La periodista contó en sus redes su propia experiencia en cuanto a la violencia de género

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de marzo de 2020 • 12:07

En el marco del día de la mujer, Agustina Kämpfer decidió dar un mensaje concientizador y subió un video a sus redes sociales contando la violencia de género que sufrió. "Hoy es 8 de marzo de 2020, son las 11 hs de la mañana y es imposible decir feliz día de la mujer cuando las estadísticas en la Argentina nos indican que precisamente por ser mujeres nos matan cada 23 horas. Nos matan cuando no queremos seguir en una relación, nos matan porque ya no estamos dispuestas a pedir permiso, por ser libres, autónomas, poderosas, bellas, sabias, combativas, porque estamos preparadas para vencer obstáculos", comenzó la periodista en un video casero desde la habitación de su casa.

Con el fin de crear consciencia tanto en hombres y mujeres, la panelista de Nosotros a la mañana advirtió la necesidad de no subestimar ningún tipo de violencia. "Los peores desenlaces siempre empiezan con pequeños avisos, en principio sutiles y luego cada vez más evidentes. Tenemos que estar muy atentas y no subestimar algo que nos lastime o nos humille", señaló.

Y enseguida, la confesión de haber sufrido violencia de género en primera persona sorprendió a todos sus seguidores. "Sé que parece fácil estar acá sentada y decirte: 'Pedí ayuda si estás en una relación enferma. Avisale a alguien si un hombre te da miedo. Yo estuve ahí, sé lo que es tenerle pavor a alguien, lo difícil que es decirle que 'no' a un enfermo . Conozco esa sensación horrible de ver cómo se acerca a tu cara con fuerza la mano del hombre que creías que te amaba, sé lo que es perdonar y volver a caer en la trampa. Y sé lo que es denunciar en una unidad de género y ser castigada como consecuencia", relató con lujo de detalles.

"Y con esta lamentable experiencia que tengo es que te digo que te pares, que seas fuerte, que no estás sola, que salgas ya de ahí si tu corazón te lo está pidiendo. Y si sentís que no podés hacerlo hoy mismo, armá tu plan y no tardes. Confiá en vos misma, en tu poder, no se lo des a nadie, lo necesitás vos más que nadie, y no escuches a quien te denigra. No creas que sos lo que al otro le conviene que creas que sos, y no te compares con nadie, nunca sabés con que desasosiego están luchando las mujeres que vos creés que tienen una vida maravillosa", expresó alentando al resto de las mujeres que se encuentran pasando por una situación similar.

De repente su discurso fue interrumpido por su hijo, quién ingresó a la habitación en su búsqueda. Con el pequeño a upa, Kämpfer continuó con su mensaje: "Soy optimista, sé que tenemos un futuro más sano, más igualitario, más amoroso y respetuoso pero para alcanzarlo tenemos que estar muy hermanadas, ser sororas, valientes, responsables y constantes porque apenas aflojamos... blum años y años de patriarcado otra vez", indicó.

Minutos después, la periodista le habló directamente a los hombres: "Si sos varón y estás viendo este video, espero que te tomes un tiempo para sentir nuestro dolor, que seas parte del cambio, que revises tus actitudes y habilites que es posible y probable que hayas sido violento con una mujer en una sociedad que te da más derechos y privilegios que a nosotras. Quiero incentivarte a que reflexiones y pidas perdón, quizá la mujer que te padeció lo necesite", lanzó mirando a cámara.

Entre lágrimas

Entre lágrimas y muy movilizada, la panelista de Nosotros a la mañana volvió a referirse al tema esta mañana en su programa. "Me pasé el domingo llorando leyendo los mensajes privados de mujeres que nunca se animan a contar en público lo que viven. La ven tan negra, están tan desamparadas", expresó sobre las consecuencias de su mensaje en las redes.

Y enseguida, habló de su caso en particular: "Hace dos años lo conté en un programa de TV. Conté una experiencia muy fea, solo una de las tantas que tuve para no caer en detalles escabrosos ni en la revictimización de mí misma . Pero también lo expongo porque muchas de las mujeres que nos ven piensan que porque estamos acá, nos maquillamos, nos vestimos con diseñadores, vamos a eventos, no pasamos por lo que ellas pasaron. Realmente todas pasamos por distintos tipo de violencia de género o física o emocional o económica", confesó.

"Sá que es difícil, pero hablarlo ayuda a sanar. Así como recibí un montón de mensajes diciendo gracias por la claridad y empatía, recibí mensajes que hablaban de la ropa que tenía, intentando denigrarme por el desorden de la habitación, pero bueno, habla de un síntoma de los que somos", indicó en cuanto a las críticas.

"¿Qué sabe tu familia y actual pareja de esto?", preguntó la coconductora del ciclo, Sandra Borghi. "En su momento no lo hablé con mi mamá porque no quería preocuparla y porque en mi corazón sabía que podía resolverlo sola y en efecto pude resolverlo sola. Por ahí no es lo aconsejable, quizá creés que podés y no podés, se te puede ir de las manos en un segundo. Afortunadamente entendí y quiero ser muy cuidadosa con mis palabras, que había una parte de mí que se estaba identificando con la violencia e hice un profundo trabajo para sanarlo. Porque entendí que después de uno podía venir, otro y otro. Entonces tuve que cambiar mi energía y sanar cosas", explicó.

Por último, la periodista contó cómo son sus días hoy junto a su actual pareja. "Puedo hacer un salto al día de hoy que encontré al hombre de mi vida y no tiene un atisbo de violencia. En mi casa no se acepta ningún tipo de violencia, puedo junto a Carlos criar a un hijo con otro paradigma, con otro chip, desde otro lugar. Siento que lo que viene es distinto pero tenemos que resolver el presente porque el Ni una menos es ahora. Lamento mucho que haya personas que nos sigan cuestionando. No podemos vivir en una relación en la que no queremos estar. Tenemos que estar muy atentos", concluyó.