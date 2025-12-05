Kim Cattrall se casó con Russell Thomas en una boda íntima, en Londres

Kim Cattrall y su pareja, el ingeniero de sonido Russell Thomas, pasaron por el altar para consolidar su amor en una boda íntima y privada realizada en la ciudad de Londres.

La ex protagonista de Sex and the City se casó el 4 de diciembre en el Chelsea Old Town Hall de Londres, con tan solo 12 personas como invitados, según informó la revista People.

En las fotos obtenidas por la publicación, la actriz, de 69 años, lucía un vestido blanco de Dior y una falda de tul. Completó su atuendo con guantes de Cornelia James y un tocado de Philip Treacy. Por su parte, Thomas, de 55 años, llevaba un traje negro a medida de Richard James con una corbata dorada.

La pareja compartió un dulce beso después de dar el “sí, quiero” y se miraron con adoración mientras ella levantaba el ramo de flores que llevó para la ocasión. El estilismo de la actriz estuvo a cargo de Patricia Field, diseñadora de vestuario de Sex and the City.

Cattrall y Thomas se conocieron en 2016 en la BBC, cuando ella apareció en un episodio de Woman’s Hour. Su conexión inmediata y la química que generaron rápidamente hizo que naciera el amor.

Según contó ella en una entrevista con Glamour en 2018, a partir de ese momento, se siguieron mutuamente en X (antes conocido como Twitter). “Me envió un mensaje directo”, reveló. “Fue muy, muy moderno y resultó muy fácil todo”.

Ambos se mantuvieron en contacto y él se decidió a visitar a la actriz en Vancouver. “Fue muy valiente de su parte, porque realmente no nos conocíamos más allá de haber comido juntos unas cuantas veces. Pero vino y nos llevamos muy bien”, contó en 2020. “¡Y estamos juntos desde entonces!“.

“Me siento muy cómoda con él”, añadió. “Es muy divertido y tiene un sentido del humor increíble. ¡Y además es muy guapo!“.

Kim Cattrall y Russell Thomas en 2019

A lo largo de los años, la pareja ha mantenido su romance alejado de los medios y ha conservado una relación de apoyo basada en el respeto mutuo, los intereses comunes y el compromiso con la privacidad. Su larga relación se ha caracterizado por una compañía constante y una profundización de sus vidas personales y creativas juntos. “Ha tenido una vida increíblemente interesante y realmente la ha vivido según sus propios términos”, añadió ella sobre su enamorado. “Es un poco rebelde, lo que me encanta”.

“La gente cree que una relación simplemente fluye y que sos afortunada por eso, pero la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”, remarcó, citando al filósofo romano Séneca. “Cuando conocí a esta persona supe que el trabajo comenzaba, pero no de manera negativa, me refiero a un buen trabajo, uno que es significativo para tu vida”, aseveró y declaró que en su vida sentimental es “poco romántica y sensual”, a contramano de lo que pueda llegar a considerarse. Por el contrario, asegura que es más pragmática y resolutiva. “Se trata de progresar pidiéndole al otro lo que necesitás, revelándote al otro, mostrándote como sos”.

La actriz de Sex & The City junto a su exmarido, Mark Levinson, en 2000 Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Este es el cuarto matrimonio de Cattrall, quien nunca se resignó a rendirse en las materias del amor. Su primer marido fue Larry Davis, con quien estuvo casada entre 1977 y 1979. Posteriormente, se casó con Andre J. Lyon en 1982, aunque se divorciaron en 1989. Su tercer marido fue Mark Levinson, con quien estuvo casada entre 1998 y 2004. Finalmente, en 2016 conoció a su actual esposo.

“Las parejas tienen que ser trabajadas de manera permanente”, reflexionó recientemente la estrella que sobrevivió a varios desamores. “Eso es lo más lindo que tienen los vínculos, cómo perduran gracias al esfuerzo que hacen ambas partes para que todo funcione”.