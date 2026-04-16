Ximena Capristo reveló por qué nunca sería amiga de Paula Chaves y causó polémica

La guerra menos pensada fue destapada por Yanina Latorre en su programa SQP (América TV). Todo comenzó cuando la conductora le recordó a su panelista, Ximena Capristo, su enemistad con Paula Chaves. “Vos fuiste amiga de Paula Chaves, pero ya no...”, lanzó; a lo que su compañera respondió: “Tengo mis razones”.

“Yo nunca fui su amiga, pero los chicos, Conti (Gustavo Conti) y Pedro (Pedro Alfonso) trabajaron un tiempo juntos y yo, obviamente, que era como una buena anfitriona siempre los invitaba a casa a comer. No éramos amigas, pero compartíamos”, continuó sobre su vínculo con la modelo.

“¿Pero por qué no siguió la amistad?”, le consultó Majo Martino. “Nunca sería amiga de Paula. Tenemos otra onda. Somos mujeres diferentes. A mí hay algo puntual de ella que no me gustó, que lo sabe y se lo dije. Porque después, si no dice: ‘¿De nuevo habla de mí? ¿Necesita trabajo?’. Yo sé muchas cosas personales de ella y nunca las expuse. No son malas, sino familiares. Así que no soy una persona que exponga algo“, respondió contundente Capristo.

Durante la obra de teatro que compartieron sus maridos, Ximena y Paula compartían muchos momentos juntas (Foto: Redes Sociales)

Sin dar demasiados detalles sobre a qué se debió su enojo puntual con Chaves, relató: “A mí me molestó algo puntual que ella dijo sobre mi hijo, a mí no me gustó y a partir de ahí se cortó todo”. Sin embargo, reconoció que tanto su esposo como el marido de Paula tienen hasta el día de hoy un muy buen diálogo.

Tras estas polémicas declaraciones, Ángel de Brito continuó con el tema en LAM (América TV) y aseguró que habló con Conti, quien confirmó la misma versión. “En el caso de Gustavo, confirma lo que dijo la Negra hoy en SQP. El comentario existió, pero Paula seguro va a decir ‘no hablo, no hablo’”, remarcó el líder de las angelitas.

Al respecto, Pepe Ochoa aportó: “Lo que llamó la atención es que en ese momento la obra en la que estaban, Abracadabra, Fonzi (Tomás) se va y lo llaman a Conti. Ellos se hacen mega amigos y ya venían de estar rompiendo la gira. Pero sobre el final de esa temporada, Conti le corta el chorro de la amistad”.

Ángel de Brito aportó más detalles sobre la pelea de Ximena Capristo y Paula Chaves

“Lo que me dicen a mí es que Paula le hizo una joda con la forma en la que Ximena llegó al desarrollo de la maternidad. Ximena estuvo cuatro años queriendo intentar embarazarse. Me dicen que tuvo que ver con eso. Se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, pero Ximena le bajó la persiana”, cerró.