escuchar

CÓRDOBA.- “Hermoso, espectacular. Lo tomé como un abrazo, como una devolución hacia la gente que me ha dado apoyo en este tiempo”. Así define Jey Mammon su regreso al teatro para la temporada de verano después de la denuncia por supuesto abuso sexual en marzo de este año. La obra es Jey, enseguida vuelvo -anoche, en el estreno jugó con la frase “ya volví”-, que se presenta en el teatro Zorba de Villa Carlos Paz de miércoles a domingos.

En el debut la sala estuvo colmada. Desde la producción aseguran que, más allá de las invitaciones habituales, los “sorprendió” el volumen de venta anticipada. Hubo “nervios” durante el día confiaron allegados a Juan Martín Rago, conocido popularmente como Jey Mammon. Lo acompañaron los productores Luis Letona y Gustavo Sofovich y el director, René Bertrand. Estuvieron sus amigas Gladys Florimonte (hará temporada con Nazarena Vélez en Carlos Paz) y María Fernanda Callejón. El libro de la obra -que es un unipersonal que repasa su vida- es de su autoría y los arreglos musicales de Lito Vitale.

A finales de marzo, Jey Mammon fue suspendido por Telefe como conductor de La peña de morfi por la denuncia de presunto abuso infantil presentada por Lucas Benvenuto. En su red social, el conductor habló de “una persistente campaña de acoso y difamación” y habló de “un episodio falso en gran parte de su contenido”. Dio algunas entrevistas, se fue a España y reapareció en la entrega de los premios Martín Fierro.

El público lo despidió con aplausos y gritos de “bravo” y a él se lo notó emocionado, al borde de las lágrimas. Al final, se acercó a la platea para estrechar algunas manos. En diferentes segmentos del unipersonal, cuenta -sin nombrar nunca al denunciante- cómo vivió los meses posteriores a la denuncia.

“¿Viste cuando vas al gimnasio y te empiezan a doler músculos que no sabías que ni existían? Cuando te cancelan te duelen partes del alma que no sabías que tenías. Te morís pero estás vivo”, dice en el arranque de la obra después de contar sus tapas como Personaje del año o Personaje más “influyente” e incluso de mencionar los elogios que le hizo, oportunamente, Ricardo Darín.

“Explotó la bomba atómica”, comentó en relación al momento en que se entera de la noticia de la denuncia mirando televisión y comiendo una factura. También hizo referencia a cuando le analizaban los gestos en cada entrevista que dio, a las notas que hizo con Jorge Rial y con Baby Etchecopar y a su decisión -tildada de polémica en su momento- de sacar un pasaje e irse a España.

En escena, Jey Mammon le agradeció a La Negra Vernaci por haberlo apoyado y también a Charly García, quien, dijo el actor y conductor, lo llamó en su peor momento. Incluso en el unipersonal interpreta una canción en homenaje al músico.

Al cierre de la función que el actor vivió con intensidad y a flor de piel, llegó el momento de agradecerle al público: “Hicieron que yo esté acá parado antes de que termine el año. Muchas gracias, fue una noche muy particular. Me costó un huevo arrancar. Diría muchas cosas, de muchas maneras, pero no sé cómo hacerlo mejor. Esto es lo que me sale. Los quiero mucho”.