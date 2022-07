A los besos: las fotos que subió Benjamín Vicuña para saludar por su cumpleaños a su novia, Eli Sulichin

Si bien ellos viven su relación con bajo perfil, el sábado Benjamín Vicuña hizo una excepción con motivo del cumpleaños número 33 de su novia, Eli Sulichin. El actor chileno subió a su cuenta de Instagram dos stories en las que la felicitó por su día de celebración y en las cuales se los pudo ver a ambos de festejo por la noche, lookeados para la ocasión y a puro beso.

La efusividad de Vicuña al pronunciarse en redes puede estar vinculado con el hecho de que este es el primer cumpleaños que pasó junto a Sulichin, con quien comenzó su relación en enero de este año tras su separación de María Eugenia “China” Suárez, con quien tiene dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

Noche de festejo para Eli y Benjamín Instagram

Eli, quien no se muestra mucho ante las cámaras, es hija del empresario que se dedica a las finanzas, Miguel Sulichin, CEO & Senior Investment Advisor en Advise Wealth Management. Sin embargo, ella viró su profesión hacia otras disciplinas. Al comenzar sus estudios universitarios, se especializó en marketing digital y comunicación, y actualmente trabaja para una empresa del área.

Noche de celebración para Eli Sulichin Instagram

Según detallaron desde el círculo íntimo de la joven, desde la primera vez que se encontró con Vicuña que se llevaron muy bien, por eso al poco tiempo decidieron formalizar su noviazgo. Uno de los valores más importantes que destacaron allegados a Eli es la humildad y la dedicación por su trabajo. En una entrevista reciente con el medio chileno Las últimas noticias, la abogada Ana Rosenfeld hizo hincapié en esta característica y sumó: “Es una persona de clase media alta, pero es una familia normal, de gente sana”.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, enamorados Grupo Mass

“La conozco desde que nació y es la mejor amiga de mis hijas. Es parte de mi familia, es como si fuera otra hija mía. Mi consejo fue que disfrute el momento, que esté feliz y que Dios proveerá”, declaró la letrada en la entrevista. Además, reafirmó el bajo perfil de Eli Sulichin y afirmó que jamás buscará este tipo de relación con el objetivo de ganar fama o algún beneficio económico. Por otro lado, la joven es cercana a la familia Tinelli. La hija mayor de Marcelo, Micaela, es una fiel amiga de la nueva pareja de Vicuña, con quien se conocen desde hace muchos años. Por medio de Mica también forjó una buena relación con el hijo del conductor, Francisco.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña se mostraron como pareja por primera vez en el verano - Foto gentileza ¡HOLA! Argentina Marcelo Rodríguez

Sulichin y Vicuña se conocieron en un evento familiar organizado por el chileno y su expareja, Pampita Ardohain, y el flechazo fue instantáneo. “Venía muy golpeado”, le contó Vicuña a revista ¡HOLA! Argentina, respecto al instante en que conoció a Sulichin. “Estoy en un momento de mucha introspección, sumado a lo que pasó con la pandemia, lo que está pasando en el mundo entero, es imposible no estar en una etapa de reflexión frente a la vida. En ese sentido, hay una madurez, una sensación de seguir construyendo la segunda etapa de mi vida”, afirmó.

Eli Sulichin interrumpió a Benjamín Vicuña en una entrevista

La intervención de Eli en una entrevista que brindó Vicuña

Con motivo de la emisión del último capítulo de El primero de nosotros (Telefe), la ficción que protagonizó y que mostraba el recorrido de un hombre al ser diagnosticado con una enfermedad terminal, Vicuña dialogó con Diego Poggi y Eli hizo una atípica intervención, ya que estaba al lado del actor.

“Estoy feliz, en un súper buen momento, disfrutando de lo que hago. Estoy muy tranquilo, en paz con mis hijos, en un momento de madurez y con el corazón lleno”, declaró Vicuña. En ese instante, fue interrumpido por su novia. “¿Qué? ¿Qué me decís? ¡Ah, sí, claro!”, expresó Benjamín, sin disimular que se encontraba escuchando a su pareja, quien pidió no ser mostrada. Poggi pregunto qué era lo que sucedía, y Vicuña contó que Eli le sugería que pida helado. Luego, con un tono menos jocoso, Benjamín reveló que en realidad su pareja le indicaba que haga un agradecimiento. “Me dice que me despida de la gente. Y es verdad”, expresó el chileno.