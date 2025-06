Ana de Armas: el encanto de la cubana que llegó a Hollywood sin hablar inglés y lo conquistó

Tras Rubia, donde interpretó a Marilyn Monroe y por la que fue nominada al Oscar, ahora protagoniza Bailarina, del universo de John Wick

Quedaron todos mudos. No lo podían creer. Sucedió en Santiago de Chile, en 2015. En un almuerzo organizado para que Keanu Reeves, la estrella de una película de terror que estaban por filmar, pudiera conocer a sus nuevos compañeros. Todo marchaba bien, hasta que le preguntaron a una joven actriz si había visto Matrix. “No”, dijo frente al equipo de filmación. ¿Cómo alguien que quería hacer carrera en cine no había visto ese clásico de ciencia ficción y encima lo reconocía frente a su protagonista? Lo que nadie sabía en ese momento es que en Cuba, donde había crecido Ana de Armas, no era tan sencillo ver películas como Matrix.

Hagamos un salto temporal de 10 años. En 2025, Ana de Armas ya no es una completa desconocida. Está haciendo el camino de los sueños para conquistar Hollywood. Es la cara de Bailarina, la nueva película del mundo de John Wick. La saga que creció en popularidad (y en recaudación de taquilla) para revalidar la figura de Keanu Reeves como ícono de acción. Pero quien toma la posta ahora, como la cara visible de la franquicia es la joven que, 10 años antes, no entendía casi nada de inglés y ni siquiera había visto Matrix.

“Fue un momento tan vergonzoso”, relató Armas en una entrevista con The Hollywood Reporter, recordando aquel momento en Chile antes de filmar El lado peligroso del deseo junto a Keanu Reeves. El actor no se ofendió: al contrario, se puso a contar la película y hacer todos los movimientos de kung fu que había aprendido filmándola. Aunque ella aclaró que en realidad no había entendido el título hasta que le hablaron en español: “La Matrix”. “Ah, la Matrix. Sí, la vi esa”. ¿Fue una excusa para salir de la incómoda situación o fue cierto?

La actriz que ¿escapó? de Cuba

Hasta los 18 años, Ana de Armas vivió en Cuba. Para ella las estrellas eran actrices locales, como Isabel Santos y Daisy Granados. El cine que veía era, en su mayoría, cubano. Ver cine extranjero en la isla era muy difícil.

Ana de Armas en Los Angeles, el 3 de junio pasado, en el estreno de Bailarina ROBYN BECK - AFP

Las películas que no llegaban de manera oficial a las salas de cine se tenían que conseguir en el mercado negro. Solo los pocos afortunados que tenían un reproductor de DVD podían ver en sus casas películas de Hollywood. Ana de Armas creció viendo películas en la casa de su vecino. En su hogar ni siquiera tenía televisión.

Su madre trabajaba en el Ministerio de Educación de Cuba. Su padre había estudiado filosofía en la Unión Soviética. Ninguno veía con mucho entusiasmo los deseos de una chica que, en 2000, con apenas 12 años, soñaba ser estrella cinematográfica. Pese a todo, la dejaron estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte de Cuba.

Como su familia tampoco tenía auto, ella iba a estudiar haciendo dedo en La Habana. Empezó a trabajar a la par que avanzaba en su carrera. Su primer papel fue en Una rosa de Francia, interpretando a una chica que trata de escapar de la vida de Cuba antes de la revolución. Por supuesto, era una película de propaganda a favor del gobierno.

Pero el destino hizo que, en cierto modo, la realidad imitara a la ficción. Meses antes de terminar su carrera en la Escuela Nacional de Arte, Ana de Armas migró hacia España. La decisión de la joven de 18 años no fue por capricho: si se graduaba como actriz, se iba a tener que quedar en la isla para cumplir el servicio nacional por los años de estudio.

Su llegada a Hollywood, previo paso por España

No cayó como paracaidistas en la tierra de Cervantes. Manuel Gutiérrez Aragón, un director español, había quedado deslumbrado después de verla en Cuba. “Esa chica va a llegar lejos”, afirmó. No se equivocó. Es una constante en la carrera de Ana de Armas: apenas unos minutos le bastan para causar una buena impresión en los otros.

Su papel más importante fue en El internado, la popular serie que duró 6 temporadas desde 2007 a 2010. Pero el trabajo que le cambió la vida fue otro: una biopic sobre el boxeador Roberto Durán, Manos de piedra. En ese rodaje la conoció Robert De Niro. Fue el agente de De Niro el que la convenció para viajar a Los Angeles y emprender carrera en la meca del cine.

