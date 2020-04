Alicia Silverstone y un recuerdo doloroso de Batman & Robin

Alicia Silverstone habló sobre como vivió el ser tildada de "gordita" en Batman Robin: "Fue doloroso"

En 1997, Alicia Silverstone logró obtener un papel crucial en su carrera: el de Batichica en la película de Batman & Robin . A pesar de la alegría que tenía la actriz por ese nuevo y gran personaje, una vez que terminaron las grabaciones el proyecto se volvió tormentoso para ella, ya que tuvo que lidiar con las opiniones del público y los medios sobre su cuerpo.

Los paparazzi que la fotografiaban en su momento, en lugar de decirle "Batichica" la llamaban "Gordachica", y la prensa amarilla no cesaba en hacer referencia a su figura a la hora de bromear, llegando incluso a preguntarle durante una entrevista cuál era el talle de su corpiño.

"Solían reírse de mi cuerpo cuando era joven", le contó Silverstone al diario inglés The Guardian, al rememorar esa época. "Fue doloroso, pero sabía muy bien que estaban equivocados. Yo no estaba confundida, tenía muy en claro que no estaba bien reírse de la figura de otra persona, que no es correcto tratar de esa forma a un ser humano".

Según reveló la actriz, los comentarios la afectaron tanto dentro como fuera del estudio de grabación. "Definitivamente no fue mi experiencia de grabación preferida", afirmó. "Había situaciones laborales que no eran favorables, en cuanto a cómo se iban desarrollando las cosas".

"No es que dije, 'al carajo', y salí de ahí como una gran guerrera, pero sí me fui sabiendo que eso era todo, que no iba a meterme en algo así otra vez", agregó sobre lo que aprendió de esta experiencia.

Durante la filmación de Batman & Robin , Alicia compartió el set con George Clooney (Batman), Chris O'Donnell (Robin), Arnold Schwarzenegger (Capitán Frío), Uma Thurman (Hiedra Venenosa) y Jeep Swenson (Bane).