Alejandra Maglietti: su flamante maternidad, los miedos y las emociones que afloraron y su gran arrepentimiento
Feliz con el nacimiento de su primer hijo, Manuel, de dos meses y medio, la abogada y panelista se prepara para regresar a Bendita
Poco a poco Alejandra Maglietti está volviendo a trabajar luego de dar a luz a Manuel, el pasado 11 de agosto. “Cuesta un poco, pero me estoy acomodando con el papá y con una señora que nos ayuda. Estoy muy feliz. Nunca me imaginé que fuera tan hermoso lo que me está pasando. Podía sospecharlo, pero cuando lo vivís es mucho más lindo de todo lo que te puedan haber contado. Es una emoción que ni siquiera podés poner en palabras porque es indescriptible”, se emociona Maglietti. En una charla íntima con LA NACION habla de estas primeras sensaciones, de cómo su primer hijo le cambió la vida y cómo se reacomoda a la nueva rutina junto a su pareja, Juan Manuel, y también de sus miedos y sus logros.
-¿Cómo fueron estas primeras semanas?
-Vino mi familia de Formosa, estuve acompañada de mi mamá, de mi suegra, de mi pareja, y pasamos momentos familiares muy lindos que hace muchos años que no teníamos. Me sirvió mucho para conectar con el bebé y conocernos bien, y la verdad que estoy muy contenta. Ahora estoy volviendo a trabajar tranquila porque me pude organizar bien. Ya extrañaba un poco el trabajo, aunque disfruto un montón quedarme en casa con el bebé. Trato de vivir cada momento de Manu, cada cosa nueva que pasa, sus logros. Tengo como una mini rutina de algunos ejercicios de estimulación temprana y nos encanta hacerlos.
-¿Y cómo te organizaste?
-Mi pareja vuelve más temprano del trabajo y tenemos una señora que nos da una mano también. Estoy todo el día en casa, después me voy y él viene y así nos vamos organizando. Bastante bien, mejor de lo que me imaginé. Trato de ir etapa por etapa y no adelantarme tanto a todo. Desde que quedé embarazada me puse mini metas, para no volverme loca. Me llevó bastante tiempo encontrar a la persona que me ayudara con Manu y eso me daba mucha ansiedad. Estuve bastante tiempo sola cuidando al bebé, sin ayuda externa quiero decir, y se me hizo un poco difícil porque era mucha demanda. No tenía ni un segundo, ni para ir al baño, ni para bañarme… Estuve varios sin bañarme (risas), o lo hacía como podía. Hoy desayuno al mediodía muchas veces porque primero me ocupo de Manu, jugamos y se me pasa el tiempo. A partir del mediodía me dan una mano y entonces me doy cuenta de que no desayuné.
-Pero de a poco te vas acomodando...
-Esta es una etapa de transición porque estoy volviendo poco a poco a Bendita (Canal 9), a la radio (está en Arriba Bebé, con Lizy Tagliani en radio Pop), a Love streaming (conduce Forum shopping). Manu es muy chiquito todavía y no es tan fácil, pero nos vamos adaptando. Cuando voy a trabajar lo extraño mucho, y quiero volver rápido para abrazarlo.
-¿Cómo fue el parto?
-Nació por cesárea programada porque era muy grande: 4.200 kg. Lo hice pensando más en él que en mí, porque soy de una contextura física pequeña y no me quería arriesgar a que algo no saliera como esperaba. Fue una decisión que tomé con mi obstetra. Preferí ir a lo seguro. Me daba más tranquilidad pensar en programar la cesárea que tener un parto natural con la posibilidad de que hubiera alguna urgencia. Manu tiene dos meses y medio y le estoy poniendo ropa de seis meses. Fue un momento hermoso, me acompañó mi pareja y tenemos un video que guardo para nuestra intimidad, porque todo no se puede publicar. Es un recuerdo que después le mostraremos a él.
-¿Se prendió fácilmente a la teta?
-Estoy haciendo una lactancia mixta porque tengo poca leche y se queda con hambre… Tardó cinco días en bajarme la leche, además, y él necesitaba alimentarse. Enseguida me sentí bien, nunca sentí dolores. Era tanta felicidad de tenerlo a Manu que estaba obnubilada
-¿Cuáles son tus miedos hoy?
-Muchos (risas). Me estoy adaptando a los ruiditos que hace, a sus distintos ritmos de respiración. No tengo experiencia y todo me da miedo. Tengo un montón de dudas todavía. Al principio lo miraba todo el día, estuve como diez días sin dormir porque necesitaba cuidarlo todo el tiempo… Hasta en la cunita colecho lo miraba toda la noche y chequeaba si respiraba. Le doy la mamadera y lo tengo media hora sentadito, entonces las noches se me hacen muy largas muchas veces. Estoy alerta y eso hace que el descanso se me dificulte bastante. A veces el cansancio me vence y me quedo dormida, pero voy poniendo la alarma para ver que esté todo bien. Nunca duermo cuatro horas seguidas. Manu es muy buenito, ya sonríe, se despierta contento, le gusta la música, sostiene la cabecita. Va progresando en un montón de cosas y es hermoso ver ese proceso día a día. Ya agarra las cositas con la manito, que antes no podía.
-¿Y cómo se acomodó la pareja?
-Nos estamos reacomodando. Mi pareja está enloquecido con el bebé. Aunque no tenemos mucho tiempo para estar solos, disfrutamos un montón los tres juntos. Estoy pasando el mejor momento de mi vida. Salimos a pasear en auto o en el cochecito para que se relaje y se duerma. Ahora entiendo por qué en la calle hay tanto cochecito (risas). Tratamos de encontrar actividades que lo estimulen y diviertan, pero le respeto las ventanas de sueño, cada hora y media. Siento una felicidad que no puedo explicar. Tenía dudas sobre la maternidad y me arrepiento ahora porque Manu le dio como un propósito nuevo a mi vida. Quizá, a esta generación de mujeres, nos bajaron un discurso diferente… Que la maternidad te limita o te recorta posibilidades. Y la verdad que viviéndolo me doy cuenta de que no es así. Siendo mamá desarrollás otras partes de vos, además del éxito laboral; te enfocás en el amor, la cuestión familiar, el propósito de vida. La llegada de Manu me cambió la vida para bien. Ser mamá es tan importante como esforzarme, tener un título, desarrollarme en las cosas que me gustaban.
-Hablando de trabajo, se vienen cambios en Bendita. ¿Sabés cuál es tu futuro, en ese sentido?
-Mucho no sé porque me estoy reincorporando. Creo que hasta final de año sigue todo igual. Todavía no hay nada concreto porque Beto (Casela) aún no firmó nada. Por un lado, me encanta estar en Canal 9, y por el otro, a Beto le debo un montón y también me gustaría seguirlo. Dependemos un poco de su decisión.
