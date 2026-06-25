Ana de Armas se tomó unos días de descanso y disfrutó de unas vacaciones con amigos

Mientras atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera, Ana de Armas aprovechó una pausa en su agenda para disfrutar de unos días de descanso junto a amigos. La actriz cubana compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de la escapada, donde se la vio relajada, alejada de los compromisos laborales y disfrutando del sol.

Ana de Armas con Elvis, su compañero fiel

La estrella de Hollywood, que saltó a la fama mundial cuando en 2022 le dio vida a Marilyn Monroe en Blonde, se tomó un respiro y decidió compartir las postales con sus seguidores en Instagram, donde cuenta con más de 16 millones de seguidores. El álbum incluye postales al aire libre, imágenes junto a sus amigos y varios momentos con sus inseparables perros.

La actriz disfrutó de un día de sol con amigos y no dudó en dejar una serie de postales para recordar el momento

Las postales que más repercusión generaron fueron algunas tomadas junto a una pileta

Entre las fotografías que más repercusión generaron aparecen algunas tomadas junto a una pileta, donde la protagonista de Ballerina luce un bikini estampado en tonos tierra que deja ver su trabajada figura. Cabe recordar que la actriz mantiene desde hace años una exigente rutina de entrenamiento, a la que se suman las intensas preparaciones físicas que demandan sus proyectos cinematográficos de acción.

En otro momento de la tarde Ana de Armas optó por un minishort y un top rojo, que coronó con una bandana azul en la cabeza

Ana de Armas, feliz con amigos

Lejos de cualquier producción elaborada, para sus días de relax De Armas apostó por un look descontracturado, con el cabello húmedo y sin maquillaje. En otras imágenes se la ve compartiendo distintos momentos con su grupo de amigos: charlas, comidas, paseos y abrazos, una faceta diferente de la que suele mostrar en las alfombras rojas.

Entre las postales también hubo lugar para Elvis y Salsa, los perros de la actriz. El maltés blanco, habitual protagonista de sus redes sociales, aparece junto a De Armas en la pileta, mientras que la habanera que adoptó en 2020 se entregó a los brazos de los amigos de la actriz.

También hubo tiempo para tragos y cócteles

Los proyectos actuales de Ana de Armas

Mientras disfruta de un breve descanso, Ana de Armas atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. Tras consolidarse como una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood, la cubana tiene varios proyectos de alto perfil en distintas etapas de producción.

Uno de ellos es Safe Houses, la serie de espionaje que prepara Apple TV+ basada en la novela homónima de Dan Fesperman. Allí interpretará a Sofia Jimenez, una agente de la CIA involucrada en una trama internacional que combina política, inteligencia y operaciones encubiertas.

Ana de Armas es una de las actrices latinas más buscadas en Hollywood MICHAEL TRAN - AFP

La actriz también encabezará Sweat, un thriller psicológico dirigido por el británico J. Blakeson. En la película se pondrá en la piel de una reconocida influencer del mundo del fitness cuya búsqueda de éxito y exposición pública termina derivando en una situación cada vez más inquietante.

A esos proyectos se suma Palm Grove, un thriller erótico ambientado en Miami que protagonizará junto a Kate Hudson. La película estará dirigida por Kornél Mundruczó, el realizador húngaro detrás de títulos como Pieces of a Woman, y explorará los vínculos, los secretos y las tensiones que atraviesan a un exclusivo círculo social.

Además, De Armas volverá a encabezar una producción internacional junto a Sebastian Stan. Se trata de la nueva película del director chileno Felipe Gálvez. Aunque todavía se conocen pocos detalles de la trama, el proyecto ya genera expectativa por la combinación de nombres involucrados.

Nacida en Cuba y radicada desde hace años fuera de su país, De Armas construyó una carrera internacional que la llevó de la televisión española a Hollywood. Luego de destacarse en películas como Blade Runner 2049, Entre navajas y secretos y Sin tiempo para morir, alcanzó una nominación al Oscar por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. En los últimos meses también estuvo en el centro de la atención mediática por su relación con Manuel Anido Cuesta y por los rumores que la vincularon con Tom Cruise.