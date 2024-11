James Van Der Beek reveló cómo se dio cuenta de que estaba enfermo de cáncer: “Entré en estado de shock”

La noticia sacudió a todos los fans de Dawson´s Creek: James Van Der Beek, el actor que le dio vida al protagonista de la serie juvenil éxito de los 90, tiene cáncer de colon. Fue él mismo quien decidió, hace cuatro días, compartir su diagnóstico con el mundo. Hoy, lejos de recluirse, la estrella decidió hablar de su enfermedad, contar cómo se dio cuenta de que algo andaba mal y cómo se prepara de cara al futuro: “ Tengo mucho por lo que vivir ”, confesó.

El anuncio

“Es cáncer”, escribió la tarde del 4 de noviembre Van der Beek en su cuenta de Instagram luego de que la información se filtrara en los medios. “Cada año, aproximadamente 2000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas”, continuó en un emotivo posteo que acompañó con una serie de postales donde se lo ve durante un atardecer, con su perro y con uno de sus hijos.

“No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia”, explicó a sus 1,5 millones de seguidores.

“Pido disculpas a todas las personas en mi vida a las que tenía planeado contárselo yo mismo. Nada de este proceso ha ocurrido en el tiempo que yo hubiera preferido”, remarcó. “ Seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal, apuntando hacia un destino mayor del que habríamos descubierto sin la intervención divina . Mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y el apoyo”, completó. Van Der Beek está casado con Kimberly Van Der Beek desde el 2010, y juntos tienen seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

A corazón abierto

Una postal familiar del actor de hace cuatro años atrás Instagram James Van Der Beek

La charla con la revista People por fin llegó, y en esa entrevista el actor de 46 años pudo contar más detalles sobre su enfermedad: un cáncer colorrectal en etapa 3. En primer lugar, Van Der Beek explicó que decidió compartir su historia de forma pública con el fin de generar conciencia en relación a una enfermedad que cada vez es más común en adultos sanos menores de 55 años.

“Esa es una de las razones por las que quiero hablar, y la razón por la que lo hago tan abiertamente”, confesó el actor en lo que es la nota de tapa de la publicación esta semana.”Lidié con esto en secreto durante un tiempo, y en el pasado, me resultó útil y catártico compartir las cosas públicamente. He encontrado mucho apoyo de esa manera. Pero más que eso, realmente quería crear conciencia ”, agregó.

Luego de contar que no tenía motivos para sospechar que iba a tener que enfrentar un diagnóstico tan duro, el artista explicó que en su familia no había antecedentes y que siempre cuidó su cuerpo con ejercicios y una alimentación sana. “Siempre asocié el cáncer con la edad y con estilos de vida sedentarios y poco saludables. Pero estaba en una forma cardiovascular increíble. Traté de comer sano, o al menos hasta donde sabía en ese momento”, repasó. Sin embargo, en el verano del 2023, comenzó a notar cambios en sus deposiciones. “Pensé que tal vez debía dejar el café. O tal vez no ponerle crema al café. Pero cuando lo dejé y no mejoró”, recordó, y decidió acudir a un médico.

Michelle Williams como Jen Lindley, James Van Der Beek como Dawson Leery, Joshua Jackson como Pacey Witter y Katie Holmes como Joey Potter: los cuatro protagonistas de Dawson´s Creek

Van Der Beek se sometió a una colonoscopía, y fue en ese momento que se enteró de su enfermedad. “ El gastroenterólogo dijo, con su manera más agradable de tratar a los pacientes, que era cáncer. Creo que entré en estado de shock ”, reconoció. Sin perder tiempo, el actor comenzó con los tratamientos, y si bien no quiso dar detalles del paso a paso, aseguró que encaró esta etapa de manera integral. “Este ha sido un curso intensivo sobre el dominio de la mente, el cuerpo y el espíritu”, explicó. “Pensé: ‘Esto me sacará del cuerpo o me enseñará cómo vivir realmente en él’”, agregó.

“Lo más complicado es que hay muchas incógnitas con el cáncer”, expresó sobre sus miedos. “Piensas: ‘¿Cómo lo soluciono? ¿Esto me está curando? ¿Esto me está haciendo daño? ¿Esto está funcionando? ¿Está volviendo? Como alguien a quien le gustan las respuestas, no saber es una de las cosas más difíciles”, analizó. Sin embargo, confirmó que se siente bien y se mostró esperanzado. “ Soy cautelosamente optimista. Estoy en un momento de curación, mis niveles de energía son excelentes. Cuando haya estado fuera de peligro por completo durante lo que parezca una cantidad de tiempo responsable, volveré y les contaré. Tengo mucho por lo que vivir”, cerró.

