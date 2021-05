Adele celebró sus 33 años con unas fotos al natural en Instagram

Adele Adkins cumplió ayer 33 años y decidió reaparecer en las redes sociales, para alegría de sus fans. Bajo la leyenda “Thirty Free”, una combinación entre el número 33 y la palabra libertad, la artista subió tres imágenes al natural en la que se la nota radiante. El posteo en cuestión le valió numerosos elogios y más de 5 millones de “me gusta”.

La primera imagen es un retrato en blanco y negro con su largo cabello húmedo, su rostro sin maquillaje, y una remera muy sencilla que deja ver dos tatuajes. En la segunda foto la vemos disfrutando de un momento en un mar de aguas turquesas, con un traje de baño estampado a puro color y sus brazos en alto. En la última foto de su posteo, Adele está en una casa girando hacia la cámara con su pelo al viento y un vestido del diseñador Joseph Altuzarra.

En las tres imágenes se la percibe feliz, aunque no dejó indicios de cuándo saldrá su cuarto disco, la pregunta que muchos seguidores le hicieron. Por otro lado, la cantante británica está pasando un gran momento personal. Luego de su divorcio, en 2019, de Simon Konecky -con quien tiene un hijo en común, Angelo-, decidió bajar de peso tras un estado de depresión, y en los últimos meses fue vinculada a algunas figuras, si bien ella nunca habló al respecto.

Antes y después: la gran tranformación de Adele

En principio, surgió la versión de un romance con el rapero Skepta, luego la vincularon con el actor y director Bradley Cooper, pero la revista Closer contó que la cantante de “Chasing Pavements” estaría en una relación con un amigo de la infancia. “Adele está enamorada y, aunque desea mantener su identidad en secreto, no oculta su nueva felicidad a familiares y amigos”, aseguró la publicación. Todo habría comenzado cuando la artista regresó a Londres el año pasado, y el cambio en las restricciones le permitió reunirse con sus amigos, entre ellos, un hombre con quien habría reconectado sentimentalmente.

Adele y Skepta, el rapero con quien fue vinculada

En cuanto a sus apariciones públicas, Adele fue host de Saturday Night Live en octubre de 2020, programa en el que interpretó un medley de hits como “Hello”, “Someone Like You”, y “Rolling in the Deep” en un sketch en el que se parodiaba al reality The Bachelor.

Adele canto sus clásicos en el 2020

“Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona, y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, y hay dos razones. Mi disco no está terminado todavía y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío”, bromeó la artista, en relación con su cabello. Minutos más tarde, hizo mención a lo que generó en los medios su cambio físico.

“Soy consciente de que luzco muy, muy diferente desde la última vez que me vieron”, expresó. “Pero por todas las restricciones del Covid tuve que viajar ligera, y solo pude traer una mitad de mi persona, y esta es la mitad que elegí”, dijo divertida.

El monólogo de Adele en SNL

En cuanto a su carrera, el último trabajo discográfico de la cantante británica hasta la fecha es 25, -sucesor de 21 y 19-, editado en 2015, y ganador del Grammy al mejor álbum del año.

LA NACION