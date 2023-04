Adriana Aguirre y Ricardo García sufrieron un violento robo en la calle

escuchar

Adriana Aguirre y Ricardo García sufrieron un violento robo en el centro de la Ciudad y a plena luz del día . La mediática pareja fue abordada por un falso trapito que le arrancó el celular de la mano a la vedette. Indignado por el episodio, García corrió al ladrón, mientras otras personas se unían a él para ayudarlo. Como consecuencia del hecho, Aguirre terminó con la muñeca lastimada.

“Por favor, cuéntenos qué les pasó el sábado”, los abordó Rafael Juli, movilero de Intrusos, en la puerta de su casa. “Íbamos circulando por Callao, casi esquina Corrientes, y nos agarra en el semáforo supuestamente un trapito, un limpia vidrio”, arrancó Aguirre el relato. García, por su parte, explicó que luego de darle cincuenta pesos el hombre le hizo un gesto para que baje la ventana.

“Mete el brazo adentro para manotearme la cartera porque el objetivo de él era la cartera mía, pero yo la tenía amarrada con el cinturón de seguridad. Al tener el celular en la mano derecha, dijo ´bueno, me llevo el celular´, siguió Aguirre el relato sobre el momento exacto del robo. Luego, explicó, le empezó a pegar al vidrio de la ventana. “Tengo una fisura y un dedo que prácticamente no puedo doblar”, reconoció.

“En un momento determinado me golpeó tanto que aflojo la mano y la abro y con la otra mano me manotea el teléfono. Lo vi perfecto, como le vi la cara, como le vi el aspecto.... Con la bronca que tengo”, completó todavía indignada la actriz.

Pero el hecho no terminó allí. “Yo operado del corazón, me hicieron cuatro bypass, me bajé del auto y lo corrí... Y si hubiera tenido a mano lo ahorcaba”, expresó García con su vehemencia característica. “Por qué no actuamos un poco más como sociedad. Nos estamos protegiendo entre nosotros como podemos. La gente se bajaba de los autos para solidarizarse”, cerró Aguirre.

El caso de Peñoñori

De vuelta en el piso, Maite Peñoñori reconoció que a ella también le robaron el celular y recordó el episodio. “Me robaron el teléfono en un lugar cerrado. Fue en una confitería. En Million estaba. Estábamos grabando arriba y subió una persona haciéndose pasar por alguien del local. Dijo ´abro esta ventana´, me abrió la cartera y sacó el celular”, repasó.

“Me di cuenta al toque. El iPhone te marca dónde está, la ubicación. Fuimos enseguida para ahí, era una galería de Once, y la Policía decía ´no hay manera de hacer nada, yo no puedo entrar a buscarlo´ y yo le decía ´¡pero está ahí mi teléfono!´”, agregó. La periodista explicó que hizo la denuncia correspondiente, pero que finalmente no pasó nada.

A corazón abierto

Ricardo García y Adriana Aguirre, juntos después de varias idas y vueltas LA NACION - Archivo

En enero de este año, Ricardo García fue sometido a un cuádruple bypass de corazón. “Lo operaron el miércoles 12 de enero a las 7 de la mañana a corazón abierto. El doctor Walter Rodríguez le hizo cuatro bypass. En ese momento, visiblemente preocupada, la actriz contó que si García no se sometía a esa intervención su vida podría haber corrido peligro. “El cardiólogo me dijo que con la operación le salvamos la vida, podría haber tenido un infarto en cualquier momento”, señaló.

Respecto de cómo descubrieron su problema cardíaco, explicó: “El corazón es el único órgano que te avisa. Hacía más de cuatro años que salíamos a caminar y él tenía que parar tres o cuatro veces porque le daba como un shock eléctrico en el corazón, que le duraba cinco o seis segundos. Cuando transitamos el Covid en 2020, nos recomendaron ir a ver a un cardiólogo porque este virus te suele pegar ahí. Se le hicieron una serie de estudios que le dieron que presentaba una obstrucción. Lo citaron en diciembre, un año después, y la situación se agravó. Él encima es hipertenso genético, heredado de su mamá y su abuela, y además ha fumado muchísimo a lo largo de su vida”.

“Los médicos no sabían con qué se iban a encontrar en la operación. Le iban a hacer un triple bypass pero el doctor Rodríguez encontró algo que no le gustó y le dijo que hasta no abrir no sabía. Dicho y hecho: le hicieron cuatro bypass”, agregó.

LA NACION

