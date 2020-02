Agustina Córdova fue mamá: nació su primer hijo, Andes

La actriz fue madre de Andes, su primer hijo, junto a su pareja, Martín Bustamente Crédito: Instagram

4 de febrero de 2020

Agustina Córdova fue madre de su primer hijo, Andes, junto a su pareja, el director de arte Martín Bustamente. La actriz de 33 años compartió su alegría en las redes sociales con una tierna foto del pequeño pie de su bebé: "Hola maternaje, abrazo a todas las madres de este mundo, las entiendo, las siento".

"Viernes 31 de enero de 2020, el día que sentí el amor más grande de toda mi vida. Atravesada por tanta inmensidad, llegaba Andes Bustamante a este mundo. Gracias a todos los que me acompañaron, y sobre todo, gracias por todos los mensajes de amor que nos llegan", escribió la modelo mendocina en su Instagram.

Córdova había confirmado la noticia de la dulce espera cuando cumplió los 4 meses de gestación. En aquél momento explicó: " Oculté mi panza durante todo este tiempo porque no me sentía preparada para contarlo. Viví este proceso hacia adentro como si algo tuviera en cierta medida que guardarse, protegerse, gestarse. Recién ahora siento abrirlo, fue un proceso muy físico y particular como cada embarazo: único".

Luego tuvo que enfrentar las críticas por el nombre que eligió para su hijo: "Andes". "Estoy muy sorprendida por todo el revuelo que se armó con el nombre de este niño. Me parece extraña la agresividad de comentarios como: 'me gusta', 'no me gusta', 'qué exótico', 'divina tu panza pero pobre chico', 'pobrecito él'", expresó unos meses atrás. Y luego reveló que la elección del nombre es en honor a la Cordillera de los Andes: así, la actriz homenajea un lugar característico de su provincia natal; y su pareja siempre amó ese imponente paisaje.