“Fue peor de lo que yo pensé”, confesó Ana de Armas en el programa español El hormiguero, sobre su desembarco en Hollywood. Llegó a California con 26 años, en 2014, después de haber trabajado en España. Tuvo que empezar de cero en todo sentido: aprender de nuevo a estar sola, a hacerse un nombre desde abajo. “Pero fue emocionante porque lo hice queriendo, fui a por todas, tenía todas las ganas”.

Otro grado de dificultad llegó por la barrera idiomática. La actriz no sabía nada de inglés. Aprendía sus diálogos por fonética. Pero la técnica tenía sus límites, como los que descubrió mientras filmaba Juego de armas. El director, Todd Phillips, cambió algunas de sus líneas justo antes de filmar una escena. Ella no entendía ni siquiera qué significaba lo que tenía que decir. Con vergüenza, tuvo que confesar su secreto: no sabía inglés. El director dio marcha atrás con los cambios y dejó que Ana siguiera el guión original.

Como es una mujer de armas tomar que no se deja vencer por los obstáculos, hizo un curso acelerado de inglés. En apenas 4 meses, con sesiones diarias de estudio de 6 horas cada una, aprendió a dominar el idioma. O, por lo menos, lo necesario para actuar.

La fama virtual con Blade Runner

Charlando en la mesa picante de Hot Ones, el programa de YouTube, la actriz dijo: “Nunca estuvo en mis planes ir a Hollywood, me mudé de España a Los Ángeles, pero nunca fue mi plan. Aunque ahí pude trabajar con gente sorprendente”. Entre los nombres que trabajaron con ella, además de De Niro, están los de Ryan Gosling, Chris Evans, Daniel Craig y, por supuesto, Keanu Reeves.

Junto a Gosling protagonizó Blade Runner 2049. Como la película original, la secuela fue un fracaso comercial cuando se estrenó en salas de cine, en 2017. Pero, también como la original, la popularidad de Blade Runner 2049 creció con el correr de los años. La cultura virtual se empezó a llenar de clips, memes, citas y referencias de la película. Especialmente de Joi, la mujer/inteligencia artificial que acompaña al solitario replicante que interpreta Ryan Gosling.

¿Por qué la fama de Ana de Armas creció gracias a una película a la que no le fue bien en taquilla? Joi, el holograma gigante que se vende como “todo lo usted quiere ver y escuchar”, caló hondo en la época de la alienación virtual, la epidemia de la soledad masculina y el desarrollo de la inteligencia artificial. Su personaje, un programa hecho para complacer al cliente, adquirió una nueva dimensión simbólica. Las escenas de Ana de Armas en Blade Runner 2049, incluso aquellos clips donde se la ve detrás de escena preparándose para interpretar a Joi, ganaron millones de visualizaciones en distintas plataformas.

La “mucama latina” en Knives Out

Pero las ofertas de trabajo no mejoraron para la actriz. Todas las propuestas que le enviaban decían lo mismo: “Mucama, latina”. Nadie le ofrecía roles más jugosos, ni siquiera le explicaban cómo iba a ser su personaje. Cansada, le pidió a su agente que no recibiera ninguna otra propuesta hasta que mejoraran las ofertas. Hasta que un director le envió un guión completo: Entre navajas y secretos, también conocida como Knives Out.

Ana de Armas en Grecia, en unas vacaciones, en 2023 Mega/The Grosby Group

No es común que un actor reciba, como propuesta de trabajo, un guión terminado. Pero así fue en este caso. Ana de Armas comenzó a leerlo, creyendo que de nuevo la estaban encasillando en el arquetipo de “mucama, latina”. El personaje que le ofrecían era eso: una mucama latina. Pero el desarrollo del argumento escondía nuevas aristas. La película se desenvolvía como un whodunit, una de suspenso con un detective que intenta resolver un caso de homicidio, como si fuera una historia de Hércules Poirot.

Fue un éxito para Netflix. Se estrenó en 2019, un año antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De nuevo, Ana de Armas fue símbolo del espíritu de la época. La historia de misterio representó la tensión que se vivía en Estados Unidos desde que Donald Trump decidió crear un discurso en contra de los inmigrantes ilegales, especialmente los latinos, como eje de campaña.

El romance con Ben Affleck

Pero la popularidad o la fama no es todo para cualquiera que desee crecer en Hollywood. El combo tiene que estar acompañado, indudablemente, por los romances que ocupan las tapas de las revistas del corazón. Para Ana de Armas, ese momento llegó cuando Ben Affleck se divorció de Jennifer Garner.

Ben Affleck y Ana de Armas, un romance que pudo haber ido más lejos GROSBY GROUP - LA NACION

Se conocieron en 2019, cuando ambos filmaban Aguas profundas. El flechazo fue inmediato. Al poco tiempo organizaron un viaje a Cuba. Él, que habla español con fluidez, no tuvo problemas para adaptarse al idioma de la región. Pasearon por las playas, visitaron los mejores restaurantes y, hasta compartieron una cita con otra pareja: Matt Damon y la argentina Luciana Barroso. En 2020, hicieron oficial la pareja con un posteo en Instagram.

