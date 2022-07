Ana Rosenfeld, tras la suspensión de su matrícula: “Le debo molestar a mucha gente”

Tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que confirmó la prohibición de ejercer como abogada durante un año en Capital Federal, Ana Rosenfeld rompió el silencio. Mientras asegura que nunca abandonó a Juan Darthés, ya que su estudio lo siguió representando, la abogada esbozó algunas teorías por las cuales, alegó, está siendo sancionada injustamente.

“Para mí [el caso] esta prescripto. Esto empezó en 2018 cuando di un paso al costado y dije: ‘no voy a ser más la abogada de Juan Darthés por un tema de principios . En 2019 me pusieron una sanción desproporcionada porque nunca dije lo que me dijo el señor Darthés . Nunca me metí en ese tema. Simplemente dije que no tenía la capacidad de seguir siendo su abogada por un tema personal mío. El Colegio [de Abogados] consideró que eso era una deslealtad. No lo abandoné profesionalmente porque mi estudio lo siguió representando”, explicó Rosenfeld, bastante enojada, en Socios del espectáculo, por eltrece.

Respecto a los motivos por los cuales cree que los abogados accionaron en su contra con esta denuncia, la letrada esbozó algunas teorías: “Porque soy yo, porque soy mujer, porque le debo molestar a mucha gente o herí algún sentimiento que estoy investigando” , lanzó con tono misterioso y sin querer ahondar en detalles.

Tras aclarar que la prohibición de su matrícula es sólo para la Ciudad de Buenos Aires , la abogada de las estrellas confirmó que su hija se pondrá al mando de sus causas . “Mi hija es abogada así que puede escribir, firmar, actuar, representar y es una leona como la mamá. De tal palo, tal astilla”, comentó, entre risas, quien va a pelear esta determinación que tomo la justicia. “Ya se van a enterar pronto”, advirtió.

De LAM a Cortá por Lozano

Además de su labor en el mundo de las leyes, Ana Rosenfeld tiene un gran dominio del juego mediático. No sólo lo demuestra en cada caso famoso que representa sino también en su paso por los paneles de la televisión. Tras su polémica participación en LAM (donde se cruzó fuertemente con Yanina Latorre), la abogada decidió renunciar al programa sin embargo, hace días sorprendió con su incorporación a Cortá por Lozano , el magazine de Telefe comandado por Verónica Lozano.

La mala relación entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre fue una constante durante el paso de la abogada por LAM

“¿Se enojó Angelito?”, le preguntó el cronista de eltrece sobre el cambio de programa y canal. “No, lo amo a Ángel”, confesó mientras aclaraba que no le gusta la palabra panelista. “Yo voy a cumplir un rol desde mi conocimiento, desde mi perfil profesional. Hablo de derecho; esa era mi función en LAM y ahora en lo de Vero Lozano. Opino sobre lo que sé”, advirtió.

Minutos después, opinó sobre la pelea entre abogados en los programas de televisión y se mostró muy en desacuerdo. “Los abogados no tenemos por qué pelear. Obviamente algunos son más controvertidos que otros y de alguna manera generan en el televidente más o menos cariño. Pero la pelea entre colegas no es buena. Por supuesto que tenemos que tener la altura profesional para discutir en tribunales, fuera de tribunales en los medios no hay que pelear. Hay que dar, realmente, un buen ejemplo”, reflexionó.

Y enseguida habló sobre el cruce entre Mauricio D’Alessandro y Ignacio Trimarco, que empezó en la tele y por la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs (representada por Trimarco) y terminó con fuertes epítetos y una carta documento. “No me parece que sea ni gracioso ni humorístico hablar en esos términos. A mí personalmente me ofende. No me meto en la pelea de ellos pero hay veces que los profesionales deben guardar sus formas y dentro de eso está la no agresión y la no descalificación hacia otro colega”, concluyó.