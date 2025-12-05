Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de Mortal Kombat y El planeta de los simios, a los 75 años

Cary-Hiroyuki Tagawa, el actor que interpretó al malvado hechicero Shang Tsung en la saga de Mortal Kombat y participó también de El Último Emperador, 007: con licencia para matar y El planeta de los simios, falleció el jueves en Santa Bárbara, a los 75 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Margie Weiner, que reveló que el deceso se produjo debido a complicaciones de un derrame cerebral. “Tuve el privilegio de representarlo durante muchos años, pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo: se convirtió en parte de la familia. Cary era un ser excepcional: generoso, atento y un compromiso inquebrantable con su arte. Su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, amigos y todos los que lo querían”, expresó la agente.

Cary-Hiroyuki Tagawa en 2004 Lucy Pemoni - AP

Tagawa nació en Tokio. Su madre fue una conocida actriz japonesa y su padre, un militar estadounidense de ascendencia nipona que trabajaba en el servicio de contrainteligencia. En 1955, cuando él tenía seis años, su familia se mudó a Texas, al sur de los Estados Unidos, y se estableció allí.

Tiempo después, Tagawa cursó sus estudios secundarios cerca de Los Ángeles. Fue en esa época en la que comenzó a subirse a los escenarios en distintas obras escolares, pero su carrera profesional comenzaría muchos años después. En el medio, empezó a entrenar karate bajo la tutela del maestro japonés Nasatoshi Nakayama.

A finales de los años ochenta, cuando finalmente decidió convertirse en actor, ya había creado su propio estilo de artes marciales, Chi Shin, una disciplina que con el tiempo perfeccionó y comenzó a enseñar.

Su debut cinematográfico fue a lo grande. Su primer papel fue en El último emperador (1987) de Bernardo Bertolucci. Al año siguiente, filmó La noche de los brujos y Gemelos, junto a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. En 1989 interpretó al villano Kwang en la película de la saga James Bond, 007: Con licencia para matar.

El actor alcanzó popularidad masiva al interpretar al villano Shang Tsung en la adaptación cinematográfica del videojuego Mortal Kombat de 1995 facebook.com/CaryHiroyukiTagawaOfficial

En total, Kagawa trabajó en decenas de películas, pero quizá su rol más recordado sea el de Shang Tsung en la franquicia Mortal Kombat. Apareció en la primera adaptación cinematográfica en 1995 y luego en la serie de televisión Mortal Kombat: Legacy, en 2013. Además, le prestó su voz al personaje en el videojuego más reciente de la saga, Mortal Kombat 11.

En televisión, formó parte de algunos de los programas más exitosos de las últimas cinco décadas: Mc Gyver; Los Colby; División Miami; Luz de luna; Baywatch; Renegado; Babilonia 5; Cybill; Sabrina, la bruja adolescente; Walker, Texas Ranger; Héroes; Hawaii 5.0; Grimm y NCIS: Los Ángeles, entre otros.

Sus otros papeles cinematográficos incluyen Memorias de una geisha, Siempre a tu lado, Elektra, El planeta de los simios, Pearl Harbor, El arte de matar, El acusado, Provocación, El fantasma, Sol naciente y Masacre en el Barrio Japonés.

“Sin duda, no habría podido interpretar a los buenos si no hubiera interpretado a los malos. Es algo de lo que te enorgullecés, no solo ser el mejor villano asiático posible, sino el mejor de todos", aseguró en una entrevista Alexander Zemlianichenko Jr - AP

Aunque a menudo lo convocaban para interpretar a villanos, Tagawa declaró al Honolulu Advertiser en 2007 que lo entendía. Para él, el encasillamiento era inevitable en aquella época: “Sin duda, no habría podido interpretar a los buenos si no hubiera interpretado a los malos”, aseguró. Y agregó: “Es algo de lo que te enorgullecés, no solo ser el mejor villano asiático posible, sino el mejor de todos. No estaba dispuesto a hacer nada para entrar, pero creo que desarrollé la capacidad de aprovechar lo que me daban y hacer mi mejor trabajo posible”, agregó.

Desde 1992, Tagawa residía en Hawái, pero por problemas de salud volvió a California hace algunos años. En el momento de su muerte, el actor, que estuvo casado en dos oportunidades, estaba acompañado por sus tres hijos.