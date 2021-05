A los 50 años, Naomi Campbell anunció que acaba de ser mamá

Naomi Campbell es madre. La supermodelo británica de 50 años -cumplirá 51 el próximo sábado 22 de mayo- anunció de manera sorpresiva a través de sus redes sociales que hay una nueva integrante en su familia.

“Esta preciosa, pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, escribió Campbell en una publicación en su perfil de Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores.

Se desconoce por el momento el nombre del bebé, de quien solo se sabe que es una niña. Tampoco se sabe dónde o cuándo ha nacido, pero las últimas imágenes que hay de Campbell -entre ellas, la portada que ha realizado para una prestigiosa revista de moda-, no hacían sospechar que estaba cursando un embarazo. Sin embargo, la modelo no ha dado explicaciones sobre si la bebé nació por un vientre subrogado o si fue adoptada.

En 2018 se la vio a Campbell con un recién nacido en brazos, en un orfanato de Lagos, y su equipo salió a desmentir automáticamente que hubiera adoptado a ese niño. Por el momento, no han dado más información sobre esta nueva llegada a la familia. Tampoco su madre, Valerie, a quien la modelo ha etiquetado en la foto de presentación de la pequeña, ha brindado información al respecto.

Campbell es, desde hace más de treinta años, uno de los nombres fundamentales de la industria de la moda, en la que empezó a trabajar con apenas 15 años cuando la descubrieron paseando por Covent Garden, en su Londres natal. Desde entonces se ha situado en el Olimpo de la moda junto a nombres como Claudia Schiffer, Linda Evangelista y Cindy Crawford. En 1998 se convirtió en la primera modelo negra en estar en la portada de Vogue, de Francia, y a finales de 2019 fue reconocida, entre lágrimas de alegría, como la primera mujer negra icono de la moda en la entrega de los British Fashion Awards.

Además de su recorrido profesional, sus escándalos personales generaron revuelo y la condujeron a tener problemas de drogas y de control de ira. De hecho, en 1997 llegó a ser hospitalizada durante un viaje a Las Palmas de Gran Canaria junto a su entonces pareja, el bailarín Joaquín Cortés, tras sufrir una sobredosis de una mezcla de alcohol y tranquilizantes. Campbell también tuvo parejas conocidas como los actores Robert De Niro, Sylvester Stallone y Leonardo DiCaprio (aunque este romance nunca se confirmó), los cantantes Robbie Williams y Eric Clapton, el boxeador Mike Tyson, el empresario egipcio Louis Camilleri y el magnate ruso Vladislav Doronin.

Campbell se pronunció en varias ocasiones sobre su deseos de ser madre. En 2017, le contó a la publicación Evening Standard que pensaba “todo el tiempo” en tener hijos. “Ahora, tal y como funciona la ciencia, creo que podré hacerlo cuando quiera”, expresaba por entonces.