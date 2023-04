A Stanley Tucci le encantaría volver a interpretar a Nigel, de El diablo viste a la moda, pero hay un rol que no volvería a hacer

escuchar

A lo largo de su carrera, Stanley Tucci ha interpretado algunos roles icónicos en grandes películas como El diablo viste a la moda, Los juegos del hambre, Capitán América: El primer vengador y Spotlight. A pesar del éxito obtenido durante todos los años que lleva en la industria, el actor está seguro de que si pudiese elegir evitaría algunos de los papeles que lo llevaron a la fama.

La estrella habló con el sitio ET antes del estreno de su nueva serie para Amazon Prime Video, Citadel, y reveló cuáles serían estos roles que no haría de nuevo. “ No volvería a interpretar a George Harvey en The Lovely Bones, que fue horrible ”, compartió Tucci durante una charla con Ash Crossan. “ Es una película maravillosa, pero fue una experiencia dura, simplemente por el papel ”.

En la película, basada en el libro homónimo de Alice Sebold publicado en 2002, Tucci interpreta a un sádico asesino en serie conocido por violar y asesinar al menos a siete chicas. El personaje al final muere al caer de una empinada montaña tras intentar atraer a otra chica a su auto.

El actor admitió que intentó zafar del papel, pero luego conoció la motivación del director, Peter Jackson, para darle a él el lugar y accedió a hacerlo. “Le pregunté a Peter Jackson por qué me había elegido para ese papel. Intenté librarme de él, lo cual es una locura porque necesitaba trabajar”, recordó. “Le dije: ‘¿Por qué me querés a mí? Y él me respondió: ‘Porque eres gracioso’. Y yo pensé: ‘Bueno’, pero entendí lo que decía”.

“ Creo que lo que quería decir no era que yo no me lo iba a tomar muy en serio, sino que no sería demasiado dramático durante la interpretación , que es lo que tiene que suceder cuando interpretás a alguien tan horrible ¿verdad?”, continuó. “No podés jugar con eso”, agregó.

En cuanto a los personajes que le gustaría volver a interpretar, no hubo muchas sorpresas. “ Me encantaría volver a interpretar a Nigel en El diablo viste a la moda. Fue una experiencia fantástica ”, aseguró el actor de 62 años. “ También volvería a interpretar a Paul Child, cuando hicimos Julie y Julia. Son papeles realmente maravillosos de llevar adelante ”.

Stanley Tucci brilló en el rol de Nigel

En su nuevo papel, en Citadel, Tucci interpreta a Bernard Orlick, el hombre que está detrás de la institución internacional de espionaje de la que formaban parte los personajes de Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas antes de que les borraran la memoria.

“Creo que es un personaje sofisticado en lo que se refiere a su destreza técnica, pero también es amenazador porque es alguien que ha estado en el campo de batalla y sale a él de vez en cuando. No le asusta el conflicto físico”, explicó la estrella. “Y es bastante despiadado cuando tiene que serlo para conseguir lo que necesita conseguir”.

Aunque no pudo decir mucho sobre el thriller de espías, el actor adelantó que está muy contento por las posibilidades que el universo Citadel presenta, haciendo referencia a futuros spinoffs y crossovers.

“Estoy entusiasmado con todo eso. Creo que es algo increíble lo que han concebido y ejecutado”, dijo sobre la serie. “No sé cómo se hace. Su alcance y su escala son enormes, su complejidad y todos los cruces que probablemente se produzcan en algún momento son increíbles. Así que estoy muy feliz por todo lo que se puede venir”, culminó.

Tucci viene de atravesar un duro momento personal, luego de superar un cáncer. En 2021 contó que fue diagnosticado con un tumor en la base de su lengua, pero que no quiso hacerlo público. “Era un tumor demasiado grande para operar, así que tuve que pasar por muchas sesiones de radiación y quimioterapia”, compartió.

“Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación”, recordó el actor, quien tuvo tres hijos con su primera mujer, Kate, los mellizos Isabel y Nicolo y Camila. Además, el actor es padre de Matteo y Emilia, fruto de su relación con su segunda esposa, Felicity Blunt, hermana de la actriz Emily Blunt, a quien conoció en el casamiento de su compañera de El diablo viste a la moda.

