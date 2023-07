Wanda Nara rompió el silencio en torno a su salud: los mensajes de apoyo de los famosos

escuchar

Luego de días de especulación alrededor de su salud, Wanda Nara se refirió al tema en su cuenta de Instagram. En un extenso mensaje, comentó el motivo de su internación y explicó que intentó resguardar su intimidad para proteger a sus hijos. Minutos después de la publicación, aparecieron las respuestas de varias figuras.

En un posteo, la conductora manifestó que concurrió a realizarse chequeos de rutina y que “algunos valores salieron mal”, por lo que decidió internarse para hacerse más estudios “que salieron bien”. Después de esto, Wanda se retiró del sanatorio Los Arcos para llevar a cabo otros chequeos en un centro especializado.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero”, explicó en un fragmento del texto. En esa misma línea, se refirió a la información que dio Jorge Lanata y la polémica que se generó alrededor de eso: “Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio”.

En ese sentido, reafirmó que la exposición del caso la precipitó a exponer su situación, pero que todavía no tiene toda la información necesaria: “Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”. Por último, agradeció el apoyo recibido y contó que está a la espera de más resultados.

En los comentarios, muchas celebridades se hicieron presentes para acompañar a Wanda en este momento. Además de su hermana Zaira Nara, se pudieron leer nombres como el de Mica Tinelli, Marley, Brenda Gandini, Ángel de Brito y Jimena Barón, entre muchos otros.

