Adrián Suar, Eva Longoria y Eugenio Derbez: la inesperada reunión de amigos en Montevideo que podría acercarlos a un proyecto

Montevideo se convirtió por unas horas en el escenario de un encuentro inesperado que reunió a figuras de la industria audiovisual argentina, mexicana y estadounidense. Adrián Suar compartió una foto junto a Eva Longoria, el productor José “Pepe” Bastón y el reconocido actor y director mexicano Eugenio Derbez, tomada durante una reunión de amigos en un céntrico hotel de la capital uruguaya.

La coincidencia se produjo en medio de una agenda cargada para todos sus protagonistas. Suar estuvo el miércoles y el jueves en Uruguay para presentar la película Yo, Narciso, mientras que Derbez, uno de sus grandes amigos dentro de la industria mexicana, también se encontraba en la ciudad. A ellos se sumaron Longoria y su marido, Bastón, quienes mantenían sus propios compromisos en Montevideo.

Al enterarse de que estaban todos a pocos kilómetros de distancia, comenzaron las conversaciones y finalmente decidieron aprovechar la oportunidad para encontrarse. No hubo una convocatoria formal ni una mesa de negociación cuidadosamente organizada: fue, ante todo, una reunión entre amigos que rara vez consiguen coincidir en una misma ciudad.

El tiempo era limitado. Al día siguiente, Suar debía dejar Uruguay y Longoria y Bastón también debían continuar con su viaje. Más allá del tono distendido, el encuentro alimentó una posibilidad que sobrevuela desde hace tiempo: Suar y Derbez tienen ganas de desarrollar algún proyecto juntos. Los actores y productores mantienen conversaciones e intercambian ideas, aunque por el momento no existe una película o serie cerrada que pueda anunciarse. La intención está y la buena sintonía también, pero cualquier eventual colaboración permanece todavía en el terreno de los deseos y las posibilidades.

La relación entre ambos se fortaleció gracias al vínculo profesional y personal que comparten. Derbez es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México y logró construir, además, una sólida carrera en Hollywood, tanto delante como detrás de cámara. Suar, por su parte, lleva décadas alternando su trabajo como actor con la producción de películas, obras de teatro y ficciones televisivas.

Ese puente artístico también se extendió hacia la nueva generación de la familia Derbez. En Jaque Mate, Suar trabajó junto a José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y actor de gran popularidad en México. La experiencia contribuyó a estrechar todavía más el vínculo entre las dos familias artísticas.

En Jaque Mate, Adrián Suar trabajó con José Eduardo, el hijo de Eugenio Derbez Polka

Dentro del grupo, la relación de Suar con Longoria y con “Pepe” Bastón también es excelente. Bastón es una de las figuras más influyentes de la industria audiovisual mexicana y durante años ocupó puestos ejecutivos de relevancia en el mundo de la televisión. Longoria, mundialmente conocida por su interpretación de Gabrielle Solis en Amas de casa desesperadas, consolidó con el tiempo una carrera que incluye actuación, dirección y producción.

La foto publicada por Suar funcionó así como una pequeña postal de intimidad en medio de los viajes y las presentaciones. Cuatro figuras acostumbradas a manejar grandes producciones compartieron un encuentro cálido, marcado por la amistad y el entusiasmo de volver a verse. Entre una charla, una comida y el reencuentro montevideano, Suar y Derbez volvieron a expresar esas ganas de crear algo juntos. Y aunque todavía no exista un proyecto concreto, la foto demostró que la voluntad de unir sus universos permanece intacta.