La pandemia contribuyó a que la nueva pareja de Affleck estuviera, de nuevo, en el centro de atención de las redes sociales. Con barbijo y todo, ella se mudó a la casa del protagonista de Argo. Todo parecía marchar bien: los paparazzi descubrieron que, en la entrada a la casa de Affleck, había una figura de cartón de Ana de Armas hecha a medida real.

La convivencia no duró demasiado. Menos de un año después, cuando el mundo empezó a volver a la normalidad, se separaron. En enero 2021, los paparazzi capturaron la escena que representó el fin de la relación: un hombre que llevaba la figura de cartón de Ana de Armas directo al tacho de basura.

La primera “chica Bond” cubana

Fue tan buena la impresión que Ana de Armas dejó sobre Daniel Craig, que el actor no dudó en recomendarla para su última aventura como 007. En Sin tiempo para morir, Ana de Armas interpreta a Paloma, una agente que parece inexperimentada y algo inocente, pero las apariencias engañan.

Ana de Armas en septiembre de 2021, en Londres, en la premiere mundial de la nueva película de James Bond, No Time To Die Ian West - PA Wire

La última película de Craig como 007 dura 3 horas, pero quien se robó la atención fue Ana de Armas. Menos de 10 minutos en pantalla, fueron suficientes para convencer al público que podía combinar la gracia una chica que parece inocente, como en Knives Out, con el poder de una femme fatale que tira patadas para noquear a los villanos de turno. Los productores de John Wick terminaron de ver la película de James Bond y levantaron el teléfono: tenían que conseguir a esta chica para la próxima de la saga.

Ana de Armas era carismática, había triunfado con una película taquillera y se hacía conocida. Faltaba la consagración con sus pares. La tan ansiada nominación al Oscar.

La nominación al Oscar por interpretar a Marilyn

“¿Es una película de terror?” fue lo primero que le preguntó la mujer de armas tomar a Andrew Dominik, el director de la película. Su visión de Marilyn, uno de los íconos más grandes de la historia del cine, era una versión oscura y retorcida, muy alejada de los colores, la diversión o el glamour con el que se suele asociar a la estrella de Una Eva y dos Adanes.

Xavier Samuel como Cass Chaplin, Ana de Armas como Marilyn Monroe y Evan Williams en el rol de Eddy G. Robinson Jr. Netflix - MK1_3959

Rubia, la película de Dominik, causó polémica, cuando no indignación, entre los espectadores. Marilyn es una mujer deprimida, atormentada, maltratada y abusada. Algunos expertos en la vida de Marilyn cuestionaban la veracidad de los hechos narrados en pantalla. El director se defendía de las críticas: “Esperan ver a Marilyn como una mujer empoderada, pero como no les mostramos eso odian la película”.

Ana de Armas, en plena campaña para el Oscar, también defendió la película: “Es ficción. No tenemos pruebas de que algunas cosas hayan sucedido, pero rellenamos los huecos con lo que sabemos a partir de versiones de los eventos que, al menos, deberíamos considerar”. Aunque consiguió la nominación como actriz protagónica, no le alcanzó para alzar la estatuilla dorada.

El ¿romance? con Tom Cruise

El cine hace a las estrellas, pero Hollywood las junta. Los rumores de un noviazgo entre Tom Cruise y Ana de Armas empezaron a crecer en 2025. Meses antes de que se estrenaran Misión imposible: La sentencia final y Bailarina, las películas que respectivamente protagonizan. Una coincidencia que, por supuesto, no daña la recaudación de las películas.

Más allá de algunas fotografías donde se los ve paseando juntos por Europa, no hubo ningún anuncio oficial. Ella solo reconoció que, junto a Tom Cruise, están trabajando en varios proyectos. Él se dedicó a promocionar el estreno de Bailarina.

Ana de Armas en Los Ángeles, en el estreno de Bailarina Chris Pizzello - Invision

Los rumores de romance entre el actor de Top Gun y la actriz de Blade Runner llegan justo después de unas fotografías que generaron críticas. A finales de 2024, los paparazzi encontraron a Ana de Armas a los besos con Manuel Anido Cuesta, el hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

La relación con Maniel Anido Cuesta causó malestar entre algunos cubanos, que empezaron a interpretar el silencio político de Ana de Armas como una señal de apoyo al régimen. ¿Perdió la actriz el corazón de los cubanos? Difícil saberlo. “Mi corazón pertenece a Cuba –dijo en 2022–, pero sabía que tenía que abandonarla”.