Abuso sexual: la actriz Allison Mack recibió una pena de tres años de cárcel por su participación en una secta

Este miércoles, la actriz Allison Mack, que hasta algunos años era conocida por su papel en la serie Smallville fue condenada a tres años de cárcel por su papel en la organización de un grupo secreto que reclutaba, manipulaba y abusaba de las mujeres que formaban parte de NXIVM, la secta creada por Keith Raniere .

El líder del culto recibió en octubre del año pasado una sentencia de 120 años por crímenes que incluían abuso de menores, estafas, amenazas y secuestros . El hecho de que Mack haya contribuido con los fiscales para armar el caso contra Raniere redujo considerablemente su sentencia cuyos delitos podrían haber sido penados con hasta catorce años de prisión.

Trailer Seduced: Inside the NXIVM Cult - Fuente: YouTube

Como se ve en la serie documental The Vow de HBO, Mack se sumó al grupo del autodenominado Vangard, como le gustaba a Raniere que lo llamaran sus seguidores, en un intento de mejorar su vida emocional, del mismo modo que lo hicieron muchos de sus colegas de Hollywood. Sin embargo, como resulta evidente en The Vow, cuya segunda parte se estrenaría a fines de años y también en Seduced: Inside the NXIVM Cult (otra serie documental sobre el tema disponible en StarzPlay), el papel de la actriz en la estructura de NXIVM y su vínculo con el líder creció al punto de que ella fue la encargada de reclutar “esclavas” para un grupo secreto de mujeres que debían dedicarse en cuerpo y alma a Raniere por el resto de sus vidas.

“Tomé decisiones de las que me arrepentiré toda la vida”, declaró Mack ante el juez y agregó que se sentía llena de culpa por su papel en la secta. En una carta escrita la semana pasada para el tribunal con el objetivo de pedir una sentencia más liviana, la actriz escribió que su dedicación a Ranieri fue “el mayor error” de su vida y es de lo que más se arrepiente. “Le pido disculpas a todos los que recluté para NXIVM, siento haberlos expuesto a los planes perversos y abusivos de un hombre retorcido”, concluyó la actriz que hoy repitió su pedido de disculpas en la corte. “Desde la parte más profunda de mi alma y corazón, lo siento mucho”.