Eva Longoria: su historia en Hollywood, la búsqueda de la identidad latina y sus problemas con el español

MADRID.- “Estoy hablando en español sin tequila. Mañana voy a poder hablarlo mucho mejor”, se sinceró Eva Longoria en el momento más relajado de su presentación en la mañana madrileña del sábado 26, ante la prensa española e internacional que llegó hasta aquí para la cobertura de la 12ª. entrega de los Premios Platino al cine y a la producción audiovisual iberoamericana.

La actriz, productora, directora y activista social nacida en Texas sumará su nombre a partir de la ceremonia de mañana a la ilustre lista de estrellas que recibieron desde 2014 el Platino de Oro como reconocimiento a toda una trayectoria. La preceden nombres como Ricardo Darín, Cecilia Roth, Sonia Braga, Diego Luna, Benicio del Toro, Carmen Maura y Edward James Olmos, entre otros.

“Mi acento es muy raro”, reconoció al comienzo de la charla con los medios. “Yo no crecí hablando español, hasta que aprendí con un madrileño y luego me casé con un mexicano. Ahora me siento como en casa en España y además tengo casa en Marbella”, agregó en un castellano trabajoso al que debió añadirle cada vez más vocablos en inglés mientras avanzaba la charla.

Herencia latina

En un momento pidió disculpas porque quería ser clara en una de las respuestas y solo podía hacerlo si lo hacía íntegramente en inglés. Pero nunca dejó de lado la intención de contestar las preguntas de una breve conferencia de prensa en nuestro idioma, que Longoria asocia a buena parte de sus proyectos actuales y futuros elaborados fuera del radar del cine de Hollywood.

“Soy 100% mexicana y 100% americana”, reconoció al mismo tiempo cuando habló de las complejidades de su propia identidad, tanto personal como artística. Longoria, que cumplió 50 años el 15 de marzo pasado, nació en Corpus Christi (Texas), de padres mexicanos emigrados a los Estados Unidos. “Y más allá de ellos tengo sangre asturiana y me interesa cada vez más la conexión que existe entre México y España, ahora también a través de estos premios”, dijo.

Cuando el productor argentino Axel Kuschevatzky le comentó que los latinos son la comunidad que más cine y televisión consumen en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo están subrepresentados en esa industria, Longoria reconoció que “en este momento hay menos latinos que antes, delante y detrás de las cámaras” si lo comparamos con lo ocurrido en los últimos años.

La estrella de Amas de casa desesperadas y directora de Flamin’ Hot está por lanzar este mismo domingo a través de la cadena CNN en los Estados Unidos la serie documental Searching for Spain (En busca de España); ocho episodios que la muestran de viaje por distintas regiones de la península recorriendo las particularidades sobre todo gastronómicas de cada una de ellas.

En problemas

Esta producción coincide con la entrega del Platino de Honor y seguramente funciona como otra muestra, quizás de las más expresivas, del camino de descubrimiento identitario que Longoria viene realizando desde hace algunos años. “Cuando llegué a Hollywood, hace 30 años, yo no hablaba ni una sola palabra de español. Y me veía en problemas frente a cada oportunidad de casting. No conseguía papeles en español porque no sabía el idioma y tampoco en inglés porque mi imagen era demasiado latina. Hasta hoy sigue habiendo muchos estereotipos respecto de lo que somos”, agregó.

Contó también que Marc Cherry, el creador de Amas de casa desesperadas, la eligió para el consagratorio personaje de Gaby Solís a partir de una experiencia personal. “Mark conocía a una familia exactamente igual a la de ella, que en la serie es la más rica de todo Wisteria Lane. Cuando me dio el papel, estaba en shock. Me ayudó a adquirir la experiencia que tengo hoy y a entender que si no expresamos nuestro propio punto de vista no llegaremos nunca a nada”.

Longoria habló en otro tramo de los cambios que experimentó la audiencia en los últimos años. “Es la más diversa de toda la historia. Ahora no hacemos películas con personajes latinos solo para los Estados Unidos o España. Hay hambre global por conocer algo diferente en estos momentos”, dijo la estrella que está decidida, desde sus productoras, a integrar sus equipos técnicos con mexicanos o latinos y también a convocar con carácter preferencial a las mujeres para dirigir las ficciones o los documentales que impulsa. Y habló de algunas mujeres que la inspiran: “Hoy mis musas son Sofía Vergara, Shakira, Jessica Alba, Roselyn Sanchez”.

“Soy una persona suertuda -dijo ahora sí en perfecto español-. Cuando trabajábamos en Amas de casa desesperadas nos pagaban a nosotras más que a los hombres. Pero eso nunca fue lo normal, porque en todas las industrias, no solo la del entretenimiento, las mujeres siempre ganan menos. No sé cómo, pero yo quiero cambiar eso. Soportamos siglos de desigualdad no solo en cuestiones de dinero, sino también de derechos”.

El documental

Longoria se definió al mismo tiempo como feminista y femenina. “Son cosas que no debieran separarse, hay lugar para ambas como en el tema de la identidad nacional. Como les decía, puedo ser 100% mexicana y 100% americana”, explicó antes de hablar brevemente en la despedida del documental que está llevando adelante alrededor del mundo del fútbol, y más específicamente en el club Necaxa, uno de los más populares de México.

Está invirtiendo en ese club junto a un grupo de socios y además prepara una docuserie similar a la que Ryan Reynolds concibió alrededor del Wrexham en el Reino Unido. “Lo que más me gusta del deporte –concluyó- es todo el drama que se esconde detrás del juego”.

