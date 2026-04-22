Por qué Mirtha Legrand no grabará su programa de este sábado

La noche de este sábado iba a tener todos los condimentos habituales de La noche de Mirtha, con una mesa cargada de figuras del ámbito político, periodístico y del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó un cambio inesperado: Mirtha Legrand no estará al frente del programa. Tal como sucedió la semana pasada, la conductora de 99 años debió dar un paso al costado por cuestiones de salud.

Según pudo saber LA NACION, la diva no fue autorizada por su médico personal a asistir al estudio debido a un cuadro de resfrío que derivó en un broncoespasmo. Una fuente cercana explicó: “Estuvo con antibióticos. La medicación hizo que no le subiera la fiebre. Ella está bien en su casa, conversa y está lúcida, pero tiene tos y no puede ir a grabar. Hay que tener precaución. La visita el entorno mínimo y si alguien está resfriado no la puede visitar. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”.

La diva tendrá que ausentarse por un problema de salud (Foto: Redes Sociales)

A pesar de la recomendación, Mirtha habría intentado cumplir con su compromiso laboral hasta el último momento, pero el médico no le dio permiso. Por la misma razón, la semana pasada tampoco pudo grabar su programa y eso le generó cierta desazón. “Está un poco agobiada anímicamente porque su programa es su motor, pero por el momento tiene completamente prohibido ir al estudio porque el aire acondicionado no es bueno para su tos”, detallaron. De todas formas, la diva se encuentra enfocada en recuperarse para retomar su agenda habitual.

El viernes pasado la propia Mirtha usó su cuenta de X para llevar tranquilidad y contar qué había pasado: “Como siempre les digo... la leyenda continúa... sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. Besito, chau, chau”.

Como siempre les digo, la leyenda continúa...sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo!

Besito 💋 chau chau! 💫 — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) April 17, 2026

Ante esta situación, será su nieta, Juana Viale, quien ocupe su lugar este sábado en la conducción del ciclo. Además, también estará al frente de Almorzando con Juana, el programa que se emite los domingos. No es la primera vez que la modelo reemplaza a su abuela, ya que en otras oportunidades también asumió ese rol, manteniendo el estilo característico del programa.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias en la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei. En ese entonces, su salud fue uno de los temas de la agenda.

Ya había anunciado una semana antes, a través de sus redes sociales, que se sometería a una intervención quirúrgica. “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo”, había escrito en X por entonces. Previo a su operación para un marcapasos, el susto más reciente de la conductora ocurrió en 2021, cuando sufrió una obstrucción coronaria. En plena pandemia de coronavirus, fue sometida a una intervención.

En 2019 también sufrió un susto cuando tuvo una brida abdominal, una dolencia que la llevó a una internación en el Mater Dei. También la operaron en ese entonces y permaneció en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, 48 horas después regresó a su hogar y continuó con su vida cotidiana.