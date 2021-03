Adriana Salgueiro, sobre su eliminación de Corte y Confección Famosos: “La pasé muy mal”

Desde que comenzó Corte y Confección Famosos, Adriana Salgueiro estuvo en la cuerda floja. La semana pasada quedó sentenciada con Nora Cárpena, pero la renuncia de su compañera le regaló una semana más de concurso. Tras convertirse en la segunda eliminada del certamen, la actriz habló de su experiencia con las agujas y disparó contra sus compañeros y el jurado.

“Fue rapidísimo, pero gracias a Dios porque me liberé de todo, la pasé muy mal”, lanzó este mediodía en Los ángeles de la mañana sobre su paso por la competencia. Asombrado por sus dichos, el conductor del ciclo, Ángel de Brito, quiso saber más. “Yo me tomo todo muy en serio y el reality no hay que tomárselo en serio. Entonces me la pasaba llorando y después cuando me veía en casa decía que horror. Acá se juega mucho con las emociones, yo no soy esa. La pasé mal porque no supe jugar el juego”, agregó un tanto aliviada con su salida.

Tras aclarar que “esto es un juego de estrategias”, Salgueiro arremetió contra sus compañeros de certamen. “Hay mucha lágrima seca, pero si hay algo que no soy es buchona. Si te pasan cosas hacé que me lo crea”, disparó sin querer dar nombres. Sin embargo, el jurado también recibió lo suyo. “Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nora. Tanto ella como yo teníamos la mira láser puesta acá (se señala la frente) desde el día que entramos. La gente grande (en alusión a ellas) no está para estas cosas. Mira qué casualidad que quedamos las dos para la primera gala de eliminación. Hay toda una generación que no nos conoce y nos tiene que googlear”, opinó dando a entender que no servían para el reality.

En cuanto a su eliminación, la actriz aclaró: “Yo estaba preocupada y dije: ´Otra vez pasar por todo esto...´ Y una persona me engañó, me dijo: ´quedate tranquila que venís muy bien en el programa´. No me gustó quedarme porque Nora se iba. Si me tenía que ir quería que sea echándome, no regalándome el lugar porque se va la otra”, remató enojada.

