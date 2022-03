Benjamín Vicuña reveló el motivo principal por el que siempre está en pareja

Benjamín Vicuña estuvo invitado en No es tan tarde, el programa que conduce Germán Paoloski por la pantalla de Telefe. En el ciclo, el actor habló entre líneas de la finalización de su relación con Eugenia “China” Suárez, lo que le “incomoda” que se sepa de su vida privada y no de su trabajo, pero también se refirió a la posibilidad de casarse por primera vez en su vida.

En el segmento “ratifica o rectifica”, en donde se repasan frases pasadas de los artistas invitados, contestó a varias declaraciones que había hecho en otra oportunidad. Una de ellas fue que “todos pierden con una separación” por abandonar un proyecto de vida, una idea o un compromiso resulta ser muy duro, a lo que contestó afirmativamente. “Sí, absolutamente. Por supuesto que todos perdemos con una separación. Lo tengo clarísimo. Lo sé como hijo de padres separados y lo sé como padre”, afirmó.

Además, dio detalles de lo que le tocó atravesar a lo largo de su vida con esta situación. “Lo sé en todos los roles como adulto y es lamentable, pero también sabemos que es parte de la vida, que por momentos es insostenible. A veces hay que tomar una decisión que resulta difícil por los niños o por la felicidad de los adultos. O por la paz. Pero está clarísimo que se pierde. Todos perdemos”, agregó el protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, que se separó de la China Suárez en 2021 en medio de un escándalo.

Benjamín Vicuña habló de la posibilidad de casarse por primera vez

Por otro lado, Paoloski trajo a colación otra de sus declaraciones pasadas en la que sostuvo que “le costaba estar solo”, porque la soledad resultaba difícil “bancársela”.

“Se nota que te cuesta estar solo. Esto está ratificado de acá a Luján, ¿no?”, le dijo el conductor tras la reacción de Vicuña que vivió un momento de pudor por sus dichos. “Sí, parece que sí. Es difícil estar solo. Pero pienso que por ahí hay gente que tiene otra predisposición a la soledad, o que son hijos únicos que les encanta estar solos. A mí me gusta la gente, la familia, la casa llena. Estar en pareja para mí es una forma de vivir”, aseveró.

Vicuña estuvo en pareja con Carolina “Pampita” Ardohain entre 2005 y 2015 y tuvo cuatro hijos: Blanquita, Bautista, Benicio y Beltrán. En medio de la separación, y tras el escándalo por “la palta, la manta de Nepal y el motor home”, confirmó su noviazgo con la China Suárez con quien fue padre de Magnolia y Amancio.

No obstante, en 2021 confirmó su separación de la exCasi ángeles a través de un comunicado en Instagram. En diciembre conoció en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, a quien hoy es su pareja, Eliane Sulichin, de 32 años. El romance cuenta con el visto bueno de la modelo y conductora, que también es amiga de la licenciada en marketing.

Eli Sulichin, la flamante novia de Benjamín Vicuña (Foto: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Por eso, el actor sostuvo que atraviesa un momento de felicidad plena con su nueva pareja. “Estoy feliz, contento y viviendo un momento bonito”, añadió con una leve sonrisa en el rostro. “Y ¿te casarías?”, quiso saber la panelista del ciclo, una pregunta que descolocó al actor y trató de matizar. “Eh, por favor. No me casé nunca. No me casé, pero en la ficción sí, muchas veces”, dijo un poco incómodo.