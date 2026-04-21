Christina Applegate atravesó una nueva hospitalización, debido a su delicado diagnóstico

En el año 2021, Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple (EM) y desde ese momento su prioridad pasó a ser la salud. La popular actriz de Muertos para mí decidió focalizarse en su diagnóstico, sin perder presencia en Hollywood, e incluso hablar con franqueza de la prueba que le significa esa realidad. En los últimos días, Applegate atravesó una nueva internación, sobre la que habló en sus redes sociales, procurando llevar un mensaje de esperanza y resiliencia.

En los últimos días trascendió que Applegate debió ser hospitalizada nuevamente. Aunque no se conocieron los pormenores de esa internación, ella procuró actualizar su estado de salud y mostró que ya se encuentra en su hogar. Junto a una imagen en la que se ve una copia de su libro autobiográfico, titulado You with the sad eyes (“Vos, la de los ojos tristes”, en su traducción al español), la intérprete escribió: “Gracias por las grandes muestras de cariño y los buenos deseos. Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una mina fuerte y cada día me pongo más fuerte y mejor”.

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021 Jordan Strauss - Invision

En unas últimas líneas, Applegate concluyó: “Me estoy tomando un momento para concentrarme en mi salud, pero pronto volveré con más cosas para decir”. El público, muy atento a las novedades que comparte Christina, no tardó en inundar dicho posteo con miles de corazones y mensajes de aliento, con el objetivo de hacer sentir acompañada a la actriz en este momento delicado.

Un libro lleno de memorias

En los últimos días Applegate debió ser hospitalizada nuevamente VALERIE MACON - AFP

You with the sad eyes es el título que la actriz eligió para su autobiografía, publicada en Estados Unidos el pasado 2 de marzo. A lo largo del libro, Applegate reflexiona sobre la fama adolescente, las relaciones abusivas, la maternidad y los dos momentos en que enfrentó un problema grave de salud: primero por un cáncer de mama, el que logró superar, y luego cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple. Antes de su llegada a las librerías, la artista habló con la revista People y adelantó algunos pasajes de su escrito.

A los 54 años y después de cinco conviviendo con EM, Applegate confió que su vida sucede la mayor parte del tiempo en su habitación, un espacio que se convirtió en una especie de “santuario”. Permanece allí porque le duele mucho moverse, explica, aunque compartir tiempo con su hija Sadie y llevarla al colegio o a sus actividades la obliga a enfrentar el mundo. “Quiero llevarla, es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas a solas”, dice Applegate sobre la joven de 15 años, fruto de su amor con su actual esposo, el músico Martyn LeNoble. “Me digo: ‘Llevala sana y salva y llegá a casa para que puedas volver a la cama’. Y eso es lo que hago”, agrega.

Si bien hay muchas cosas que ya no puede hacer, permanecer en su cuarto le permitió a la también bailarina hablar sin vueltas sobre su presente; junto a su colega y amiga Jamie-Lynn Sigler, quien también tiene esclerosis múltiple, animan el podcast Messy, donde se animan a mostrarse vulnerables ante las dificultades de la vida. “La vida de la gente, perdón por no encontrar una mejor palabra, a veces es una mierda. Así que estoy siendo lo más sincera y directa posible”, confía la estrella.

El pasado 2 de marzo, en Estados Unidos se publicó su autobiografía VALERIE MACON - AFP

A ese espacio de catarsis Applegate ahora le suma sus memorias. “Todos venimos de algún lugar, algunos más dolorosos que otros, y supongo que es lo que uno hace con ello”, dice la actriz. “Este no es un libro inspirador, ni mucho menos. Pero puede inspirar”, suma de inmediato. Entre las revelaciones del libro, se destaca su dura infancia en Laurel Canyon, Los Ángeles; y la influencia de su mamá, la actriz Nancy Priddy, quien la crio sola, luchó contra la adicción a la heroína y tuvo un novio que la agredía físicamente y que incluso llegó a atacar a Christina.

Según graficó la propia actriz, sus memorias “tratan sobre una niña de ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina Applegate”. “Y todavía tiene esos ojos tristes. Pero es un ser humano más fuerte, diferente y resiliente. Y esa es realmente mi historia”, confía.