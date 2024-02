escuchar

El 2024 llega con gran alegría para la pareja de Abel Pintos y Mora Calabrese, que anunciaron en redes sociales que se convertirán en padres nuevamente. Pero ahora la sorpresa fue doble, ya que en las últimas horas revelaron a sus seguidores el sexo y el nombre del bebé en camino.

Abel Pintos anunció que su hija en camino se llamará Rosario (Foto Instagram @abelpintos)

“Rosario Pintos Calabrese”, escribió escuetamente el cantante de “Oncemil” en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de un fondo rosa pastel con la inscripción del nombre elegido. De esta forma, reveló que junto a su esposa esperan a una niña y que el nombre ya está elegido. La información fue festejada por los miles de fans del Abel, quienes expresaron que quieren ver el avance del embarazo. Hasta el momento, no se conoce en qué etapa de gestación está Mora.

Abel Pintos y Mora Calabrese anunciaron que esperan su tercer hijo (Foto Instagram @abelpintos)

Fue el pasado 7 de febrero que, por el mismo medio, el cantante hizo el feliz anuncio del embarazo. “Cuando estemos esperando nuestro tercer hijo no diremos nada, pero habrá señales”, escribió junto a dos imágenes en las que se podía observar el vientre en crecimiento de la flamante madre, para darle la bienvenida al quinto integrante de la familia. Cabe recordar que ambos son padres de Agustín, nacido en 2020, y ella es madre de Guillermina, fruto de su antigua relación.

La historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese

En septiembre de 2021, Abel Pintos y Mora Calabrese contrajeron matrimonio en una soñada boda rodeados de sus seres queridos y con la que sellaron esa historia de amor que tuvo su primer flechazo en en 2013, pero que no se concretó años más tarde debido a las diversas idas y vueltas que atravesaron. Hoy viven llenos de felicidad.

Abel Pintos y Mora Calabrese contrajeron matrimonio en 2021 (Foto Instagram @abelpintos)

Pese a la gran fama del cantante, su situación sentimental siempre fue muy resguardada. Pero en 2020 decidió confirmar su romance con -hasta entonces- aquella mujer desconocida en el mundo del espectáculo. En el medio habían pasado seis años desde que la pareja se vio por primera vez, en un concierto que él brindó.

“Cuando la conocí sentí que me enamoré en ese mismo momento, fue una sensación de que algo cambió. Pero al toque, ese mismo día, me entero que está casada. Entonces ya está, me guardé. Y después pasaron dos años hasta que nos volvimos a comunicar”, contó Abel Pintos en PH, Podemos Hablar (Telefe) en 2022. Pese a que ambos estaban dispuestos a estar juntos, atravesaban distintas etapas de sus vidas, por lo que en ese momento se alejaron. Pero el amor que sentían continuó y más tarde se dieron una oportunidad.

Abel Pintos junto a su esposa e hijos (Foto Instagram @abelpintos)

Reflexivo, el cantante admitió: “Yo le hice mucho daño. A veces te preguntan quién fue el tóxico en la relación, fui yo. Cuando nos volvimos a ver yo le dije: ‘Quiero comenzar una vida con vos’. Y ella me dijo: ‘Bueno, yo estoy acá, siempre estuve acá’. Y acá estamos. Ya hace cinco años que estamos, tenemos dos hijos y un matrimonio muy feliz”.