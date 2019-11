Bill Cosby deberá cumplir de tres a diez años en prisión. Crédito: Archivo

Luego de un extenso juicio en el que fue encontrado culpable de haber drogado y luego abusar sexualmente de una mujer, Bill Cosby fue condenado a una sentencia que será de tres a diez años en prisión. Y en la primera entrevista que concedió desde la cárcel SCI Phoenix, en Pensilvania, hizo una serie de comentarios en los que no mostró remordimiento ante los cargos por los que fue condenado.

Luego de ser encontrado culpable en septiembre de 2018, Cosby se encuentra preso, pero sostiene su versión en la que asegura ser absolutamente inocente. En la nota que mantuvo con el medio Black Press USA, el comediante comentó: "Solo tengo por delante ocho años y nueve meses más. Cuando tenga mi entrevista por libertad condicional, no van a escucharme decir que tengo algún tipo de remordimiento. Yo estuve allí, y a mí no me importa lo que un grupo de personas diga sobre un momento en el que ni siquiera estuvieron. Ellos no saben nada".

Por otra parte, sostuvo que su proceso judicial fue "arreglado", y expresó: "Todos los miembros del jurado son impostores", y finalmente concluyó: "Soy un privilegiado que se encuentra en la cárcel, porque nadie podrá quebrarme ni a mí ni a mi espíritu".

El actor de 82 años se refirió a su celda como "el penthouse", y dijo que se siente en paz consigo mismo. En la nota realizada telefónicamente, Cosby también reveló que dedica su tiempo a trabajar con otros prisioneros afroamericanos, para quienes es una suerte de tutor y los alienta a cursar distintos estudios.

En el tramo final del diálogo, que debido a los breves tiempos que los presos pueden hablar por teléfono, fue realizado de manera fragmentada, Cosby concluyó: "Tengo una esposa, familia y amigos, ellos no están en prisión, pero están felices de ver que mantengo mi espíritu en alto".

A lo largo del proceso legal que culminó en la detención del actor, una importante campaña pública tomó el testimonio de más de 35 mujeres que dijeron ser víctimas de abusos perpetrados por el intérprete. Como la mayoría de esos casos prescribieron o culminaron en acuerdos extrajudiciales, el acusado no fue llevado a juicio, y solo pudo ser condenado por la denuncia llevada a cabo por Andrea Constad, de quien abusó en 2004. En la lectura de su sentencia, se consideró al actor como un "depredador sexualmente violento".