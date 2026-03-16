El Padrino tiene perfume: el experto que analizó a Michael Corleone y encontró su fragancia exacta

Un especialista en perfumes analizó la personalidad de Michael Corleone en la película El Padrino y planteó qué tipo de fragancia podría reflejar el carácter del personaje interpretado por Al Pacino. A partir de una escena específica, el creador de contenido reflexionó sobre el temperamento, la forma de actuar y la presencia del protagonista para imaginar su aroma.

Qué perfume usaría Michael Corleone en El Padrino

Juan M. Álvarez, conocido en Instagram como @fragandecants_, explicó que la elección surgió tras analizar la personalidad del personaje en la primera película de la saga.

Según relató en su video, buscó una fragancia que transmitiera todo lo que caracteriza a Corleone.

Desde su punto de vista, el protagonista interpretado por Al Pacino es alguien que “nunca levanta la voz, escucha, piensa y tiene una mirada como de águila”.

El experto también vinculó la estética oscura y elegante del frasco con la imagen fría y calculadora del protagonista

A partir de esa lectura del personaje, Álvarez concluyó que la fragancia debía transmitir una “presencia intimidante”, pero al mismo tiempo mantener un perfil sereno. Con esa idea, sostuvo que el perfume que mejor encaja con Corleone es “sin duda” el Prada L’Homme Intense.

Durante su explicación, el influencer también estableció una relación entre la estética del perfume y la imagen del personaje dentro de la película.

A partir de una escena de la primera película, el creador de contenido buscó un aroma que reflejara la calma, el control y la autoridad silenciosa del personaje Captura de fragandecants_

Según indicó, incluso el diseño del frasco le recuerda al personaje, “todo vestido de negro, impecable y elegante”, aunque al mismo tiempo transmite la presencia de “un tipo frío y calculador”.

Cómo es Prada L’Homme Intense, el perfume que evoca la personalidad de Michael Corleone

Prada L’Homme Intense es una fragancia lanzada por la casa de diseño Prada en 2017. Se trata de un perfume clasificado dentro de la familia oriental amaderada, una categoría que combina notas cálidas y profundas con acordes más suaves y elegantes.

Según las especificaciones del producto, la composición incluye una mezcla de iris, pachulí, ámbar, cuero, haba tonka y sándalo.

El perfume está formulado como Eau de Parfum (EDP), un tipo de concentración que suele ofrecer mayor intensidad y duración en la piel en comparación con otras versiones más ligeras.

Al tratarse de un Eau de Parfum, se caracteriza por su mayor intensidad y duración en la piel Foto de Walmart

Prada L’Homme Intense se comercializa en presentaciones como el spray de 3.3 onzas (aproximadamente 97 mililitros), con un precio que en el listado consultado de Walmart aparece en US$90,13.

Las notas del perfume Prada L’Homme Intense

Álvarez describió que la fragancia tiene una evolución que, a su juicio, coincide con el desarrollo del personaje durante la película.

“Este perfume arranca como limpio, como ese olor atalcado. Después, en el fondo, ya se ve una parte más oscura, un cuero, algo un poquito más rudo”, señaló.

Para el creador de contenido, esa transición representa el carácter interno del personaje y la transformación que atraviesa en la trama.

La escena del casino como referencia para la elección

El especialista indicó que pensó especialmente en la icónica escena del casino al momento de asociar el perfume con el personaje.

Según explicó, en ese momento Corleone entra con calma, mantiene el control de la conversación y expresa sus decisiones sin alterarse.

Álvarez describió esa actitud como la de “una persona muy segura de sí misma”, que escucha primero y responde con claridad.

Un especialista en perfumes analizó la personalidad de Michael Corleone para imaginar qué fragancia podría representar su carácter en El Padrino Captura de fragandecants_

A partir de esa interpretación, sostuvo que la fragancia transmite esa misma presencia.

“Este perfume te va a proyectar eso si querés usarlo y tener ese aura de Michael Corleone en El Padrino”, cerró.