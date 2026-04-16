Cómo es La cárcel de los gemelos, el inclasificable reality español que tomó por asalto las redes

Echando solo un vistazo a la situación sociopolítica global queda claro que estos no son tiempos de sutileza ni de estándares morales ni estéticos demasiado altos. Lo mismo ocurre con el mundo del espectáculo. Las fórmulas clásicas se repiten para dar lugar a resultados mucho más ordinarios y toscos. Por eso, si a principios de siglo Gran Hermano era recibido por muchos con recelo y el formato sigue resultando exitoso, ¿por qué no dar un paso más allá e “inventar” un reality de convivencia que transcurra, literalmente, en una cárcel?

Eso parecen haber pensado los hermanos Carlos y Daniel Ramos, los creadores de La casa de los gemelos. Según informa el sitio Lecturas, estos españoles “saltaron a la fama como pronosticadores deportivos vinculados a casas de apuestas”, pero con el tiempo “apostaron por el entretenimiento y la telerrealidad digital”. En las redes, “sus vídeos recogían peleas entre personas con enanismo, programas de citas con un asesino convicto y debates entre toxicómanos, entre otras temáticas”, repasa el sitio. Y de ahí, apostaron por tener su propio reality show, que se emitió por YouTube en 2025.

Con ese antecedente, los hermanos lanzaron La cárcel de los gemelos, que ya va por su segunda temporada. Allí, una decena de exconcursantes de realities, cantantes y actores que no alcanzaron nunca el estrellato, una actriz porno, un conocido “conspiranoico” y varios influencers conviven en un estudio que recrea una penitenciaría. La propuesta se transmite en vivo las 24 horas, sin ningún tipo de censura, por el canal de “Zona Gemelos”, que cuenta con más de 800 mil suscriptores en YouTube.

La consigna es clara: pueden hacer lo que quieran, incluso apelar a la violencia -psicológica, verbal y física- con el fin de ganar 250 mil euros. La duración del programa, con respecto a otros realities de convivencia, es más corta: solo tres semanas. Durante ese tiempo, los concursantes deben dormir en celdas compartidas, pueden pasar tiempo limitado en el patio compartido y deben enfrentarse a distintas pruebas. Para “controlar” que nada se desmadre del todo, en el estudio hay personas encapuchadas que cumplen el rol de “guardias”.

Desde el día en el que se inició esta segunda temporada, el 14 de abril, las redes se llenaron de clips que dan cuenta de las peleas, discusiones y gritos de los participantes. Y, pese a que resulta imposible compararlo con un reality de formato televisivo, se estima que el impacto viral que tiene La cárcel de los gemelos es realmente muy alto.

Y es que entre los convocados figuran dos de las más polémicas exconcursantes de la edición vernácula de Gran Hermano, la correntina Constanza “Coty” Romero y la protagonista de la edición número 11 del reality, Juliana ”Furia" Scaglione.

Entre los participantes hay un tercer argentino, el youtuber Maxi Miller, que cuenta con más de un millón de suscriptores en la plataforma de videos.

Si bien Coty y Furia ya protagonizaron violentos cruces con sus compañeros, que no se quedan atrás en cuanto a su afán por sacar de quicio a sus competidores, hasta ahora el momento más escandaloso del ciclo ocurrió durante la primera temporada.

Durante la madrugada del 24 de marzo dos concursantes fueron expulsados como “sanción disciplinaria”. Una de las personas que debió abandonar la “cárcel” fue Triana Marrash, una influencer que se hizo conocida después de contar que en Dubai forma parte del harén de un jeque y trabajar a su servicio. El otro, fue el youtuber y tiktoker español José Acosta.

Los dos fueron expulsados luego de protagonizar una violenta discusión que llegó a la agresión física: el “caballero” terminó destrozando parte del mobiliario, poniendo en riesgo la integridad física de sus compañeros y del equipo de producción.

Pero las cosas no terminaron allí: Acosta reveló que Marrash escondía drogas en su bolso. Los “gemelos” intentaron que ella se deshiciera de la sustancia, pero ante su negativa, la situación se descontroló.

La misma concursante, en medio de un ataque de nervios, terminó llamando a la policía. Los agentes se presentaron en el estudio y en ese momento los creadores del ciclo decidieron dejar a los dos competidores fuera de juego.