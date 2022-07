Pepe Cibrián habló sobre el video que se filtró de su pareja con otro hombre: “Le pedí que se fuera”

La felicidad que lo había invadido el día de su casamiento, menos de un mes atrás, se empañó rápidamente para Pepe Cibrián. El productor teatral de 74 años, quien contrajo matrimonio con Nahuel Lodi, de 33, en el barrio de Barracas y con más de 200 invitados, le pidió a su ahora exmarido, que se fuera de su casa por haber visto unas imágenes en las que se besaba con otro hombre.

Recordemos que antes de la gran celebración, la pareja había realizado una fiesta de compromiso donde se dijeron palabras muy emotivas. “El tiempo que me quede será para darnos alegría, darnos luz, protegerte, cuidarte, acompañarte, estar en las buenas y en las malas hasta que algún adiós nos separe y cuando nos separe desde algún lugar, estar siempre presente a tu lado”, le había manifestado Cibrián a Lodi. “Prometo amarte, cuidarte, respetarte, y poder ponerte los pantalones cuando tengas 90 años”, le respondió el joven, generando risas entre los invitados.

El sábado por la noche, Cibrián rompió el silencio respecto al escándalo y lo hizo en un móvil con el programa de El Nueve, Implacables, conducido por su amiga, Susana Roccasalvo, quien estuvo presente en el casamiento.

“Me enteré porque me mandó un mensaje alguien de Intrusos, diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, así que llamé y pregunté qué fotos iban a publicar, y me dijo que debían ser fotos antiguas, pero resultó que no era antiguas y era un video que lo ponía a Nahuel en una situación realmente muy particular, que me shockeó mucho ver”, dijo Cibrián al comienzo de la entrevista, respecto a la difusión de las imágenes de su marido con otro hombre en el programa de América que comanda Florencia de la V.

Una postal del casamiento Pepe Cibrián y Nahuel Lodi Tadeo Jones

Respecto a las imágenes en cuestión, “Pepito” brindó contexto y confirmó que se trató de un episodio que se superpuso con el vínculo que tenía con el joven: “Fue el día que a él le hicieron una fiesta de despedida de soltero sus amigos, y sé por amigos de él que sucedió este evento antes de la ceremonia”. En ese momento, Roccasalvo preguntó si con Lodi tenían una pareja abierta, ante lo que Cibrián fue categórico. “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, para nada. Soy un hombre mucho mayor, no soy tonto, tengo experiencia y sé que él es mucho más joven, y la verdad es que hay cosas que no me hubieran molestado, pero esto sí que no estaba pactado y por eso me sentí tocado”.

Pepe Cibrián se separó de su pareja, a un mes de su casamiento Tadeo Jones

Asimismo, el productor reveló que no habló con Lodi de lo sucedido sino que pidió que se fuera de la casa en la que convivían a través de un tercero, inmediatamente después de ver las imágenes: “Al enterarme y ver le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución”, contó. Si bien el joven le mandó un mensaje de texto para intentar hablar cara a cara de lo sucedido, Cibrián no está dispuesto a hacerlo.

“¿Para qué le voy a preguntar por qué lo hizo? Además, esto involucra a su familia, a su gente más cercana, no solo a mí, así que él sabrá sus motivos. Lo que no tuvo claro es que está casado con una figura popular, donde cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso hay que cuidarlo”.

Por otro lado, aseguró que si bien puede llegar a perdonar, el conflicto no es ese. “Lo difícil es olvidar, es muy difícil que pueda borrarme esa imagen de mi cabeza. Conociéndolo tanto a Nahuel me parece una inconsciencia, un acto infantil, él no es mala persona: es tonto”, expresó, para luego deslizar una reflexión: “Estoy devastado, esto fue como si me pasara un tanque por encima pero trato de mostrar otro lado que tenga que ver con la ilusión (...) No sé qué me deparará la vida, en el tiempo que me queda quiero ser lo más feliz posible. No le dejo la puerta abierta a Nahuel, le dejo abierta la puerta a la vida ”.

Pepe Cibrián junto a Georgina Barbarossa en el día del compromiso del director teatral Instagram @pepecibrianc

El casamiento de Cibrián y Lodi se había llevado a cabo en medio de otro escándalo que se mediatizó: el del fin de la amistad de 40 años del productor con Georgina Barbarossa. Los amigos de Pepe comentaron que el productor se había enojado con la conductora porque ella había manifestado públicamente su preocupación por la posibilidad de que Lodi quisiera dejarlo sin dinero. Por lo tanto, Georgina, quien había sido la madrina del compromiso, no fue invitada al casamiento.

“Se equivocó fuerte porque además se perdió una amistad de vida. Eso no se puede olvidar“, expresó con dureza Cibrán, y aseguró luego que no hay chance de una reconciliación entre ellos. “Hay cosas que no se pueden perdonar. La traición tan baja es espantosa. Es una estafa a la amistad”, aseguró en un móvil con Intrusos.