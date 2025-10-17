Al Pacino y el emotivo recuerdo de Diane Keaton, a 5 días de su muerte: “Podía volar, y en mi corazón, siempre lo hará”

A diferencia de sus personajes en El Padrino, donde dieron vida a Michael y Kay Corleone, Al Pacino y Diane Keaton nunca llegaron a casarse. Aun así, su relación en la vida real fue más sólida y beneficiosa que la tormentosa trama de su matrimonio en la famosa saga de mafiosos.

Pacino y Keaton tuvieron un romance intermitente entre 1974 y 1990 y, aunque pasaron 35 años desde su ruptura, siempre se dedicaron elogios el uno al otro. Por eso, al actor de 85 años -que actualmente está en París en pleno rodaje de la película Father Joe, de Luc Besson- le costó pronunciarse tras la muerte de la actriz, fallecida el pasado 11 de octubre a causa de una neumonía, a los 79 años. Al final, lo hizo este jueves 16 de octubre en unas declaraciones exclusivas para Deadline. “Estoy profundamente entristecido”, comienza su comunicado.

Al Pacino y Diane Keaton en una escena de El Padrino, dirigida por Fancis Ford Coppola, cuyo estreno fue en 1972 Paramount Pictures - Moviepix

Después de cinco días procesando la muerte de su expareja y amiga, Pacino rompió su silencio para dedicar un conmovedor mensaje a la ganadora del Oscar por Annie Hall. “Cuando escuché la noticia, me quedé conmocionado. Diane era mi compañera, mi amiga, alguien que me trajo felicidad y que, en más de una ocasión, influyó en el rumbo de mi vida. Pasaron más de 30 años desde que estuvimos juntos, pero los recuerdos siguen vivos, y con su partida, regresaron con una fuerza tan dolorosa como conmovedora”, lamenta.

“Vivía sin límites y todo lo que tocaba transmitía su energía inconfundible. Abrió puertas a otros, inspiró a generaciones y encarnó un don único que irradiaba a través de su trabajo y su vida”, continúa el actor, también ganador de un Oscar, por Perfume de mujer. “En la pantalla era magnética: relámpago y encanto, huracán y ternura. Era una maravilla. Actuar era su arte, pero era solo una de las muchas maneras de expresar su imaginación y creatividad”.

En la saga El Padrino, los actores dieron vida a Michael y Kay Corleone

Precisamente, este jueves el actor Richard Gere reconoció también el trabajo de Keaton como compañera de reparto -coincidieron en Buscando a Mr. Goodbar-. “Recuerdo lo dulce, tierna y auténtica que era. Y creo que cualquiera que haya trabajado con ella piensa: ‘Es una persona real’”, dijo en una entrevista en el programa Today de la NBC.

El emotivo mensaje de Pacino llega después de que este lunes el actor fuera visto visiblemente abatido llegando al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con su actual pareja, Noor Alfallah (31 años), para volar a París. “La gente la extrañará, pero, sobre todo, la recordarán. Dejó una huella imborrable. Fue imparable, resiliente y, sobre todo, profundamente humana. Siempre la recordaré. Podía volar y, en mi corazón, siempre lo hará”, concluye el escrito.

Diane Keaton y Al Pacino, en una escena del final de la trilogía

En 2017, Keaton admitió en una entrevista a The Times que fue Pacino el que rompió la relación. “Ni siquiera quería que me propusiera matrimonio. Solo pensaba que quizá se casaría conmigo, con el tiempo. Pensé: ‘Ni se te ocurra proponerlo, hagámoslo’. Pero eso nunca ocurrió, y es una bendición para ambos. Habría sido una pesadilla para él”, confesó. Según el entrevistador, Neil Fisher, el único momento en el que Keaton “perdió un poco la compostura” fue hablando del actor de Scarface. “Somos muy excéntricos, él necesitaba una mujer que lo cuidara, yo necesitaba un hombre que me cuidara... Era muy importante que nos dejáramos en paz, que nos despidiéramos. Pero no fue mi decisión”, compartió.

Al Pacino y Diane Keaton en El padrino

Ese mismo año, la actriz de El club de las divorciadas también habló con People y reconoció que ya estaba enamorada de Pacino cuando empezaron a trabajar juntos en El Padrino, en 1971. “Estaba loca por él”, admitió sobre los inicios de su relación. “Era encantador, divertidísimo, un hablador incansable. Había algo en él que lo hacía parecer un huérfano perdido, como una especie de sabio idiota loco. ¡Y era guapísimo!”, lo describió hace ocho años.

Keaton nunca se casó. Luego de cumplir los 50 decidió ser madre soltera, adoptando a sus dos hijos, Dexter (en 1996) y Duke (en 2001). Pacino, por su parte, tampoco pasó por el altar. Tiene cuatro hijos: Julie Marie, de 36 años y fruto de su relación con Jan Tarrant; los gemelos Anton y Olivia, de 23, de su noviazgo con la actriz Beverly D’Angelo; y Roman, de 2 años, al que tuvo con su actual pareja, Noor Alfallah.