Fiestas, jets privados y reuniones de trabajo: Naomi Campbell, Jeffrey Epstein y el llamativo vínculo que los unía

A más de seis años de su muerte, el caso de Jeffrey Epstein sigue involucrando a múltiples personajes públicos. En agosto de 2019, el multimillonario fue encontrado sin vida en su celda del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan mientras esperaba un juicio por tráfico sexual de menores. Un año después, se viralizó una “lista negra” de personalidades ligadas a él, entre las que se encontraban nombres como el de Donald Trump, el expríncipe británico Andrés y la modelo Naomi Campbell, entre otros.

En las últimas horas, se supo que la relación que la top model tenía con el financista era mucho más cercana de lo que se creía. Es que Campbell ha trabajado para Victoria’s Secret, la marca de lencería que fue propiedad del multimillonario Les Wexner, cuyas finanzas gestionó en su momento Epstein. "Naomi Campbell y Jeffrey Epstein se invitaron mutuamente a fiestas y se conocieron en persona durante años antes de la muerte [del financista]", dicen los documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Se supo el vínculo que Naomi Campbell mantuvo con Jeffrey Epstein antes de su muerte Aurelien Morissard - AP

Tras remarcar que el nombre de Campbell aparece más de 250 veces en los archivos, el informe revela que la celebridad, de 55 años, y Epstein se conocieron en 2001 en la fiesta de cumpleaños de ella en St. Tropez, a la que él fue invitado por su entonces novio, Flavio Briatore. A ese evento, él asistió junto a su cómplice Ghislaine Maxwell. “Epstein y Maxwell fueron a la fiesta y se quedaron aproximadamente 20 minutos”, le advirtió el abogado de Campbell, Martin Singer, a The Times.

Después de esa vez, la modelo británica invitó al empresario a múltiples eventos a lo largo de 15 años, incluida una nueva celebración de cumpleaños en St. Tropez en 2004 y una fiesta de Dolce & Gabbana por el 25° aniversario de Campbell con la marca, en 2010. “Jeffrey vendrá con dos personas más, si es posible”, respondió la cuenta de correo electrónico de Epstein confirmando su asistencia.

Jeffrey Epstein asistió a fiestas de cumpleaños de la modelo británica y la ha llevado en su jet privado en más de una oportunidad, según documentos judiciales HANDOUT� - US Department of Justice�

El vínculo parece haber continuado mientras el financista estuvo preso en 2008 por inducir a una menor a ejercer la prostitución. Naomi aparece en un documento titulado “Lista de personas que necesitan la dirección de JE”, que detalla instrucciones sobre cómo las personas pueden enviar cartas, postales y libros a la prisión de Florida donde él estaba. Sin embargo, esto fue desmentido por Singer. “Campbell no tiene idea de quién creó esta lista o por qué su nombre aparece en este documento. Ella nunca le pidió a nadie la dirección de Epstein para comunicarse con él en la cárcel de Florida”, aclaró.

En 2010, menos de un año después de la liberación de Epstein de prisión, la actriz y modelo lo invitó de nuevo a su fiesta de cumpleaños número 40 en Cannes, Francia. “Realmente nos gustaría que usted estuviera allí, ya que este es un evento privado para sus amigos y familiares más cercanos”, decía la invitación. Según declaraciones del abogado, Epstein no fue a la fiesta.

Ese mismo año, un documento registra que Epstein ordenó a su asistente que invitara a la ejecutiva de ropa Linda Wachner a su casa para una reunión con Campbell. Según la defensa de la modelo, la reunión se debió a que Naomi estaba “intentando hacer una línea de lencería y trajes de baño” y Epstein “le hizo creer que él podía ayudarla con eso”. Sin embargo, no surgió ninguna asociación empresarial entre ellos.

Naomi Campbell habría tenido reuniones de trabajo con el financista para lanzar una línea de lencería y trajes de baño HENRY NICHOLLS - AFP

En 2016, la celebrity británica solicitó el uso del avión privado de Epstein para viajar de Nueva York a Miami. Sin embargo, su pedido no tuvo éxito. El financista tuvo que volar temprano “debido a la nieve”, por lo que le indicó al destinatario redactado en el correo electrónico que le buscara a Campbell un avión chárter. Después de esa fecha, no hay evidencia de ninguna comunicación entre Campbell y Epstein o sus asistentes.

En su declaración al New York Times, el abogado de Campbell dijo que ella “estuvo en el avión de Epstein en algunas ocasiones, pero nunca observó ninguna conducta inapropiada de ningún tipo”. De hecho, Singer aseguró que su cliente no estaba al tanto de la “atroz conducta criminal de Epstein hasta después de su arresto en 2019”. “Si mi cliente alguna vez se hubiera encontrado con alguna mujer joven que pensara que estaba siendo víctima de Epstein, habría tomado medidas inmediatas y personales para ayudarla”, repitió.

En 2020, una víctima anónima declaró a los investigadores que conoció a Epstein cuando tenía 15 años, y que él le prometió conseguirle trabajo en Victoria’s Secret y presumió de su relación con Campbell y Wexner. Los representantes de la modelo aseguran que ella desconocía que el financista utilizara su nombre en esas conversaciones y que se hizo “totalmente sin su conocimiento ni autorización”.

Luego de que Epstein fuera acusado de tráfico sexual en 2019, Campbell habló al respecto y calificó su accionar como “indefendible”. “Cuando supe lo que había hecho, me dio asco, como a todos, porque he tenido que lidiar con depredadores sexuales, como todos”, dijo en un video en YouTube en ese momento. “Ahora mismo estoy con las víctimas. No puedo… Están marcadas para siempre. Para siempre”, agregó expresando su apoyo.

Muerte dudosa

Una imagen de Epstein proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, tomada el 28 de marzo de 2017 New York State Sex Offender Registry

Después de su corta estadía en la cárcel en 2008, Jeffrey Epstein fue acusado de tráfico sexual de menores por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Según las pruebas, el financista había explotado sexualmente y abusado de docenas de niñas menores en sus residencias de Manhattan y Palm Beach entre 2002 y 2005. El acusado se enfrentaba a una posible condena de hasta 45 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.

Sin embargo, en agosto de ese mismo año el financista fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan. Si bien la autopsia oficial dictaminó que se trató de un suicidio, expertos forenses sostienen que el tipo de fracturas en su cuello “son extremadamente poco frecuentes en suicidios por ahorcamiento y podrían ocurrir mucho más frecuentemente en homicidios por estrangulación”.