La furia de Adriana Aguirre por la escena de ATAV 2 que recreó la mítica guerra de vedettes en la mesa de Mirtha Legrand: “Estamos muy mal representadas”

Adriana Aguirre se indignó con la representación que hicieron en ATAV 2 del mítico enfrentamiento que mantuvo con Ethel Rojo en la mesa de Mirtha Legrand un mediodía de 1980 y así lo hizo saber esta tarde en Intrusos en el Espectáculo. Apenas las cámaras del ciclo de América TV la enfocaron, la exvedette disparó su primer dardo. “ Acá está la representación real de los años 80 ″, exclamó, y mostró su look ochentoso: un catsuit pegado al cuerpo color fucsia con brillos, un cierre cavado como escote, el pelo lacio, rubio ceniza y el flequillo perfectamente recortado.

“Adriana, ¿no te gustó verte en la recreación que hicieron de la mesa de Mirtha?”, le consultó Maite Peñoñori antes de compartir las imágenes de la telenovela de eltrece que toma momentos históricos de la década de los 80 para incluirlos en su trama. “Me vi mejor en la serie de Maradona”, confesó, y señaló que ese look [que fue personificado por Romina Richi] fue más acertado. La escena de la novela combinó imágenes reales de Mirtha de aquel entonces con el enfrentamiento televisado entre Mónica (Andrea Rincón) y Anita (Justina Bustos), tal como el que en 1980 mantuvieron Ethel Rojo y Adriana Aguirre en el ciclo conducido por la diva.

“No, no. Así no”, exclamó Aguirre apenas terminó la escena, y de inmediato explicó “por qué no”. “Porque hacen una edición real de la señora de aquel momento, de la diva de la televisión como es Mirtha Legrand, absolutamente real, entonces todo el entorno tiene que ser real también”, aclaró. El enojo, entonces, fue por la poca fidelidad que cree que hubo al momento de recrear a los invitados de la Chiqui. “ Gastate un dinero, comprate un vestido como ese, de lentejuelas largo hasta el piso, un tapado de zorro blanco que en las peleterías hoy hasta por un canje, una tarjeta te lo pueden prestar ”, aseguró.

“ Está muy mal hecho. Si vos vas a recrear la auténtica guerra de las vedettes, hacela como la tenés que hacer, hacela real. Si a la señora la pusiste de forma real en edición, hacé un guion que se adapte a la realidad, porque en realidad lo que nosotros estábamos hablando era espontáneo y tenía que ver con la guerra de los egos ”, recordó. Además, explicó que en ese momento ella era un boom, había llegado a la revista hacía cuatro años y convocaba mucho público. “Susana Giménez y yo fuimos las únicas que hicimos primer cartel y no la carrera desde abajo. No fuimos ascendiendo desde abajo”.

Luego de recordar que hizo más de 85 espectáculos y que siempre estuvo arriba en el cartel encabezando, Aguirre explicó que nadie la llamó ni le pidió permiso para esa escena. Además, recordó aquella experiencia. “A mí no me dijeron quién iba de invitada. Yo sabía que iba Ethel Rojo porque no nos llevábamos bien en ese momento y estábamos enfrentadísimas”, recordó la exvedette, y aclaró que la guerra fue por un problema de cartel y del final de un espectáculo que las tenía dentro del elenco, que dirigía Gerardo Sofovich y que se presentó en el Teatro Astros. “70 mil personas por mes. Todo lo que yo encanuté es de esa época”, aseguró, y agregó: “Invertí bien”.

La escena de la discordia

El martes pasado en ATAV 2 recrearon aquel emblemático almuerzo. En este caso, la Chiqui -incluida a través de inserts del tape original- recibió a las vedettes de la novela, Anita Moré (Justina Bustos), Mónica Villalobos (Andrea Rincón), Leticia Hayek (Jessica Abouchain) y Salma Gutiérrez (Agostina Cautericcio) y, al igual que ocurrió en el almuerzo “verdadero”, las muchachas se sacaron chispas.

“Ella no es vedette, es vendedora de ropa”, comenzó atacando Mónica a Anita, respondiendo al pedido de Ethel (Malena Solda) de dejarla mal parada ante el público. Sin dejar de sonreír, la rubia respondió: “Yo estoy supercontenta con la carrera que estoy construyendo”. Pero su compañera volvió a atacarla con mucha sorna: “Carrera de embolsados”.

Pero hubo revancha. Cuando Mirtha le preguntó a Mónica si le costaba su carrera, Anita tomó la palabra: “A nosotras nos cuesta la carrera. Sobre todo porque hay que aguantar a esta mujer a la mañana. Es un tanque de guerra, Mirtha”.

“Sí, me ha costado muchísimo. Sudor y lágrimas me ha costado. No tuve la suerte de algunas, de aparecer en una marquesina de la noche a la mañana como por arte de magia”, redobló la apuesta Mónica. Y allí fue cuando Salma y Anita hicieron hincapié en “los muchos años” de trayectoria de su colega, trayendo a la mesa el tema de la edad, el que más discusiones causó en el almuerzo verdadero.

