Por primera vez en algo más de dos décadas, Adrián Suar vuelve a la acción y a las historias de intriga policial. En este caso para su regreso al cine, Suar eligió ponerse al frente de Jaque mate, que se anticipa como una superproducción del género con elenco internacional. La película, producida por Patagonik y Amazon Studios, llegará a los cines de la Argentina el 25 de enero y en fecha todavía sin confirmar estará disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

La película se rodó entre marzo y abril de este año en Buenos Aires y la provincia de Mendoza, más precisamente en Potrerillos, Valle de Uco y Tunuyán. Acompañan a Suar en los papeles protagónicos la actriz española Maggie Civantos (conocida por sus personajes de Macarena Ferreiro en la serie Vis a Vis y de Angeles Vidal en Las chicas del cable), el comediante mexicano José Eduardo Derbez, hijo del popular actor Eugenio Derbez, y el actor israelí Tsahi Halevi, a quien vimos en la serie Fauda interpretando a Naor, un integrante del comando antiterrorista de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Completan el elenco principal Mike Amigorena, Charo López (Hoy se arregla el mundo, División Palermo), Benjamín Amadeo, Mariel Fernández y Diego Cremonesi. La película, surgida de una idea original de Suar, fue escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco, veterano colaborador de Suar en varias series de Pol-Ka.

El relato, según se anticipa, tiene como núcleo el trabajo de una brigada internacional de agentes secretos y especialistas que se ocupa de resolver delitos, estafas y atentados que ponen en peligro la paz mundial. Duque, el personaje de Suar, abandona un retiro que se impuso después de una operación fallida y la muerte de uno de sus compañeros cuando una sobrina suya es secuestrada y se ve obligado a apoderarse de una valiosa fórmula científica para rescatarla. Con ese motivo decide reunir a sus antiguos compañeros y resolver una serie de desafíos planteados como en una compleja partida de ajedrez.

“Me propuse hacer una película de acción y ponerle mucho más el cuerpo que en los tiempos de Comodines, porque en ese momento era mucho más joven. Me entrené muchísimo con Federico Cueva, que estuvo a cargo de las escenas de acción. Cuatro veces por semana, tres o cuatro horas al día. Federico me había advertido que iba a pelear y me iba a golpear. Y yo le dije que estaba dispuesto a todo menos a lastimarme la cara, que es mi capital más preciado”, dijo Suar entre risas a la señal TN.

Los protectores, el último proyecto como actor de Adrián Suar Star+

El primer gran éxito de Suar en el cine tuvo que ver con la temática policial. Comodines (1997), también dirigida por Nisco y coprotagonizada por Carlos Calvo, aprovechó en ese momento desde la pantalla grande la muy buena repercusión que había tenido en la televisión una serie de ribetes parecidos como Poliladron. La última vez que Suar frecuentó ese género fue en 2001 con la serie 22, El loco.

La última película de Suar, la comedia dramática 30 noches con mi ex, llegó a los cines de la Argentina en agosto de 2022. Desde ese momento, el actor, productor y gerente de programación de El Trece solo apareció como intérprete en la segunda temporada de la serie Los protectores, estrenada en Star+ en junio del mismo año. Después de una larguísima etapa como figura central de comedias e historias románticas, Jaque Mate marca el regreso de Suar a otra clase de género. Con distribución de Digicine, esta historia de acción y aventuras promete ser el primer estreno importante de producción nacional en la pantalla grande para 2024.