Al Pacino será padre nuevamente, a los, 82 años

A principio de mayo, una noticia sorprendió al mundo entero: Robert De Niro acababa de convertirse nuevamente en padre, a los 79 años. junto a su novia, Tiffany Chen. Este martes, el colega con el que más le tocó competir a lo largo de su extensa carrera le planteó una nueva batalla: a los 82, Al Pacino está a punto de recibir a su cuarto hijo.

La noticia fue confirmada a TMZ por el representante del protagonista de Perfume de mujer: Noor Alfallah, de 29 años, está embarazada de ocho meses. El actor ya es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la coach de actuación Jan Tarrant, y también de los mellizos Anton y Olivia, de 22 , hijos de la actriz Beverly D’Angelo, su pareja desde 1997 hasta el 2003.

Muy receloso de su vida privada, en 2014, Pacino reconoció en una entrevista publicada por The New Yorker lo mucho que pesa la relación con sus hijos en su vida: “Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”.

Alfallah y Pacino oficializaron su romance en abril de 2022; ese día, después de visitar la galería Pace de Julian Schnabel de Mid City en Los Ángeles, ambos participaron de una cena junto al protagonista de Aquaman, Jason Momoa, y las fotografías de aquella jornada fueron compartidas en las redes.

Al Pacino y Noor Afallah compartieron una velada con Jason Momoa, quien difundió la imagen en sus redes sociales Instagram: @JasonMomoa

Los primeros rumores de una posible relación amorosa entre ellos comenzaron a sonar luego de haber sido fotografiados juntos en una íntima cena en 2021. Sin embargo, varios medios estadounidenses aseguran que están juntos, y en secreto, desde la cuarentena impuesta por la pandemia de covid, en 2020.

Antes de encontrar el amor en los brazos de Pacino, Alfallah vivió un soñado romance con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger y también con el multimillonario Nicolas Berggruen. Según indicó Page Six, una fuente allegada a la pareja aseguró: “ Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. La mayoría de los exnovios de Alfallah son hombres mayores muy ricos ”.

La joven de 28 años es descendiente de una familia de gran poder adquisitivo de los Estados Unidos, con ascendencia kuwaití. Desde temprana edad, se sintió atraída por el cine y siguió su sueño: estudió producción cinematográfica luego de haberse recibido en la Escuela de Teatro y Televisión en la Universidad de California en Los Ángeles.

Gracias a su profesión, comenzó a relacionarse con las principales figuras del espectáculo a nivel mundial. Así, a los 22 conoció a Jagger, de quien se enamoró perdidamente, y tiempo después al inversionista multimillonario Nicolas Berggruen, de 60 años.

Ninguna de esas relaciones prosperó, y la joven encontró consuelo y cobijo en Clint Eastwood, el mítico actor de 92 años, quien la terminó acogiendo por un tiempo en su mansión de Los Ángeles. En aquel momento, más allá de los trascendidos de un posible nuevo amor, Noor se encargó de aclarar en reiteradas oportunidades que el emblemático director de cine es un amigo de su familia y le dio hospedaje en un momento difícil de su vida.

Pero, más allá de su vida amorosa, Alfallah construyó una exitosa carrera profesional. Es vicepresidenta de Lynda Obst Productions, una exitosa productora cinematográfica asociada a Sony. Además, según informó Deadline en 2021, junto a su hermana Remi Alfallah trabajó en otra importante empresa del mundo del espectáculo: Imagine Entertainment.

