Adrián Suar y Juana Viale recordaron una fuerte discusión que tuvieron: “Ella es picante”

En una noche de conversaciones descontracturadas, durante la emisión de La Noche de Mirtha, Juana Viale y Adrián Suar terminaron sacando a la luz una fuerte discusión que tuvieron tiempo atrás. Mientras hablaban de ficción, el productor dijo una frase que dio pie al recuerdo.

“Yo amo el culebrón”, expresó él, y ella picante le respondió: “Tu vida es un culebrón”. Entre risas, el actor confesó que ha tenido algunas historias que podrían servir para sus telenovelas. “Bueno, han pasado cosas... he vivido cosas de novela. El melodrama es hermoso”, expresó.

“¿Sos dramático en la vida?”, insistió Viale. “No, para nada. Lo que no significa que sea liviano”, contestó él. “No, no... yo una sola vez tuve una conversación con vos, en la que te enojaste, y nunca te había escuchado así”, reveló la conductora.

Con pudor, Suar intentó frenarla. “Juanita por favor”, le dijo antes de contar un poco más. “Tuvimos un cruce, laboral. Voy a hablar porque ya que lo nombraste me viene un poco de calor. Ella es picante, pero yo no soy de enojarme ¿Ustedes me vieron enojado?”, consultó mirando al resto de los actores invitados, que aseguraron que no.

“Hablábamos por teléfono, él estaba enojado conmigo y yo le decía: ‘no se por que estás enojado, yo estoy con una copa de vino al lado de la chimenea’”, contó entre risas la actriz. “Es raro, porque nosotros nunca discutimos”, aclaró él. “Nunca”, reafirmó ella.

Suar volvió a minimizar el cruce. “Eran cosas de trabajo. Ella es picante y estaba en un momento difícil”, explicó. “Vos también sos picante”, retrucó Viale. “Yo también”, reconoció el productor, antes de que ella culminara el cruce aclarando que fue responsabilidad de ambos. “Ah... no me tires a mí el bardo. Igual son cosas que pasan en el trabajo”.

El día que Suar le ofreció el primer protagónico a Juana Viale

“Por mi condición de actor soy un enamorado del oficio, de los actores. Me gusta compartir. A veces estoy más, a veces menos, pero me gustan los buenos actores”, reconoció Suar durante la cena. “Yo tengo un método, porque para mí, una vez que los actores empiezan a trabajar hay un territorio que es de ellos. A mí no me gusta invadir, si tengo que hablar con alguien me junto a parte”, agregó.

Mientras conversaban, volvieron un rato al pasado, cuando Viale protagonizó Malparida por eltrece. “No había protagonizado nada antes”, contó la actriz. “Me llamaron él y Marcos y me dijeron: ‘¿vos sabés lo que vas a hacer?’. ‘No’, les decía yo. ‘¿Pero sabés de la responsabilidad?’. ‘No’, les repetía. Desconfiaron un poco”, dijo mirando a Suar.

“Para mi la responsabilidad que tenemos los actores cuando nos toca personalizar es grande. Responsabilidad con la gente, con el equipo y con los compañeros”, explicó el productor, quien también reconoció que le gusta dar oportunidades a nuevos talentos.

“Hay muy buenos actores en este país, mucha gente joven, y a veces yo tengo la posibilidad de dar trabajo”, reflexionó. “A veces me pregunto si le estoy quitando esa posibilidad a talentos que no puedo descubrir, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad, sobre todo en televisión”.

A pesar de eso, Suar aseguró que cada vez que se le presenta la oportunidad de mostrar una cara nueva, no lo duda. “Yo estoy muy atento a quien tiene el talento, para subirlo, si tiene ganas, y pasarlo a la profesionalidad. Eso es una responsabilidad que me tomo con seriedad. A veces me he equivocado. He acertado varias y otras no tanto”, culminó.

LA NACION