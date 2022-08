Aaron Taylor-Johnson y el peligroso accidente que se llevó “un pedazo” de su mano en el set de Tren bala

La película de acción de David Leitch, Tren bala, llega este jueves a nuestras salas, y sus protagonistas están en plena promoción del largometraje comandado por Brad Pitt. Uno de los actores del elenco en revelar los pormenores del rodaje fue el británico Aaron Taylor-Johnson, ganador del Globo de Oro por el thriller de Tom Ford Animales nocturnos.

El intérprete habló sobre los problemas de salud que le ocasionó la filmación, entre ellos, un desmayo y un accidente en su mano. Su malestar comenzó cuando, para ponerse en el rol del asesino a sueldo Tangerine, apeló a una preparación de método y se propuso bajar una gran cantidad de kilos. Por lo tanto, optó por realizar la dieta Keto, una intervención terapéutica cuya finalidad es la de generar una situación de cetosis que se asemeje a la del ayuno, y mediante la cual se reducen los hidratos de carbono.

Bad Bunny, Brad Pitt, Joey King y Aaron Taylor-Johnson presentando Tren bala en California Grosby Group

“Estaba haciendo la dieta Keto a lo loco porque quería ponerme muy delgado y con poca grasa, así que básicamente tenía muy bajo el azúcar en sangre”, contó el actor en diálogo con Variety, donde detalló un episodio peligroso que vivió en el set. “ Estábamos filmando una escena de acción y me dieron una patada que me lanzó al otro lado de la habitación. Y la única parte de la esquina que estaba afilada y no tenía revestimiento de seguridad se llevó un pedazo de mi mano, y me desmayé, literalmente”, relató el actor, quien a pesar de lo sucedido no quería “salir de personaje”.

“Recuperé el conocimiento y dije: ‘¿Hacemos otra toma?’. Y me respondieron: ‘No, no, no. Vas a ir al hospital a que te pongan puntos’. Y pasé la noche internado”, recordó Taylor-Johnson, quien aseguró saber qué le esperaba, como fanático de Leitch, director de films como Atómica y la secuela de Deadpool. “Cuando te comprometés para una película de David Leitch, sabés que vas a salir de ahí con unas cuantas cicatrices de batalla, algunas heridas de guerra”, expresó.

Asimismo, el británico aludió cómo era el clima en el set. “Todos fuimos allí para pasarlo bien. David nos dio mucho espacio para improvisar y añadir cosas. Nosotros solo queríamos que nuestros personajes estallaran. El tono de la película es como de realidad aumentada. Los personajes son tan exagerados que querés llevarlos al límite”. Sin dudas, Taylor-Johnson se tomó muy en serio su compromiso con el tono del film que tiene en sus filas a Sandra Bullock, Joey King, Michael Shannon, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada y Andrew Koji.

Brad Pitt y el personaje que estaba buscando

Tren bala, estreno de este jueves, con Brad Pitt al frente Scott Garfield - UIP

El actor, quien interpreta al asesino Ladybug en el film, contó hace poco que quiere ser selectivo con los proyectos que elija de ahora en más, y aclaró que no va a retirarse de la actuación en el corto plazo. “ Parece que unos dichos se interpretaron así, como una declaración de jubilación de mi parte. Pero no me refería a eso. Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada. Pero en ningún caso es un retiro ”, explicó el ganador del Oscar.

“A mi edad, ya cometí suficientes errores. Y con suerte acumulé suficiente experiencia de lo que hice bien, de lo que hice mal. Ahora tengo que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría. Voy de película en película, y lo último que hice define lo que voy a hacer luego”, añadió.

Por otro lado, un allegado al actor contextualizó su presente laboral y sentimental. “Brad la está pasando muy bien promocionando Tren Bala. Es un gran proyecto para él luego de la pandemia. El cronograma de filmación fue intenso y desafiante. Se siente muy contento con la película ”. Además, según informó la revista People, el intérprete está abocado a una variedad de actividades creativas y pasa mucho tiempo con amigos. “Tiene un gran grupo de amigos artistas en Los Ángeles con los que pasa el rato. Y está saliendo, pero no está en una relación seria”, remarcó una fuente cercana al medio estadounidense, respecto a las conquistas ocasionales de Brad en esas noches de relax.

Brad se divierte en Tren bala Photo Credit : Scott Garfield - UIP

En cuando a la relación actual con sus seis hijos, Maddox (20), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16) y los gemelos Vivienne y Knox, de 14, el mismo informante compartió: “Brad cena con sus hijos más pequeños cuando están todos en Los Ángeles. Como los niños son mayores ahora, tienen su propia vida y amigos, pero tiene una muy buena relación con ellos”.