Nora Carpena reveló los motivos por los cuales renunció a Corte y Confección: “No estaba a gusto”

Corte y Confección Famosos solo lleva 10 días al aire en la pantalla de eltrece y ya tiene su primera baja. Tras una dura semana con puntajes bajos y un fuerte cruce con el jurado, Nora Cárpena decidió dar un paso al costado y este mediodía reveló los verdaderos motivos en Los ángeles de la mañana.

“¿Por qué renunciaste?”, le preguntó Ángel De Brito que fue el encargado de dar la primicia sobre la salida de la actriz hace unos días atrás. Lejos de buscar excusas, la actriz expresó: “Porque no me sentía contenta, no estaba a gusto. A esta altura de mi vida para comprar la zanahoria y el zapallito tengo. Brujas anda brutal en el Tabaris. Yo había entrado porque me divertía, nunca había estado en un reality, me interesaba. Pero un día volvía de grabar mirando la hora porque tenía que llegar al teatro y dije: ‘¿qué estoy haciendo acá?’”.

Y al hablar de las verdaderas razones de su decisión apuntó directamente contra los hombres del jurado integrado por Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta. “Sentí que no me trataron bien, pero no fue un tema de notas, yo entiendo que no soy Coco Chanel. Creo que tratan mejor a los hombres que a las mujeres. Si sos alto, rubio y de ojos celestes (en referencia a Mario Guerci) te ponen buena nota. Verónica de la Canal también te pone bajas notas, pero te habla de otra forma, creo que a los señores yo no les caía bien”, opinó.

Así comenzó Corte y Confección Famosos Captura de pantalla

Mientras asegura no haberse sentido cómoda dentro de la competencia, advirtió que los excesivos protocolos del canal también influyeron en su decisión. “Yo no me sentí cómoda. Con la primera que lo hablé fue con Andrea (Politti) que la conozco desde hace muchos años. Después con la gente de la producción. Yo quiero estar a gusto. Yo soy de riesgo por un tema de edad, todavía no estoy vacunada. A mí me gusta salir a tomar café con mis amigas y al trabajar me hacían quedar encerrada en el camarín. Solo salía para grabar en el piso”, confesó.

Y enseguida aclaró que fue ella quien decidió bajarse y no fue eliminada por su fallida creación. “Yo no digo que no me pongan nota baja, pero que sean un poquito més agradables. Ellos sabían que yo me iba por eso no me salvaron. La salvaron a Adriana (Salgueiro)”, señalo mientras confesó que Aníbal Pachano es uno de sus favoritos dentro de la competencia.

Por último, la actriz se metió en la polémica por los vacunados vip y desmintió que su amiga Moria Casán haya sido de la partida. “Moria no se vacuno. Si me hubieran llamado creo que yo me hubiera vacunado. Que horror, ¿no? Pero estoy desesperada por vacunarme con la rusa, la checoslovaca o la de Bernal”, bromeó, entre risas.

