplió Cecilia en la enfermedad de su hermano, no solo como acompañante sino también como vocera de la importancia de contar con ayuda en estos casos, la periodista cerró: “Te adoro, Ceci, te acompaño y la verdad es que todos estamos muy tristes porque sos una gran compañera”.

“Hoy cuando leí la noticia sentí que el bien perdió la batalla”, expresó Flor de la V. La actriz contó lo difícil que fue para Caramelito sobrellevar la enfermedad de su hermano, lo que sufrió, y cómo le costó muchas veces tocar ciertos temas en el programa “porque estaba atravesada por esta situación extremadamente difícil”. “Ceci te abrazo con todo el corazón y te acompaño en este momento difícil a vos y a toda tu familia”, cerró.

Diego Esteves por su parte recordó que el viernes Cecilia pidió unos minutos para saludar al hermano. “La verdad es que nadie la veía venir, y hasta ella como con cierta contradicción con respecto a saludarlo o no… lloraba”, recordó. Además, contó que fueron testigos del dolor de la panelista, habló de la crueldad de la enfermedad, de lo importante de aprovechar estas situaciones para visibilizar, y también hizo referencia al caso de Esteban Bullrich.

A su turno, Luis Ventura destacó que con Caramelito compartió muchos ámbitos de trabajo, tanto como colegas como en el rol de entrevistador y entrevistada, y que conoce la calidad humana de ella y de su familia. “Por eso en el relato y en el sufrimiento que se le veía, aunque no lo demostraba, uno empieza a sentir cosas que le han pasado”, sentenció, y explicó que lo más grave en este caso fue transitar la enfermedad, por el dolor y por el sufrimiento, y el rol que ocupa el que acompaña. “ Cecilia se montó con su chaleco de lucha y luchó con su hermano codo a codo hasta el final ”, expresó. “Le mando un beso muy grande a todos los Carrizo, en especial a Cecilia”.

“Hasta acá nuestro pequeño homenaje con todo nuestro amor a la familia Carrizo”, cerró Mazzocco, notablemente conmovida, antes de seguir adelante con el programa.