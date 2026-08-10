Tallulah Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó: el especial vestido de novia que lució

Tallulah Willis, la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, se casó el sábado con el músico Justin Acee. La ceremonia tuvo lugar en Sun Valley, Idaho, y reunió a familiares y amigos de la pareja en una celebración que mantuvo buena parte de sus detalles en la intimidad. Sin embargo, hubo un elemento que rápidamente se convirtió en protagonista: el vestido de novia elegido por la artista y escritora de 32 años.

Para dar el “sí”, Willis lució un diseño de Balenciaga creado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, director creativo de la casa de moda. Según reveló Vogue, se trata de uno de los primeros vestidos de novia realizados por el diseñador desde que asumió su rol en la firma.

La elección, además, tuvo una fuerte conexión familiar. Tallulah trabajó junto a Brad Goreski, estilista que acompaña desde hace años a Moore en sus apariciones públicas, para crear el vestido de sus sueños. El resultado fue un diseño strapless de satén de seda, de silueta alargada, con una imponente cola drapeada y un gran lazo en la espalda.

Pero la referencia a su madre fue todavía más directa: parte de la inspiración surgió de un vestido de Balenciaga que Moore había lucido meses atrás, durante la fiesta de los premios Oscar organizada por Vanity Fair. En particular, el escote de aquel diseño sirvió como punto de partida para el vestido de novia de su hija.

Un vestido de más de 700 horas de trabajo

La confección fue un verdadero trabajo artesanal. De acuerdo con Vogue, el vestido y sus ajustes demandaron 712 horas de trabajo, incluidas 405 horas destinadas a su construcción y modificaciones en el atelier. Solo el velo, bordado a mano, requirió otras nueve horas.

La prueba final tuvo lugar una semana antes del casamiento en el Chateau Marmont, en Los Ángeles, y se convirtió en un momento familiar. Tallulah estuvo acompañada por Moore y por sus hermanas mayores, Rumer y Scout Willis.

“¿Te acordás cuando me mandabas vestidos de novia de Etsy?”, bromeó Scout durante el encuentro, al recordar que apenas seis meses antes su hermana todavía buscaba alternativas en la plataforma de moda. “De Etsy a la alta costura de Balenciaga: es un momento. ¿Quién lo hubiera pensado?”, agregó.

Para Tallulah, sin embargo, la importancia del vestido fue mucho más allá de la firma que figuraba en la etiqueta. “Tengo a mi familia aquí, me estoy probando este vestido, me siento como una princesa”, expresó durante la prueba según Vogue.

En diálogo con la revista, también explicó que buscaba una pieza que representara el momento personal que atraviesa. “Mi mayor deseo era que fuera algo mágico, pero mágico de una manera inesperada, como yo”, señaló. Y agregó que, después de haber trabajado durante años para sentirse cómoda consigo misma, llevar algo que transmitiera fortaleza tenía para ella un significado especial.

Una historia de amor que comenzó en un aeropuerto

La relación entre Willis y Acee, músico que publica su trabajo bajo el nombre artístico NIGHTIES, comenzó de una manera particular. Ambos hicieron match en la aplicación de citas Hinge en enero de 2023 y, apenas una semana después, el destino terminó por cruzarlos personalmente en una terminal de aeropuerto.

Según recordó Tallulah, después de cinco días hablando decidieron que Acee fuera a buscarla al aeropuerto. La conexión fue inmediata. Esa misma noche se dijeron “te amo” y, según contó ella, tuvo la certeza de que algún día se casaría con él.

Desde entonces, la relación fue creciendo lejos de una exposición excesiva, aunque Tallulah compartió algunos momentos de la pareja en sus redes sociales. En agosto de 2024, incluso, habló con People sobre la cotidianeidad que había construido junto al músico y aseguró que uno de sus días ideales comenzaba despertándose y riéndose con su pareja.

El compromiso llegó durante las fiestas de fin de año de 2024. El 23 de diciembre, Tallulah publicó en Instagram una serie de imágenes en las que mostró el anillo y un camino cubierto de pétalos de rosa.

La noticia fue celebrada inmediatamente por su familia. Rumer aseguró entonces que tenía “el corazón lleno” y describió el vínculo de su hermana como “el amor más hermoso para presenciar y ver crecer”. Scout también festejó públicamente el anuncio, mientras que Moore compartió imágenes de la propuesta y felicitó a la pareja.

Una celebración rodeada de familiares y amigos

Además de Moore y las hermanas de la novia, entre los invitados que trascendieron estuvieron figuras del mundo del cine y la moda como Andrew Garfield, Lucy Liu y el diseñador Zac Posen, además de la productora Heather Parry y el productor y representante Jason Weinberg.

Hasta el momento no se informó oficialmente si Bruce Willis estuvo presente en la ceremonia. El actor tampoco aparece en las fotografías de la boda que trascendieron ni participó de la prueba final del vestido registrada por Vogue.

Tallulah es la menor de las tres hijas que Willis y Moore tuvieron durante su matrimonio, que se extendió entre 1987 y 2000. Rumer, de 37 años, y Scout, de 35, completan el grupo de hermanas. El protagonista de Duro de matar, además, es padre de Mabel y Evelyn, fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.

Pese a haberse separado hace más de dos décadas, Willis y Moore construyeron una relación familiar cercana y continuaron compartiendo momentos junto a sus hijas. Esa unión adquirió todavía mayor relevancia durante los últimos años, a partir de los problemas de salud del actor.