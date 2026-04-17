El regreso de Sandra Bullock tras la muerte de su pareja, Bryan Randall: cómo logró seguir adelante

Sandra Bullock está de vuelta. A tres años de la muerte de Bryan Randall, su pareja, y luego de un largo parate, la reconocida actriz se dejó ver radiante en la presentación de Hechizo de amor 2, la secuela de la exitosa comedia romántica que protagoniza junto a Nicole Kidman y marca su gran regreso a la pantalla grande. “Pasó mucho tiempo sanando”, aseguraron desde su entorno.

Randall, pareja de Bullock desde 2015, murió el 5 de agosto de 2022 luego de haber enfrentado durante tres años las complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Sandra Bullock y Nicole Kidman en la presentación de Hechizo de amor 2, en el marco de la CinemaCon VALERIE MACON - AFP

“Después de todo lo que pasó con Bryan, necesitaba tiempo para cuidarse”, reveló ayer una fuente cercana a la estrella de Hollywood, de 61 años, a la revista People. “Pasó mucho tiempo sanando, con sus hijos y en su casa. Necesitaba asegurarse de que ella y sus hijos estuvieran en el mejor lugar posible antes de volver a trabajar”, sumó el informante.

El regreso de Bullock al trabajo arrancó el martes por la noche con su debut en Instagram: abrió una cuenta en la famosa red social en el marco de la promoción de la secuela de Hechizo de amor. La actriz y productora arrancó con un breve video y en cuestión de horas no solo cosechó más de 4,5 millones de seguidores sino que, además, provocó la reacción de sus colegas más famosos. “IG se acaba de poner mucho mejor”, celebró su colega y amiga Reese Witherspoon.

Bullock se refugió en sus hijos luego de la muerte de su pareja TIDLA-15

El paso siguiente fue aún más espectacular: junto a Kidman y enfundada en un traje sastrero rojo que no pasó desapercibido, viajó a Las Vegas y se subió a uno de los escenarios de la CinemaCon para presentar la comedia romántica. Durante su participación en la convención, Bullock volvió a sonreír frente al público.

“Ha trabajado como productora y actriz en este proyecto durante los últimos años para conseguir que se hiciera, y se está divirtiendo con todo el proceso”, contaron desde su entorno. “Tiene un círculo muy unido de amigos muy leales en la industria que la han apoyado en todo. Contar con ese tipo de sostén marcó una gran diferencia.”

Un amor que marcó su vida

Bullock aseguró que Randall era el "amor de su vida" (Fuente: Alamy)

Bullock y Randall comenzaron a salir en el año 2015, luego de que la actriz lo contratara para fotografiar el quinto cumpleaños de su hijo Louis. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó, y un año después de aquel primer encuentro se supo que habían comenzado a convivir en la residencia de ella.

Si bien la pareja guardaba su amor para la intimidad, Bullock habló de la relación que tenía con Randall en una entrevista que le concedió en diciembre de 2021 al programa de televisión Red Table Talk. “Encontré al amor de mi vida”, le dijo a los anfitriones Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris en ese momento. “Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, en realidad, con su hija mayor. Es lo mejor que existe”, aseguró, en referencia a la familia ensamblada que lograron crear. Luego, la artista agregó: “Él es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos”. Bullock adoptó a Louis en 2010. Cinco años después, adoptó a una niña de 3 años, Laila. Por su parte Randall tenía una hija, Skylar, de una relación anterior.

Sandra Bullock y Bryan Randall lograron mantener su relación en el marco de la intimidad, aunque él siempre la acompañó en sus proyectos Jackson Lee - GC Images

Tiempo después, Bullock tildó a su novio de “santo” al recordar que le confesó sobre su intención de adoptar a su segunda hija apenas comenzó la relación. “Le dije: ‘¿Recuerdas el acuerdo de confidencialidad que firmaste cuando fotografiaste a mi hijo? Bueno, eso todavía se mantiene’”, recordó. “Él me respondió: ‘¿Por qué?’ y yo le dije: ‘Llevaré a un niño a casa cuando regrese de Toronto’”. Luego de ese episodio, Bullock compartió que Randall estaba “muy feliz” pero también “asustado”.

La estrella de La propuesta, que se divorció de su exmarido Jesse James en 2010 después de enterarse de las infidelidades de él, también confesó que estaba “muy contenta de que el universo la hiciera esperar” para formar una familia con la pareja adecuada. Luego, contó que no tenía planes de casarse con Randall a pesar de su profundo amor. “No necesito un papel para ser una compañera devota, una madre devota”, explicó. “No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre”, dijo en aquel entonces.