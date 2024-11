Acorralados: cinco famosos que se vieron obligados a hacer público un asunto personal

Muchos sueñan con la fama, pero pocos imaginan las consecuencias que puede traer consigo. Que todo el mundo opine de tu vida, tener que enfrentar algunas preguntas incómodas o lidiar con el asedio mediático cuando se está atravesando un momento difícil son parte del combo. Sin embargo, muchas veces se exceden los límites y la intromisión es tal que el famoso en cuestión termina haciendo declaraciones contra su voluntad o hablando de temas que hubiera preferido mantener lejos de los flashes .

Tener que hablar de una enfermedad, blanquear una relación, confirmar un embarazo o responder abiertamente sobre la sexualidad son algunas de las delicadas situaciones a las que se han enfrentado algunas celebrities a lo largo de los años. De James Van Der Beek a Wanda Nara, cinco artistas que tuvieron que romper el silencio aun cuando no estaban preparados para hacerlo.

James Van Der Beek

El actor contó en sus redes sociales una triste noticia Instagram

El caso del protagonista de Dawson’s Creek es el más reciente. Hace unos días, James Van Der Beek tuvo que salir a hablar sobre una situación personal de salud que está viviendo antes de que un medio lo filtre públicamente. “Es cáncer”, escribió el pasado 4 de noviembre en un posteo de su cuenta de Instagram, donde se lo ve con su perro y uno de sus hijos.

Tras advertir que cada año, “aproximadamente 2000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico”, el actor reveló que él formaba parte de ese número y aclaró que, si bien pensaba contar su caso para generar consciencia, el saber que un tabloide estaba al tanto de esta información aceleró sus tiempos. “No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia” , explicó ante sus 1,5 millones de seguidores.

Inmediatamente, le pidió disculpas a todas las personas a las que tenía planeado contárselo él mismo, pero que no pudo hacerlo. “ Nada de este proceso ha ocurrido en el tiempo que yo hubiera preferido ”, remarcó mientras agradecía el amor y apoyo recibido hasta el momento.

Rebel Wilson

Rebel Wilson tuvo que salir del clóset por presión de un medio australiano

A Rebel Wilson le pasó algo parecido pero con su sexualidad. La actriz australiana fue forzada a presentar a su pareja, Ramona Agruma, a través de las redes sociales. Según sus dichos, la protagonista de Ritmo Perfecto no tenía pensado salir del clóset hasta que el medio australiano The Sydney Morning Herald le comunicó que tenía imágenes de ella junto a la diseñadora y que pensaban publicarlas. Así fue como la comediante decidió blanquear su relación el 9 de junio de 2022.

“Anuncié que tenía una relación con una mujer en redes sociales. Pero, hay un poco de historia detrás, porque un periodista australiano estaba amenazando con ‘sacarme del clóset’… Así que, me vi como forzada a hacerlo público” , dijo en el programa Loose Women quien hubiese preferido contarlo de manera gradual a las personas de su entorno cercano.

Rebel Wilson y su esposa, Ramona Agruma, durante su boda secreta

Meses después, el Consejo de Prensa Australiano sancionó al medio en cuestión por haber ofendido a la actriz y causarle estrés con su amenaza.

Sienna Miller

En 2005, Sienna Miller fue presionada para contar públicamente que estaba embarazada de Jude Law HENRY NICHOLLS - AFP

Si hay alguien que sufrió el asedio de la prensa y que debido a esto tomó algunas decisiones difíciles, esa fue Sienna Miller. Todo sucedió en 2005 cuando la actriz, que estaba comprometida con Jude Law, se enteró de que el actor le estaba siendo infiel con la niñera de sus hijos (fruto de su primer matrimonio con Sadie Frost). Las guardias y persecuciones de los paparazzi día y noche la estresaron a tal punto que Miller no recuerda semanas enteras de ese momento en su vida.

Sin embargo, todo empeoró cuando la actriz se enteró que estaba embarazada. Una llamada del tabloide británico The Sun diciéndole que sabían sobre el bebé en camino y que querían publicar la noticia la terminó de descolocar por completo. “Brooks (la exeditora del diario) sabía de mi embarazo en el momento más vulnerable de mi vida. Me obligó a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo con el que tengo que vivir todos los días”, expresó en un documental de la BBC quien finalmente decidió no tener el bebé y comenzó una larga demanda judicial contra quienes habían hackeado su teléfono.

“Su comportamiento me hizo pedazos, dañó mi reputación, a veces de forma irreparable, y ocasionó que yo acusara a mi familia y amigos de vender información, lo que me catapultó a un estado de intensa paranoia y miedo”, confesó la actriz, que finalmente llegó a un acuerdo económico con el grupo de medios.

Kit Connor

Kit Connor contó que es bisexual ante el asedio de sus fans

En su caso, no fue la prensa la que lo obligó a hablar públicamente de su intimidad, sino los seguidores de la serie que protagoniza. El intérprete de Nick Nelson en Heartstopper fue acusado de queerbaiting, un mecanismo que se usa en entretenimiento para sugerir -pero no representar abiertamente- a un personaje LGBTQI+ o una relación romántica homosexual. Ante las críticas y el asedio recibido, el actor primero decidió cerrar su cuenta de X. Sin embargo, como esto no fue suficiente, Kit Connor decidió poner fin a las especulaciones y declararse bisexual. “ Regresé por un minuto. Soy bi. Felicidades por obligar a un chico de 18 años a sacarse del clóset a sí mismo. Creo que algunos ignoraron el punto del show” , escribió el 31 de octubre de 2022, muy molesto.

Tiempo atrás, el joven ya había hablado de sus deseos de no ponerse ninguna etiqueta a la hora de hablar de sexualidad. “Somos tan jóvenes como para empezar a especular sobre nuestra sexualidad y quizá presionándonos para salir del clóset cuando no estamos listos. En mi caso, estoy perfectamente seguro y cómodo con mi sexualidad. Pero aún no me siento lo suficientemente grande. Además, no siento que tenga que etiquetarme a mí mismo, especialmente, no de manera pública”, le había dicho a la revista Glamour.

Wanda Nara

Wanda Nara acusó a Jorge Lanata de contar su enfermedad cuando aún sus hijos no sabían nada

En el plano local, también hubo varios casos de famosos que tuvieron que salir a contar lo que les pasaba por presión mediática. El más significativo fue el de Wanda Nara, cuando a mediados de 2023 la conductora se sometió a algunos chequeos médicos que no salieron del todo bien. Tras internarse para realizar nuevos estudios, las especulaciones sobre una grave enfermedad se pusieron en marcha. Si bien la empresaria prefirió mantener su diagnóstico en secreto, el periodista Jorge Lanata decidió contar lo que realmente le estaba pasando: “Tiene leucemia”, dijo desde su programa radial Lanata sin filtro.

Esta primicia obligó a la conductora de Bake Off Famosos a salir a hablar en redes de lo que estaba viviendo. “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, confesó en su cuenta de Instagram.

Cynthia Caccia Por